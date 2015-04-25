细数2015年金市趣事十件

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虽然在迈入2015年后，除了在1月搭着瑞士央行(SNB)取消汇率限制这一顺风车，黄金价格飙升一个多月，独占鳌头，成为投资者萌宠外，在之后的日子由于受美联储(FED)加息预期打压，黄金价格走下坡路，投资者纷纷将资金撤离，使得黄金几乎成为投资者的“弃儿”。不过，就算如此，金市依然备受投资者关注，金市趣事也接连不断。一，黄金价格几乎与去年年底持平。但还是有一些重要信息值得投资者关注，尤为值得指出的是中国、印度和俄罗斯都是上个月黄金的重要买家。
二，看起来似乎是：英国将黄金出口至瑞士，然后在瑞士精炼后，再出口至中国和印度。而俄罗斯也继续积累黄金，即使其硬通货储备在下降。
三，瑞士的官方数据显示，瑞士3月对中国的黄金出口较2月攀升一倍，至46.4公吨；瑞士3月出口到印度的黄金也攀升一倍，至四个月高位72.5公吨；而瑞士3月出口到香港的黄金则下降了约25%，至30公吨。
四，瑞士3月黄金出口总量飙升65%，至223.3公吨，创近两年来最高水平。瑞士3月黄金进口飙升51%，至281.6公吨，创历史最高纪录。瑞士3月从英国的黄金进口量飙升6倍，至97.2公吨。
五，俄罗斯3月约进口黄金31.1公吨，约为俄罗斯最近购买量的3倍。不过俄罗斯1月和2月的黄金进口有所放缓。如果俄罗斯是在实施黄金购买计划的话，俄罗斯3月所进口的黄金攀升可能是在“补购”。
六，俄罗斯现持有的黄金储备是2009年的两倍，是2005年的三倍。俄罗斯黄金储备攀升至1200公吨，成为继美国(8100公吨)、德国(3400公吨)、意大利(2500公吨)和法国(2400公吨)之后的第五大黄金储备国。俄罗斯黄金储备在过去几年中攀升，但其整体外汇储备下降。
七，黄金约占俄罗斯储备的15%。一般来讲，主要的工业化国家的外汇储备相对贸易和资本流动来讲，其水平相对较低，但这些国家的黄金储备非常大。美国的官方黄金储备占其总储备的近75%；德国的黄金储备约占其总储备的69%；而意大利和法国的黄金储备占总储备的比例比德国要小。中国所持有的黄金储备约占其总储备的1%。
八，俄罗斯的黄金储备可能比中国多100吨，尽管市场怀疑中国的黄金储备或比报导的要多。事实上，中国央行(PBOC)自2009年来就未更新过其官方黄金储备数量。市场猜测，中国的黄金储备数量或许比其最近一次公布出来的数量多了一倍多。如果中国想让人民币被纳入到国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)，中国的黄金储备数量或许将不再被保密。IMF将于下个月就SDR问题开展会议，并且在第四季度初决定是否将人民币纳入到SDR。
九，印度黄金储备量约为558公吨，占其总储备的7%。市场还预计，印度私人手中还持有黄金约20.6公吨，而印度教寺庙所持有的黄金比私人多出10%。印度的黄金进口约占其贸易逆差的三分之一。印度政府正在苦思冥想的如何利用大型私营部门的黄金储备。市场预计，印度政府下月将出台新的举措，如允许黄金以固定利率存储在银行，允许出售黄金债券和金币。
十，IMF的数据显示到2014年年底，全世界外汇储备约为11.6万亿美元。黄金市场距离取代纸币市场太远了，甚至是只取代一小部分纸币市场都遥不可及。几年前，中国央行的一位高级官员暗示，由于黄金市场太小，中国只能将其2%的储备投资于黄金。当然，中国央行此举更是受政治因素推动，而不是经济因素。由于许多外币的利率很低，中国央行持有外币的成本也就很低。当外币的利率攀升时，情况或许会改变。
二，看起来似乎是：英国将黄金出口至瑞士，然后在瑞士精炼后，再出口至中国和印度。而俄罗斯也继续积累黄金，即使其硬通货储备在下降。
三，瑞士的官方数据显示，瑞士3月对中国的黄金出口较2月攀升一倍，至46.4公吨；瑞士3月出口到印度的黄金也攀升一倍，至四个月高位72.5公吨；而瑞士3月出口到香港的黄金则下降了约25%，至30公吨。
四，瑞士3月黄金出口总量飙升65%，至223.3公吨，创近两年来最高水平。瑞士3月黄金进口飙升51%，至281.6公吨，创历史最高纪录。瑞士3月从英国的黄金进口量飙升6倍，至97.2公吨。
五，俄罗斯3月约进口黄金31.1公吨，约为俄罗斯最近购买量的3倍。不过俄罗斯1月和2月的黄金进口有所放缓。如果俄罗斯是在实施黄金购买计划的话，俄罗斯3月所进口的黄金攀升可能是在“补购”。
六，俄罗斯现持有的黄金储备是2009年的两倍，是2005年的三倍。俄罗斯黄金储备攀升至1200公吨，成为继美国(8100公吨)、德国(3400公吨)、意大利(2500公吨)和法国(2400公吨)之后的第五大黄金储备国。俄罗斯黄金储备在过去几年中攀升，但其整体外汇储备下降。
七，黄金约占俄罗斯储备的15%。一般来讲，主要的工业化国家的外汇储备相对贸易和资本流动来讲，其水平相对较低，但这些国家的黄金储备非常大。美国的官方黄金储备占其总储备的近75%；德国的黄金储备约占其总储备的69%；而意大利和法国的黄金储备占总储备的比例比德国要小。中国所持有的黄金储备约占其总储备的1%。
八，俄罗斯的黄金储备可能比中国多100吨，尽管市场怀疑中国的黄金储备或比报导的要多。事实上，中国央行(PBOC)自2009年来就未更新过其官方黄金储备数量。市场猜测，中国的黄金储备数量或许比其最近一次公布出来的数量多了一倍多。如果中国想让人民币被纳入到国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)，中国的黄金储备数量或许将不再被保密。IMF将于下个月就SDR问题开展会议，并且在第四季度初决定是否将人民币纳入到SDR。
九，印度黄金储备量约为558公吨，占其总储备的7%。市场还预计，印度私人手中还持有黄金约20.6公吨，而印度教寺庙所持有的黄金比私人多出10%。印度的黄金进口约占其贸易逆差的三分之一。印度政府正在苦思冥想的如何利用大型私营部门的黄金储备。市场预计，印度政府下月将出台新的举措，如允许黄金以固定利率存储在银行，允许出售黄金债券和金币。
十，IMF的数据显示到2014年年底，全世界外汇储备约为11.6万亿美元。黄金市场距离取代纸币市场太远了，甚至是只取代一小部分纸币市场都遥不可及。几年前，中国央行的一位高级官员暗示，由于黄金市场太小，中国只能将其2%的储备投资于黄金。当然，中国央行此举更是受政治因素推动，而不是经济因素。由于许多外币的利率很低，中国央行持有外币的成本也就很低。当外币的利率攀升时，情况或许会改变。