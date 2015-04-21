4月20日，沪深两市合计成交达18025亿元，创历史新高。上交所更是因为成交超过万亿，导致系统爆表，创出全球交易所有史以来成交最高值。伴随市场热情的飙升，各种观点争相交锋。如何看待这一轮牛市？为什么中国经济在告别高速增长，但股市却创下交易新高？牛市背后是泡沫吗？甚至有观点称，是因为实体经济不景气，生产资金和银行信贷涌入资本市场才促成的牛市。对此，笔者认为值得商榷。

这轮牛市有别于2007年的市场行情，背后的原因是中国发展战略的宏观支撑以及经济改革的内在动力。

从时间节点上看，中央在2013年9月提出了“一带一路”重大倡议，随后资本市场长达七年的熊市宣告终结。“一带一路”将提速蓝筹公司全球化进程，进而实现人民币国际化和中国金融业的全球化。这轮牛市的启动，就是以银行等蓝筹股的发力作为重要标志。如果只看到银行股自牛市启动以来已经涨了1倍多，那么股价无疑是高的。但是如果你把人民币想象成美元，把中国的银行看作是美国的银行，那么目前中国银行的市盈率仍然偏低，价值仍然被低估。可以预见，伴随人民币国际化和自贸区金融改革的深入，国内银行迈向世界并不遥远。从市盈率看，中国银行业向美国银行业靠拢的时间表也就是人民币国际化的时间表。

4000点才是A股牛市的开端。

资本市场往往从另一个角度反映国家经济的微妙变化。2007年，中国A股创下6124点新高，那一年日本GDP总量是5万多亿美元，排名世界第二。2014年，中国以10万亿的GDP总量位列世界第二，几乎是当时日本的两倍，而2014年的中国尚在崛起的前夜，未来的潜力有目共睹。当前国内资本市场的火热，也是市场对于上述变化的正常反应和判断。

有境外媒体的观点认为中国应该准备迎接A股超级泡沫的破灭，对此笔者难以苟同。从历史上看，中国并没有像有的西方国家那样具备制造泡沫的“传统”和“动力”。

什么是泡沫？像郁金香、比特币之类的东西才是泡沫。一个年GDP总量10万亿美元的国家，其政治稳定、社会安全、经济稳健、目标明确；这样经济体中的蓝筹公司难道不应该修复其在资本市场的合理估值吗？如果这都算泡沫，这个世界上什么样的资产才不算泡沫？

当然，中国实体经济面临升级转型阵痛的事实不可否认。然而经济周期的调整是正常现象客观规律，任何一个经济体都难以避免。调整会带来痛苦，同时也创造机会。相比其他国家，中国实体经济的升级转型不仅有“一带一路”建议所提供的外部市场空间，还有改革所能激发的内在活力。

同时也应该看到，虽然4000点才是A股牛市的开端，但投资风险依然不能忽视。长期看，“中国梦”会在资本市场有真实的反映——这并不是说，投资者就能够把资本市场当作赌场，只注重短期投机，不遵循投资规律和投资逻辑。

如果将A股看作“中国梦”的载体，那么其蕴藏的投资机会是巨大的。但是，如果把A股市场当作赌场，那么世界上任何一个赌场都是危险的。