产油国大幅抛售“石油美元”资产 速度惊人

据彭博社报道 在大宗商品繁荣的日子里，产油大国通过投资美国债券和其他证券产品积累了数十亿美元外汇储备。这些产油国偶尔也会收购一些“炫耀性资产”，比如曼哈顿的摩天大楼、伦敦的豪华住宅或者巴黎圣日耳曼足球俱乐部等。

现在油价腰斩，跌至50美元每桶后，沙特阿拉伯和其他大宗商品资源丰富的国家“石油美元”储备正在骤跌。比如安哥拉等国家，美元储蓄的消耗速度创下新高。该现象也导致全球市场的流动性迅速减少。

如果石油和其他大宗商品价格继续疲软，全球市场对于欧洲债务、美国地产的需求将下降，因为产油国需要将资金转回国内填补预算漏洞。

法国巴黎银行新兴市场主权信用研究主管David Spegel表示，“这是20年来，欧佩克成员国非但不投资，反而从市场抽调流动性。”

沙特阿拉伯是迅速、大规模抛售资产的最显著例子。沙特阿拉伯货币局数据显示，2月份该国外汇储备下降202亿美元，创下至少15年以来最大月度跌幅。2009年金融危机发生时，油价跳水，但当时沙特单月消耗的外汇储备不过116亿美元。

国际货币基金组织（IMF）大宗商品指数1月份跌至2009年年中以来的最低水平。尽管该指数此后略升，但仍然相比2011年初的记录最高水平跌去40%。

周二收盘时，纽约原油期货报每桶52.78美元，相比一年前下跌49%。