金价涨市场“淡季不淡” 黄金投资走势并不乐观

受国际金价提振影响，本市黄金饰品零售价近期频频上调，截至昨日，多家知名外资品牌黄金饰品零售价已经上调至每克310元附近，大多数内资品牌金饰品打折后的价格仍维持在每克280元至290元。对于金价未来走势，一些金融机构仍表示金价中长期价格仍可能掉头下行。

记者连日走访本市滨江道、小白楼地区的多家商场和金店获悉，本月以来，受国际金价走势影响，众多外资品牌金饰品价格上涨频繁。据一家金店人士介绍，3月上旬以来，金价曾创出3个月来新低，随后价格就反复振荡，而到本月初，金价上涨势头非常迅猛。外资品牌金饰品的价格在不到一个月的时间内，每克上涨了15元以上。而多家内资品牌饰品厂家纷纷参加商家的促销活动，以低价抢市场，优惠后的价格比上月同期上涨幅度不大，基本在每克10元以内。从市场反响看，低价促销活动尽管没有形成“抢金”热潮，但是一些新款的挂坠、耳钉等黄金首饰确实吸引了部分年轻消费群体，黄金消费呈现“淡季不淡”的特点。

而对于黄金未来走势，金融机构人士表示并不乐观。据了解，上周国际金价振荡走高，保持在每盎司1200美元上方。业内普遍认为在美联储决定加息前金价或继续得到支撑，不过中长期看，黄金价格的前景仍承压。投资“纸黄金”和投资型金条的市民需要警惕美联储释出的开始加息信号，将对黄金走势带来不利影响。