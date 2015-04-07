美元下跌助涨升势 国际油价暴涨逾5%

因周一(4月7日)公布的美国3月就业状况指数(LMCI)及服务业PMI数据不佳，同时又美联储高官的口头打压，美元指数跌至一周低位，进一步推升国际油价暴涨逾5%。此前沙特曾上调亚洲售价，油价早些时候曾上涨逾3%。

周一纽约时段盘初，布伦特原油期货大涨逾5%，最高触及58.20美元/桶；美原油期货亦上涨逾5%，最高触及51.87美元/桶。

美联储(Fed)三号人物、纽约联储主席杜德利(William C. Dudley)周一(4月6日)表示，低油价和强势美元正对美国经济前景构成风险，美联储加息时间尚不确定。杜德利在美国联邦公开市场委员会(FOMC)享有投票权，且是主席耶伦(Jannet Yellen)的鸽派盟友。

美联储(Fed)周一(4月6日)公布的数据显示，美国3月就业状况指数(LMIC)自2012年初来首次转为负值，且前值遭到下修，与上周五(4月3日)异常疲软的非农数据遥相呼应，表明美国就业市场暂时陷入近三年最低迷的状况。美元指数在LMCI公布后进一步走软。

与此同时，美国3月服务业成长速度下降至56.5，为三个月来最低，所幸出口活动增速升至逾两年来最快，就业分项指数也为去年10月来最高。

全球最大的原油出口国沙特5月将上调售往亚洲的所有等级的原油价格，这是连续第二个月调高价格，因炼厂利润率增加支持了亚洲地区的原油需求。

BMI Research资深油气分析师Shunling Yap说道，“即便价格略微上调，但整体来说仍是贴水，针对亚洲市场仍有竞争，尽管这也表明其他地方的一些产能目前较无法在市场中进行竞争。”

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周日称，把面向亚洲客户的阿拉伯轻质油5月售价每桶较4月上调0.30美元，至每桶较阿曼/迪拜均价贴水0.60美元，符合市场预期。

上周世界六大国与伊朗最终达成初步核协议。如果各方能在6月达成全面协议，伊朗原油可能进入全球市场。当时布伦特原油曾一度下跌5%。

然而，分析师警告称，可能要等几个月之后出口才会上升，2016年之前的可能性不大。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师在报告中称，“虽然整体看来该消息对市场显然不利，但要达成最终协议并全面取消制裁仍面临很多阻力。即便达成了最终协议，我们预计在2016年之前也不会对市场造成实质影响。”

北京时间00:41，美原油报51.75美元/桶；布伦特原油报57.77美元/桶。