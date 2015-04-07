美股盘前下跌 就业数据疲弱或隐企业盈利担忧

4月6日晚间消息，美股周一盘前下跌，长假后，投资者或担忧低于预期的就业数据同时企业数据不佳。

截止发稿，道琼斯工业平均指数下跌139点，跌幅近0.79%报17536点；标准普尔500指数下跌15.75点，跌幅0.76%报2043 .75点。纳斯达克综合指数下跌35.75点，跌幅0.80%报4271.50点。

周一盘前的股指下跌很重要的一个因素即周五3月份就业人口数量仅增长了12.6万人，远低于预期的24.3万人次，而上周五因耶稣受难日股市休市，今日或有补跌。

市场上多数投资者预期美联储将推迟加息。且加息举措推迟将对于那些过分担忧加息影响上市企业利润公司带来正向激励。

BTIG首席策略师格林豪斯(Dan Greenhaus)在一份报告中指出“几乎所有3月的经济数据显示就业步伐放缓，未来两个季度经济将继续下行，当前一季度的经济数据已经显现了这样的倾向。美联储若维持加息也不利于股市攀升。”

格林表示，疲弱的经济数据到目前为止并没有阻止牛市,因为较好的企业财报数据还将股价维持上涨。因此投资者当前密切上市公司的财报披露线索以判断美股市场能否继续走高。

经济数据方面，美东时间上午10:00点，美国供应管理协会的非制造业指数。3月份劳动力市场状况指数。

美东时间上午在8:30纽约联邦储备银行总裁杜德利将在新泽西将发表关于国家与区域条件发展的演讲。

上市公司方面，Alcoa美国铝业将在周三收盘后公布第一季度财报。

行业领先的代理顾问公司永利报告公司Wynn Reports Ltd周日建议股东投票抗议赌场运营商管理层董事会内部提名一事，尤其反对首席执行官伊莱恩·韦恩前妻等持不同政见的候选人。该举动将引发各界关注，永利报告股价盘前上涨3.08%。

在其他市场，5月国际现货黄金价格GCK5，上涨20美元涨幅1.42%至每盎司1221 .60美元，投资者或抛售股票转向避险资产。5月布伦特原油价格上涨2.30%的至每桶50.82美元,上周的伊朗核协议不会立即产生更多的从中国的原油供应。