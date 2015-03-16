21位黄金交易商12人看空 投资者加速逃离黄金

北京时间3月16日下午 据报道，随着美联储加息步伐临近，投资者逃离黄金的速度创下四个月来最快。数据显示，在截止3月10日的一周里，CFTC黄金期货与期权净多头减少26%至64925手，基金经理们连续第六周削减黄金多头押注，创下2010年来最长记录。

值得注意的是，上周黄金ETF产品的流出也达到了18.9吨，创去年11月来最大周度流出。本月至今全球黄金ETF已经流出43亿美元，有望创下去年9月以来最大单月流出。

按照计划，美联储将在周二和周三召开为期两天的货币政策会议。美国就业市场一片大好，投资者普遍预期美联储将维持利率不变，但可能去掉利率前瞻指引中“保持耐心”这一措辞，意味着加息时间又近了一步。分析师指出，由于黄金属于无息资产，美联储加息将刺激投资者追求更高收益而逃离黄金。

保德信金融的首席策略分析师Quincy Krosby称，投资者现在唯一需要关注的便是美联储，如果他们不再耐心并准备加息，这将使黄金价格面临下行压力。另外，如果经济上行动能持续增加，也不利于黄金价格，因为美元会越来越强势。

据彭博社报道，在接受调查的21位黄金交易商和分析师中，目前6人看多（占比29%），12人看空（占比57%），3人看平（占比14%）。

上周，纽约商品交易所黄金期货价格下跌1%，创下去年12月以来新低。截至发稿，金价上涨4.80美元至每盎司1157.20美元，涨幅0.42%。