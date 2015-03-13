周五(3月13日)亚市早盘，黄金交投于1155.55美元/盎司，继续呈现出弱势整理的态势，美元近日大幅度震荡令市场感到略微恐惧，市场风险情绪有所抬头，隔夜美国数据喜忧参半，美国初请较好，而美国零售较为欠佳，在经过了市场大幅波动之后，料各品种还将延续之前的轨迹运行。

美国2月零售销售月率降低0.6%，预期增长0.3%，前值降低0.8%。分析认为，此次零售销售数据大幅不及预期，已经连续三个月录得负值，尤其是汽车行业、建筑行业及零售业跌势明显。

美国3月7日当周首申失业金人数28.9万人，预期30.5万人，前值32.5万人。对于该数据，分析指出，美国3月7日当周初请失业金人数从八个月高点回落。

昨日欧美股市收盘

道琼斯工业平均指数收盘上涨258.48点，涨幅1.47%，报17893.87点；标普500指数收盘上涨25.57点，涨幅1.25%，报2065.81点；纳斯达克指数收盘上涨42.76点，涨幅0.88%，报4892.70点。

英国富时FTSE 100指数收高0.59%，收报6，761.07点，德国DAX指数微跌0.06%，报11，799.39点，法国CAC 40指数下滑0.21%，报4，987.33点。

今日影响黄金白银的重要数据及事件前瞻

17:00，意大利2月CPI年率终值。

20:30，美国2月PPI月率。

22:00，美国3月密歇根大学消费者信心指数初值。

黄金重要点位提醒

黄金具体支撑点位关注1150、1145、1131；压力位关注1160、1165、1175。