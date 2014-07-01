2014年7月1日黄金外汇行情解读

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本文观点:昨天尾盘金价表现铿锵有力，一举突破了前高点1325.7，刷新了1329.29的新高，这个价格虽然我们期待已久，可昨天给出的走势我们级嫌它来的太慢，也嫌它来得太快，是的，本该上周的走势到昨天走出，本该周三以后的走势也在昨天走出，这就是说这个走势有点不符合常理出牌，估计好多人感到意外，幸好我们有所防备，一直在博客和群里告诉投资者以低多思路操作，眼下，金价走势没有得倒消息面的支持，这就纯属技术走势了，那么既然他不和常理出牌，但最后还是要回到常理来，昨天的似乎在告诉我们1398-1306的支撑已经过关，1310-1315的平台也已经搭建好了，接下来该搭建1325-1330的平台了，我们照样坚持低多的思路，因为金价正在一步步的爬升，1275指日可待。

市场分析：高盛发出警告：美国国会又要把事情搞砸了

北京时间6月30日晚间消息，以下是最新最热门消息：再次开始担心美国政府的时候又到了，它是否又将以关门危险相逼搞砸经济呢？

Businessinsider政治新闻报道记者布雷特-罗吉乌拉托本周就“人们如何讨论由于政府内部在进出口银行的问题上出现分歧而使得政府面临关门危险”发表评论。据了解，如果国会不采取行动进行延期，那么进出口银行的营业执照今年将到期。美国进出口银行提供有补贴的联邦支持的贷款给那些购买美国制造商生产的产品的外国企业。该银行对一系列产业都起到一定的帮助作用，但其最主要的受益人还是大型出口商，诸如波音公司和世界最大工程机械生产厂家美国卡特彼勒公司等。进出口银行的批评家们视该银行为裙带资本主义的缩影以及政府服务关系好的大型公司的体现。

不论从哪个方面说，这家银行都不是麻烦的唯一来源。

在最新的一篇评论文章中，高盛警告称美国公路信托基金已经使用殆尽，这可能意味着州和地方基础设施建设开支将面临严峻挑战。

联邦公路项目是由一个以汽油税为资金来源的信托基金资助的，该信托基金为州政府支付公共交通基础设施项目的费用。事实上公路项目面临两个最后期限，第一个就是项目到期日为9月30日，必须在这个日期前对项目进行更新，而汽油税收并不能跟上开支的步伐，基金可能将于8月前耗尽，因此国会可能需要提早采取行动。为了避免今年年底前可能发生的资金链断裂，国会将需要从其他渠道筹集近100亿美元。然而，立法者还没有在“如何筹得这笔资金”上达成一致意见，而时间又快不够了。交通部已经明确表示，如果问题没有在7月底前得到处理，他们可能开始延期支付款项给州政府用于基础设施建设项目。过去也曾出现过类似问题，由于国会未达成一致意见，州政府被迫缩减一些建设开支，如果问题还一直拖着，它们又会进一步缩减开支。

坏消息是——在经济危机期间，州和地方政府的基础设施建设开支就曾被大幅缩减，直到现在还没有恢复到原来的水平，已经对经济发展造成了持续阻碍。

好消息是——有迹象表明一切即将好转。最近瑞士信贷对出售卡特彼勒股票的人进行的一项调查显示，这些人相信公共基础设施建设开支已经触底，即将回升。如果这个说法是真的，那么这将对经济形成种种好的影响，不管是短期的还是长期的。

但是现在美国政府看起来好像正处于“再一次把事情搞砸”的边缘。（瑥丼

盘面分析：昨日一根中阳线打开了整理的局面，使得金价整理在更高的平台中进行，尽管如此，macd始终朝着相反的方向走，即所谓的顶背离，四小时告诉我们的是前阶段的底背离已经结束，一根大阳顶破了1321的阻力，一切正以看多趋势运行。

操作思路：上方阻力位在1332、1372下方支撑1321、1317、1307.6、1298.89。

1. 1333遇阻做空止损1326看20.86、1312.34。

2. 1310下方做多，止损1307看1315、1318、1323。

3. 白银21.06附近做空，止损21.14看20.9、20.78。

4. 澳元0.9434附近做空,止损0.9450看0.9392。

5. 美加1.0672附近做多止损1.0658看1.0691、1.0740。

6. 美日101.34附近做多止损101.27看101.58、102.64。

7. 欧美1.3660做多止损1.3634看1.3706、1.3938。

8. 英镑1.7106附近做空，止损1.7120看1.050、1.6864。

9. 美瑞0.8867附近做空止损0.89看0.8739。

10. 美指19.82附近做多止损79.5看80.09。

11. 美元对人民币6.204做空止损6.21看6.20、6.15。