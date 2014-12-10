周一，市场缺乏重要经济事件，美元欧洲早盘兑主要G10货币涨跌互现。美元兑瑞典克朗、挪威克朗、欧元和瑞郎依次走高，而兑日元、澳元和英镑下滑。美元仅兑纽元和加元靠稳。

欧元/美元下滑，原因是德国工业产量令人失望，10月份环比增长0.2%，不及9月份环比下修的增长1.1%。数据不及预期，再添欧元区复苏放缓的新证据。此外，意大利主权信用评级下调至略高于投机级别，进一步坚定我看空欧元的观点。欧洲午盘，欧元/美元试探支持区间1.2250。如果跌破此关口，可能进一步跌至2012年8月2日的低点1.2130。



纽元滑向2012年8月份以来的最低水平。如果新西兰储备银行行长惠勒取态转向温和，偏离周三会议上的克制态度，可能进一步令纽元承受沽压，带动纽元/美元进一步下滑。



纽元/美元周一继续大跌，跌破关键支持位（变成阻力位）的0.7660(R1)，即11月7日的最低点。然而，跌势在支持位0.7620(S1)上方获得支撑，该水平也是2012年6月8日的低点。我认为，跌破0.7700(R2)的区间预示着退出宽幅的整理区间，前景转为向下。有鉴于此，我推测价格可能跌破0.7620(S1)，并进一步下滑，至关键支持位0.7500(S2)。此外，动力指标同样欠佳。14天RSI在50附近受阻后下跌，而MACD在零线上方见顶，释放利空信号，并跌破穿虚线。



支持位：0.7620(S1)，0.7500(S2)，0.6870(S3)



阻力位：0.77660(R1)，0.7700(R2)，0.7775(R3)



