ISM数据向美元多头传递“可怕”信息 耶伦讲话恐藏重大风险？

因美国ISM制造业三年来首现萎缩，美元多头士气遭受重大打击，美元指数周二单日跌幅创近两周来最大。周三金融市场将聚焦美联储主席耶伦的讲话，若耶伦讲话巩固12月加息预期，可能会给美元带来一定支撑，但鉴于这一预期基本被消化，这一利好料难以持久，但有分析师警告称，假如耶伦在讲话中强调后续加息步伐将相当谨慎，或者对强势美元发出警告，美元恐遭受相当大的损害。

周三(12月2日)亚市早盘，美元指数报99.84，滑落至周一创下的八个半月高点100.31之下。美元指数周二下跌0.4%，至99.78，为近两周来最大单日跌幅。

因市场预计美联储(FED)可能会在12月15-16日的会议上加息，使美元对投资者来说是更有投资吸引力的货币，美元指数上月反弹3.3%。

欧元/美元周二纽约尾盘大涨0.7%，至1.0640，为11月20日来最大单日升幅。

数据显示德国失业率降至纪录低位，且欧元区制造业以19个月来最快速度增长，提振欧元/美元升穿1.06关口。因预计欧洲央行(ECB)在本周会议将追加刺激计划，欧元/美元在11月重挫4%。

ISM数据传递“可怕信息”

因制造业受到美元走强和能源企业大砍支出的冲击，受到密切关注的美国供应管理协会(ISM)11月制造业指数降至48.6，为2009年6月以来最低，同时也是2012年11月以来首次跌破50。这促使投资者削减美元多头仓位。

新订单分项指标同样出现急挫：

受糟糕ISM制造业数据打压，利率期货走势显示，美联储12月加息概率自75%下挫至70%。

知名财经资讯博客网站Zerohedge评论称，前几次ISM数据处于如此糟糕的时候，美联储先是推出了第一轮量化宽松(QE1)，然后在2012年又推了QE3。文章还讽刺地写道，美联储在这种时候加息，看上去真是“一个完美的时机”！

此外，芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)称，美联储需要阐明会逐步加息。此番表态也抑制了美元人气。

今年在联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权的埃文斯周二重申，他预计利率到明年底将低于1%；他表示：“我承认对我们即将做出的决定有些紧张”。

机构警告耶伦讲话恐对美元构成打压

对于美联储12月是否加息而言，本周将是关键的节点。一系列的美联储决策者将讲话，或将发出更加明确的信号，显示美联储委员们终于准备好扣动扳机，其中美联储主席耶伦(Janet Yellen)的讲话尤其重要。

FOMC在10月份的声明中提到，家庭支出和商业投资增长步伐“稳健”，将考虑在“下一次会议(即12月会议)”上加息。

周三美联储主席耶伦将在华盛顿经济俱乐部(Economic Club of Washington)发表演讲。接下来的一天她将在国会联合经济委员会作证，届时耶伦既会发表一份声明，也会回答议员们的提问。

经济学家和投资者们称，他们将会聆听哪些因素会驱动首次加息后的政策决定，同时关注耶伦如何看待经济前景面临的风险，包括美元稳步走强、美国和其他主要经济体货币政策差异等。

耶伦11月4日在华盛顿向众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)作证时表示：“当前，我认为美国经济表现良好。”她说，如果数据继续指向增长以及物价更加坚挺，那么12月加息就有“现实的可能性”。

安联集团(Allianz SE)首席经济顾问、前太平洋投资管理公司(PIMCO)联席首席投资官Mohamed El-Erian在推特发表评论称，耶伦将在本周中期增强12月加息预期，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)周四却将走相反方向。

法国农业信贷银行(Credit Agricole SA)G10外汇分析主管Valentin Marinov说道：“有一个不能忽视的风险是，美联储主席耶伦可能会再度表达美元升值对美国经济的影响的忧虑。”

Moody's Analytics首席经济学家Mark Zandi表示，美联储能容忍美元进一步上涨，但不会允许美元无限走高。他说：“美联储意识到美元将继续升值，美元贸易加权指数明年再升值5%尚可，但若升幅远超出5%，将影响美联储在2017年加速加息的能力。”

分析师并表示，假如耶伦此次讲话着重提及未来加息步伐会缓慢，也会对美元构成打压。

耶伦11月23日罕见地致信美国消费者权益倡导者纳德(Ralph Nader)，并表示在加息步伐方面要小心谨慎。

加拿大皇家银行资本市场RBC Capital Markets LLC驻纽约首席美国经济学家Tom Porcelli表示，美联储主席将会“重点讨论的信息是，12月可能加息，但让我们眼光放长远，开始谈谈”随后的加息步伐。

Quantitative Management Associates驻新泽西纽瓦克的董事总经理Ed Keon说道：“如果最终证明我们有关低利率会维持更长时间的判断是正确的，而不是像市场共识认为的那样，那么美元会在2016年某个时点出现反向走势，甚至就在美联储决策之后。”

彭博经济学家周末撰文称，这将是耶伦为12月加息做好明确铺垫的好机会，尽管届时11月非农报告还没有公布。很多美联储官员为12月行动提供了一系列的理由，耶伦也会利用这一讲话的机会，做总结陈词。另外，她可能会继续强调，实施加息后，紧缩政策的步伐非常重要。

摩根大通(JPMorgan)经济学家Michael Feroli在研报中写道，尽管美联储主席耶伦会在本周的两次讲话中会表示尚未做出利率决策，但她会为本月可能的首次加息提供理由。

Feroli认为，耶伦周三于华盛顿经济俱乐部和周四国会联合经济委员会发表的讲话中，对加息步伐的探讨应该会占到主要篇幅。

FOMC票委旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)也将于周三讲话。他对经济的看法与耶伦非常相近，可能通过此次讲话强化耶伦的观点。

威廉姆斯11月21日表示，假如美国经济不令人失望，12月加息的“概率很高”。他还声称，美联储可能在短期内加息，但加息的步伐应该缓慢。

据悉，威廉姆斯曾在耶伦领导旧金山联储时，担任耶伦的首席研究员，许多人认为，威廉姆斯在FOMC与耶伦的关系最亲密。威廉姆斯今年是有投票权的FOMC委员。

此外，北京时间周四03:00，美联储发布经济状况褐皮书。彭博撰文称，美联储褐皮书预计将显示，经济温和走强，偶有报告显示薪资压力。

美元多头可以退场了？

花旗集团十国集团(G10)外汇策略全球主管Steven Englander在周二发布的一份报告中写道，因决策者没有“理由来取悦”美元多头，投资者不应等到12月美联储开会时再锁定美元多仓获利。

Englander指出，如果美联储在加息同时展现出鸽派立场(dovish hike)从而使美元走低，恐怕也没有几个美联储官员会反对。

法国兴业银行(Societe Generale)分析师Kit Juckes上周五发布报告称，从一些指标来看，美元当前被高估。Juckes预计，他预计美元买盘将持续至美联储会议前，随后美元有大概率会出现“显著修正”。

汇丰(HSBC)同样对于美元持续走强持怀疑态度。汇丰驻纽元的美国外汇策略主管Daragh Maher说道：“我不确信美元是否会是你的‘黑色星期五’便宜货。买传闻、卖事实。这应会在年底前出现。”

法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师在客户报告中写道：“我们对于在美联储会议前扩大美元多仓抱谨慎态度，提防美联储若在记者会上强调需保持警惕以及汇率的不利因素，则美元可能后撤。”

德国商业银行(Commerzbank)策略师Thulan Nguyen表示，美元周二下跌主要是技术性回调所致，美元当前仓位相对较高，但美国利率仅会缓步略升，这意味着美元的上涨空间不大。

她说：由于市场已经基本消化12月升息的预期，美元不太可能进一步大幅上涨，市场也已经消化了欧洲央行将采取很多措施的预期，这也是欧元在过去两周下跌以及美元目前停滞不前的原因。”

小非农

本周五美国将公布11月非农就业报告，这是12月15-16日美联储会议之前的最后一份重要报告。不过在此之前，美国ADP数据也将受到高度关注。

周三的11月ADP就业数据是11月非农报告公布前的一个关键就业市场指标。外媒调查显示，ADP就业人数预计将增加19万，略高于10月的18.2万。

ADP数据素有“小非农”之称，前者与非农就业报告有较为强的相关性，因此ADP数据表现会对市场造成明显影响。

周五市场将迎接非农报告的洗礼。接受外媒调查的经济学家的预期中值显示，美国11月非农就业岗位料增加20万，上月曾激增27.1万，为年内最大增幅。失业率料保持在七年半低点5.0%。





三菱东京日联银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.)外汇策略师Lee Hardman说道：“基于货币政策分歧的交易已经重拾动能，这令投资者重新建立美元多头头寸。非农就业报告应会继续表明，美国就业市场依然在稳健扩张。”