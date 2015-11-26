美国数据乐观且欧银预期宽松 美元重拾涨势

周四（11月26日）亚太时段，美元重拾涨势，美国公布乐观经济数据，且对欧洲央行（ECB）进一步放宽货币政策的预期拖累欧元，这扶助美元扭转近期颓势。

盘中美元指数一度触及8个半月高位100.15，因美国周三公布的制造业产出和企业投资计划数据强劲，强化美联储（Fed）升息预期。

但日内欧元/美元走势不稳，隔夜曾跌至逾7个月低点1.0568，因欧洲央行(ECB)官员透露：在下次货币政策会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否对囤积现金的银行业者处以罚金，以及是否扩大债券购买范围。

澳洲国民银行（NAB）全球联席外汇策略负责人Ray Attrill声称，“最可能的原因是外媒报道称，欧洲央行考虑对在该行囤积现金的银行实行两级罚款。”

隔夜欧元/美元一度跌至为4月中旬以来低点1.0568，欧元/日元也触及7个月低点129.72，随后小幅回升至130.20附近。

瑞穗银行（Mizuho Bank）驻东京市场分析师Daisuke Karakama称，“欧元下滑，市场很容易对实际事件（欧洲央行12月3日货币政策会议)发生之前的预期作出反应。”

Karakama表示，类似的情形是去年6月欧洲央行实行负利率时，这导致欧元在很长时期内走势低迷。但他还称，本次欧元下跌的时间可能会短一些。

Karakama还称，“当前最为关键的区别在于围绕美联储的预期，2014年市场焦点仅集中于美联储政策正常化方面，但如今市场关注美联储后续加息的积极程度，甚至有人担心美联储可能会在启动加息后停止继续加息。”、

日内澳元/美元走势是推动市场的一个明显动力，除此之外市场因美国感恩节休市而表现平静。澳元兑美元下跌0.3%至0.7235附近，意外疲软的澳洲投资数据打击了澳洲经济增长预期。