美元多头别想得太美 债市一重要信号看懂了没？

随着美联储加息脚步愈发临近，美元指数近期又开始了一轮升势，但不少市场人士已经开始关注美联储加息后美元的走势。他们认为，后续美联储加息节奏对于美元走势而言至关重要。

美联储(FED)上周公布了措辞鹰派的10月会议纪要，加之近期美联储高官频频发布强硬言论，且10月非农报告表现强劲，市场对于12月美联储加息的预期急剧升温。

因美国周三(11月25日)公布的制造业产出和企业投资计划数据强劲，强化美联储加息预期，周四亚市早盘美元指数持稳在99.75，之前曾触及八个半月高位100.17。

下周11月非农就业报告将是一个关键因素。假如在这期间没有重大市场灾难，则就业报告（特别是薪资数据）可能会令美联储做出是否加息的决定。

市场普遍预计，在联邦公开市场委员会(FOMC)12月15-16日在华盛顿召开会议的时候，美联储官员将把基准联邦基金利率提高25个基点，这将是美联储近10年来首次加息。

Economy & Markets分析师Lance Gaitan日前撰文称：“我相信，即便美联储下月加息，我们很快就会发现，这不会是一系列加息举措的第一步，而会是‘一次性’行为。因此，假如他们加息了，幅度也会相当小，对于市场来说意义并不那么大。”

文章指出，债券市场似乎也同意这一点。通过下图可以了解一下过去一个月发生了什么...债券收益率曲线越来越平坦。

债券收益率曲线变陡，意味着债市认为经济动能正在升温，而收益率也可能上扬；收益率曲线平坦则传递出相反的信号。

就从上图中所看的那样，作为对美联储有关下月可能加息的言论的回应，短期债券收益率在上个月小幅上升。但收益率曲线的长端(30年期美债)几乎没有变动。

Gaitan写道：“这告诉我们，债市投资者并不预测未来经济会升温，而通胀也并非一个值得忧虑的因素。这同时也告诉我们，交易商预计加息只是一个孤立的事件，而非许多加息行动中的首次。”

美联储主席耶伦(Janet Yellen)周一罕见地致信美国消费者权益倡导者纳德(Ralph Nader)，并表示在加息步伐方面要小心谨慎。

Gaitan并提到，鉴于市场对巴黎恐怖袭击事件的反应并不大，而股市实际上出现反弹，他依然认为美联储下月会加息。

期货合约显示，联邦基金基准利率到2016年12月将升至大约0.80%，而美联储官员9月份的最新估计表明，他们预计明年将加息大约1个百分点。

与Gaitan一样，也有一些市场人士对美联储后续加息步伐表现出关注。

瑞穗银行((Mizuho Bank))驻东京的市场分析师Daisuke Karakama称，2014年市场焦点仅集中于美联储政策正常化方面，但如今市场关注美联储后续加息的积极程度，甚至有人担心美联储可能会在启动加息后停止继续加息。

巴克莱(Barclays Bank)驻东京的日本外汇策略主管Shinichiro Kadota称：“鉴于加息似乎已经被市场所消化，市场参与者认为美元有可能在美联储12月宣布加息后下滑，焦点已转向何时第二次加息以及明年美联储可能会加息几次。”

在过去三轮加息周期中，美元在加息之前6-9个月平均升值近9%。之后美元就走上下坡路，6个月平均下跌大约6%。

在2004年美联储首次加息之后的半年内，ICE美元指数下跌9.3%。1994年美联储宣布加息时，美元下跌6.9%，而1999年加息时美元下跌1%。

此外，美元指数飙升也令美联储未来大幅加息的概率降低。美联储设立的跟踪美元兑美国最大贸易伙伴货币走势的指数显示，美元本月攀升至12年高位。造成美元贸易加权汇率上升的主要因素在于美元兑欧洲和中国等主要出口国的货币走高。

美元走强降低进口成本，加大了通胀率达到联储2%目标的难度，但同时也可能会促使美联储放缓加息步伐，美元兑主要货币的走势将因此面临压力。

德国商业银行(Commerzbank AG)驻法兰克福高级外汇策略师Lutz Karpowitz说道：“美联储最近在一些声明中已经提到，他们担心强势美元的影响，这意味着，一旦美元升值势头过于强劲，美联储就会调整货币政策。加息周期可能比市场目前预期的更加谨慎。”

全球最大外汇交易机构花旗(Citigroup Inc)十国集团(G10)外汇策略全球主管Steven Englander在周二发布的一份报告中写道，因决策者没有“理由来取悦”美元多头，投资者不应等到12月美联储开会时再锁定美元多仓获利。

Englander指出，如果美联储在加息同时展现出鸽派立场(dovish hike)从而使美元走低，恐怕也没有几个美联储官员会反对。