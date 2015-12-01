大摩发“与众不同”外汇预测：2015年将是“日元年”！

尽管认为美元仍是“香饽饽”，但国际知名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)日前表示，日元明年表现将抢掉美元的“风头”，成为日交易规模5.3万亿美元的外汇市场的“年度之星”。

该行发布其称之为“与众不同”的预测说，美元/日元到明年底料将贬值至115水平，与接受外媒调查的分析师126的预期中值形成鲜明对比。

摩根士丹利此前对于日元汇率的预估是到明年底跌至125日元兑换1美元。

周一(11月30日)纽约尾盘，美元/日元上涨0.3%，报123.11。周二亚市盘中该汇价最新报122.74。

大摩11月29日发布研究报告称，该行明年首要推荐的交易中就包括买入日元，相应卖出英镑、瑞郎、韩元和离岸人民币。

摩根士丹利驻伦敦欧洲外汇策略主管Ian Stannard说道：“十国集团(G10)货币中，日元被低的估程度最严重，从历史角度看，日元汇率也处于一种极度低估水平。日元表现可能会远远优于市场预期中值。”

根据彭博的汇率预测精准度排名，摩根士丹利上季度在参加排名的61家机构中位居前列。

Stannard并指出，长期而言，日元还将受到日本养老基金资金回汇的支撑。

自2013年4月日本央行(BOJ)推出旨在提振经济的史无前例的质化和量化宽松(QQE)政策以来，日元兑美元已重挫逾20%。

日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)日前表示，日元贬值有益于日本的出口和企业利润。

尽管如此，摩根士丹利警告称，由于日本经济前景现已愈发变得乐观，日本央行可能会避免进一步扩大货币刺激。

包括全球外汇策略主管Hans Redeker在内的大摩分析师在一份报告中写道：“市场高估了日本央行进一步放宽政策的意愿。日本央行在‘防水’问题上立场已经由积极转向不情愿，而这一点尚未在汇市走势中得到体现。”

继2014年大幅下滑后，今年迄今日元兑几乎所有货币汇率都已实现反弹。