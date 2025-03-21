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交易中的神经网络：基于双注意力的趋势预测模型

交易中的神经网络：基于双注意力的趋势预测模型

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Dmitriy Gizlyk
Dmitriy Gizlyk

概述

金融工具的价格代表一串高度波动的时间序列，其会受到多种因素影响，包括利率、通货膨胀、货币政策、及投资者情绪。针对金融工具价格与这些因素之间的关系建模，并预测它们的动向，对于研究人员和投资者来说是一项重大挑战。

大量研究致力于金融时间序列的预测和分析。传统的统计方法往往假设时间序列是由线性过程生成的，这限制了它们在非线性预测中的有效性。机器学习和深度学习方法有能力捕获非线性关系，由此在金融时间序列建模方面已展现出极大成功。许多研究都专注于提取特定时间点的特征，并将其用于建模和预测。然而，这种方式往往忽视了数据交互，和短期波动连续性。

为了解决这些局限性，研究《基于双注意力并配以双特征的股价趋势预测模型》提出了一种双特征提取方法。该方法利用了单时间点和多时态间隔两者。它将短期行情特征、与长期时态特征集成在一起，从而提高预测准确性。所提议模型基于编码器-解码器架构，并在编码器和解码器阶段都采用了注意力机制，能够识别长期时间序列中最具相关性的特征。

本研究引入了一种新的趋势预测模型（TPM），设计用于通过运用双特征提取、和双注意力机制来预测股价趋势。TPM 旨在预测股价走势的方向、及持续时间。所提议方式的主要贡献如下：

  1. 基于不同时间范围的一种新型双特征提取方法，有效提取重要的市场信息，并优化预测结果。TPM 使用分段线性回归和卷积神经网络，分别从金融时间序列中提取长期和短期行情特征。通过双特征表示市场信息可显著提高模型的预测性能。
  2. 股票价格趋势预测模型（TPM），使用了编码器-解码器结构、和双注意力机制。通过在编码器和解码器阶段添加注意力机制，TPM 自适应选择最相关的短期行情特征，并将它们与长期时态特征相结合，从而提高预测准确性。


1. TPM 算法

在现有的分析时间序列预测方法后，TPM 的作者得出了以下结论：

  1. 单变量金融时间序列，对于预测未来的价格走势缺乏足够的信息。
  2. 传统的特征提取方法在捕获复杂的市场行为时受到限制。
  3. 使用单个神经网络的时间序列分析则是不完整的。

TPM 方法通过采用双特征提取、和双注意力机制来解决这些问题。所提议算法由两个阶段组成。首先，采用分段线性回归方法对金融时间序列进行切分，并在不同时间间隔的子序列基础上提取历史长期时态特征。使用卷积神经网络从独立的时间点提取短期空间市场特征。

然后，在第二个 TPM 阶段，基于双注意力机制的趋势预测模型，分析先前提取的双特征。所提议模型建立在编码器-解码器架构之上。

该编码器基于递归 LSTM 模块，并添加了一个注意力机制，可自适应提取最相关的短期行情特征。

解码器也是使用 LSTM 模块和注意力机制构建的，其选择并解码最相关的组合特征，从而预测股票价格趋势。

由于一维金融时间序列提供的信息不足，故很难基于这些数据对股票价格的趋势进行建模和预测。TPM 方法作者采用基本的市场数据进行分析，例如柱线的开盘价和收盘价、最高价和最低价、以及交易量，将它们转化为一系列技术指标。

鉴于数据的连续变化，TPM 使用分段线性回归（PLR）提取长期时态特征。PLR 方法抹平了短期波动噪声，降低了数据维度，并提高了计算性能。

时间序列的分段取决于 δ 最大误差阈值。以 CSI 300 数据为例，该方法的作者采用 PLR 来将其历史收盘价分段。当 δ 等于 2.0 时，时间序列可以切分为 16 个子序列。不过，如果阈值 δ 等于 4.0，则相同的时间序列只能分段为 4 个子序列。因此，随着阈值的增加，会忽略更多的数据波动，且形成的子序列会更少。阈值会影响历史时间序列特征的可靠性。每个子序列表示给定时间段内数据的波动。生成的每个子序列的斜率 sm 和持续时间 dm，作为趋势预测的长期时态特征。

考虑同一时间点会有不同数据的交互，每个时间步骤的短期空间市场特征会经由卷积神经网络（CNN）提取。为所分析金融时间序列构建市场矩阵。在市场矩阵中，每行代表所分析数据的一个维度，行数为 n。然后每列代表一个时间点。由于 CNN 保留了原始数据的邻域关系和空间定位，故它可捕获市场矩阵、和股票趋势之间的非线性关系。成果则是短期历史时间序列的空间特征。

在他们的工作中，作者采用不同内核大小的卷积层，例如 1 × 3 到 1 × 5，来提取抽象的、多层级的空间市场特征。选择 ReLU 函数作为非线性激活函数。

在卷积层之后，应用最大池化层。这降低了特征映射的维度，并有助于防止过度拟合。

然后，来自多个卷积层、和最大池化层的输出被传递到预测层进一步处理。

如早前所述，提取的短期和长期特征在编码器-解码器架构中进行处理。在该结构中，编码器将输入信息压缩为固定大小的向量，而解码器处理这些向量，从而生成最终输出。不过，当输入数据很广泛时，编码器也许难以有效地捕获所有相关信息，从而导致模型性能下降。注意力机制通过解码相关神经元的隐藏状态来解决这一限制。

重点要注意，具有注意力机制的解码器缺乏显式选择最相关输入特征的能力。为了克服这一点，TPM 方法作者在编码器和解码器阶段都添加了注意力机制。

TPM 算法的第二阶段基于双注意力机制。编码器-解码器结构切分为两个阶段。在第一阶段，编码器基于搭配注意力机制的 LSTM，分析运用 CNN 提取的短期空间市场特征。自适应选择每个时间点对应的短期特征，并编码为向量。

在第二阶段，使用 PLR 提取的编码向量、和长期时间特征被投喂到基于 LSTM 的解码器，其基于注意力机制针对相应的向量和特征进行解码，从而预测股市趋势。通过运用双注意力机制，TPM 模型自适应识别最关键的空间市场和时态特征，以便建模、并预测趋势。

在每个时间点 t，编码器学习输入特征 Wt、与隐藏状态 Ht 之间的关系：

其中 Ht 是编码器在时间 t 的隐藏状态， fen(•) 是非线性函数，ʘen 表示编码器参数。

该方法作者使用 LSTM 作为非线性函数 fen，捕获时间依赖性，并形成一个短期特征编码器。LSTM 能够有效地模拟时间序列的动态时态行为，并避免 RNN 中的梯度消失或暴涨问题。

方法作者在编码器阶段引入了一种注意力机制，并根据它们的维度 m，切分初始特征 WMarket。在时间步骤 t-1 计算出的隐藏状态 Ht-1、和单元状态（上下文）Ct-1，及对应的输入特征维度，将用于在下一个时间点 t 更新原始特征。

其中 vaWa、和 Ua 是参数，SoftMax 函数用于计算每个特征维度的重要性 αm,t

所有维度 Wt 都更新为 Ft，并投喂到编码器之中。之后，更新时间点 t 的隐藏状态。

因此，在每个时间步骤 t 处，我们都可以选择空间市场特征的相关维度，迭代更新编码器的原始特征、和隐藏状态，并为短期特征生成最相关的编码向量。

解码器是专为预测股票市场趋势而设计的 LSTM 模块。通过 PLR 方法提取长期时间特征 ZT-1

在每个时间步 t 处，解码器学习编码向量 Wt、长期特征 Lt、和隐藏状态 Ht 之间的关系：

其中 H't 是解码器在时间步骤 t 处的隐藏状态，fde(•) 是非线性函数，而 ʘde 表示解码器参数。

TPM 的作者使用 LSTM 作为非线性函数 fde 来捕获时间依赖性，并形成长期特征解码器。计算过程类似于编码器阶段。

TPM 的作者在解码器阶段引入了注意力机制，从而获取所有时间点处与编码器关联的隐藏状态。

投喂到解码器的上下文向量，是遍历编码器的所有隐藏状态获得的。

一旦获得上下文向量 C't，它与长期时态特征 Lt 相结合，生成一个混合特征 yt

利用上述公式，在每个时间步 t 处，算法选择所有时间点、和长期时态特征中最相关的编码器隐藏状态，生成混合特征向量。

接下来，研究股票市场趋势和对偶特征之间的非线性映射函数 F(•)。最后，应用一个线性函数来生成时刻 T 的股票市场趋势预测。

该模型是经随机梯度下降法、和动量优化器训练的。训练批次大小为 64，学习率为 0.001。

使用具有正则化项的二次误差函数作为损失函数。

下面呈现的是作者对 TPM 方法的可视化。


2. 利用 MQL5 实现

在研究过所提议 TPM 方法的理论层面之后，我们现在转到方法的实施，其中体现出我们对所提议方式的解释。如常，我们保留了所提议方法的一般框架，但在实现细节中引入了一些偏差。自然而然，这些调整也许会对模型的最终性能产生不同的影响。

我们将从构造编码器开始。

2.1TPM 编码器


我们在 CNeuronTPMEncoder 类中为我们的模型实现了编码器，该类继承了之前创建的 LSTM 模块 CNeuronLSTMOCL 的基本功能。选择这个父类是有意为之的。您也许能回想到，TPM 方法中的编码器基于附加了注意力机制的 LSTM 模块。

此外，我们决定将短期特征的特征提取过程直接合并到编码器当中。将利用先前开发的数据金字塔结构构建器 CSCM 执行特征提取。然而，有一个重要的细微差别：以前，CSCM 模块从单变量时间序列中提取特征。现在，我们需要稍微修改数据流，以便从独立时间点提取特征。

编码器的整体结构如下所示。

class CNeuronTPMEncoder :  public CNeuronLSTMOCL
  {
protected:
   bool                 bTSinRow;
   //---
   CNeuronCSCMOCL       cFeatureExtraction;
   CNeuronBaseOCL       cMemAndHidden;
   CNeuronConcatenate   cConcatenated;
   CNeuronSoftMaxOCL    cSoftMax;
   CNeuronBaseOCL       cAttentionOut;
   CNeuronTransposeOCL  cTranspose;
   CBufferFloat         cTemp;
   //---
   virtual bool      feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;
   //---
   virtual bool      updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;
   //---
   virtual bool      calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;

public:
                     CNeuronTPMEncoder(void){};
                    ~CNeuronTPMEncoder(void){};
   virtual bool      Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, 
                          uint variables, uint lenth, uint hidden_size, bool ts_in_row, 
                          ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch);
   //---
   virtual bool      Save(int const file_handle) override;
   virtual bool      Load(int const file_handle) override;
   //---
   virtual int       Type(void) override       const                      {  return defNeuronTPMEncoder; }
   virtual void      SetOpenCL(COpenCLMy *obj);
  };

此处，我们看到了一组熟悉的覆盖方法，和若干个嵌套对象，随着我们的实现持续，它们的用途将变得越来越清晰。

如前，所有嵌套对象都声明为静态。这种方式允许我们将类的构造函数和析构函数都保留为“空”。一个新类实例的实际初始化是在 Init 方法中进行的。

bool CNeuronTPMEncoder::Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, 
                             uint variables, uint lenth, uint hidden_size, bool ts_in_row, 
                             ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch)
  {
   if(!CNeuronLSTMOCL::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, hidden_size, optimization_type, batch))
      return false;
   if(!SetInputs(variables * lenth))
      return false;

在参数中，该方法接收所创建对象的主要参数。在这种情况下，有 3 个这样的参数：

  • variables — 所分析多模态时间序列中的单变量序列的数量。
  • lenth — 所分析序列的大小（历史深度）。
  • hidden_sizeLSTM 模块中隐藏空间的大小。

此外，我们还添加了标志 ts_in_row，它表示独立单变量序列在输入数据张量中所在行里的位置。

在方法主体中，我们调用父类中的同名方法，该方法提供了一个必需的控制模块，可验证所创建层的参数，并初始化继承对象。

于此，我们还传递父类的输入张量的大小，它等于单变量序列的大小、与输入数据中此类序列数量的乘积。

请注意，在 LSTM 模块中，我们用到了全连接层，而输入数据张量在这种情况下无关紧要。

下一步是初始化短期特征提取模块。

   uint windows[] = {variables, 6, 5, 4};
   if(!cFeatureExtraction.Init(0, 0, OpenCL, windows, lenth, variables, ts_in_row, optimization, batch))
      return false;

为此，我们首先设置卷积特征提取层的窗口大小，并调用 CSCM 模块初始化方法。

请注意，在调用 CSCM 模块初始化方法时，我们重新排列了单变量序列的大小和数量的参数。这是因为需要从单个时间步长（柱线）中提取特征，而非像 MSFformer 方法那样从单变量序列中提取特征。

接下来，我们初始化注意力模块的嵌套对象。此处，我们首先创建一个层，我们在其缓冲区中连接了上一步中 LSTM 模块的隐藏状态和上下文。

   if(!cMemAndHidden.Init(0, 1, OpenCL, hidden_size * 2, optimization, batch))
      return false;

为了计算单个特征的重要性系数，我们将用到连接层，我们调用 SoftMax 函数对其结果进行归一化。

   if(!cConcatenated.Init(0, 2, OpenCL, variables * lenth, variables * lenth, hidden_size * 2, optimization, batch))
      return false;
   cConcatenated.SetActivationFunction(TANH);
   if(!cSoftMax.Init(0, 3, OpenCL, variables * lenth, optimization, batch))
      return false;
   cSoftMax.SetHeads(variables);

注意，在该阶段，数据归一化是在单变量序列中执行的。

接下来，我们添加一个层来记录注意力输出。

   if(!cAttentionOut.Init(0, 4, OpenCL, variables * lenth, optimization, batch))
      return false;

如有必要，我们初始化数据转置层。

   bTSinRow = ts_in_row;
   if(!bTSinRow)
     {
      if(!cTranspose.Init(0, 5, OpenCL, variables, lenth, optimization, iBatch))
         return false;
     }

我们还添加了一个辅助缓冲区来记录中间值。

//---
   if(!cTemp.BufferInit(variables * lenth, 0) || !cTemp.BufferCreate(OpenCL))
      return false;
//---
   return true;
  }

成功初始化所有嵌套对象之后，我们将所执行作的逻辑结果传递给调用者，并终止该方法。

对象的初始化完成后，我们转到为新类构造前馈通验算法，我们在 feedForward 方法中实现该算法。

bool CNeuronTPMEncoder::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL)
  {
//--- FEATURE EXTRACTION
   if(!cFeatureExtraction.FeedForward(NeuronOCL))
      return false;

如常，在该方法的参数中，我们收到一个指向前一个神经层对象的指针。然而，在这种情况下，我们不检查接收到的指针，但将其传递给内部短期特征提取层的前馈方法。被调用方法本身的主体实现了所接收指针的控制。

下一步是将对象的隐藏状态、和上下文组合在一起，这些状态和上下文是从上一个前馈通验中保留的。

//--- Memory and Hidden
   if(!Concat(m_iHiddenState, m_iMemory, m_iHiddenState, m_iMemory, 
              cMemAndHidden.getOutputIndex(), 1, 1, 0, 0, Neurons()))
      return false;

我们的准备工作到此结束。现在，我们转到讨论注意力模块。在该模块中，我们计算各个特征的重要性系数。

   if(!cConcatenated.FeedForward(cFeatureExtraction.AsObject(), cMemAndHidden.getOutput()))
      return false;
   if(!cSoftMax.FeedForward(cConcatenated.AsObject()))
      return false;
   int map = cSoftMax.getOutputIndex();

如有必要，我们转置重要性系数张量。

   if(!bTSinRow)
     {
      if(!cTranspose.FeedForward(cSoftMax.AsObject()))
         return false;
      map = cTranspose.getOutputIndex();
     }

然后我们需要针对获得的系数，执行逐个元素乘以相应的短期特征。对于 2 个张量的逐元素乘法，我们将用到 Dropout 层的前馈通验内核。

我们创建这个内核是为了输入数据乘以神经元排斥掩码。在这种情况下，我们取用重要性系数作为掩码。

我们定义任务空间的维度。

   uint global_work_offset[1] = {0};
   uint global_work_size[1];
   global_work_size[0] = int(cSoftMax.Neurons() + 3) / 4;

将参数传递给内核。

   ResetLastError();
   if(!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_Dropout, def_k_dout_input, cFeatureExtraction.getOutputIndex()))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_Dropout, def_k_dout_map, map))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_Dropout, def_k_dout_out, cAttentionOut.getOutputIndex()))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.SetArgument(def_k_Dropout, def_k_dout_dimension, cSoftMax.Neurons()))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }

之后，我们将其放入执行队列之中。

   if(!OpenCL.Execute(def_k_Dropout, 1, global_work_offset, global_work_size))
     {
      printf("Error of execution kernel %s: %d", __FUNCTION__, GetLastError());
      return false;
     }

AttentionOut 层缓冲区中执行内核以后，我们获得的短期特征已考虑到它们的重要性系数。现在，我们能够用 LSTM 模块的基本功能来表示编码器输出端的特征张量。

//--- LSTM
   if(!CNeuronLSTMOCL::feedForward(cAttentionOut.AsObject()))
      return false;
//---
   return true;
  }

不要忘记监控每个阶段的操作过程。成功执行之后，我们将所执行操作的逻辑结果传递给调用者，并完结该方法。

在实现前馈通验之后，我们通常会转到构造反向传播方法。这个类也不例外。在下一步中，我们根据它们对模型最终结果的影响，将误差梯度传播到所有嵌套对象、及输入数据张量。我们在 calcInputGradients 方法中实现指定的功能。

在该方法参数中，与上面讨论的类似，我们接收到一个指向前一个神经层对象的指针。

bool CNeuronTPMEncoder::calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL)
  {
   if(!NeuronOCL)
      return false;

在方法主体中，我们首先检查接收指针的相关性。

然后，使用继承的功能，我们经由 LSTM 模块算法，将误差梯度传播到注意力模块的输出级。

   if(!CNeuronLSTMOCL::calcInputGradients(cAttentionOut.AsObject()))
      return false;

之后，我们将误差梯度分派在 2 个方向上：特征重要性系数，和特征本身。将内核放入队列的算法与上面讨论过的算法类似。

//---
   uint global_work_offset[1] = {0};
   uint global_work_size[1];
   global_work_size[0] = cSoftMax.Neurons();
   ResetLastError();
   if(!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_CGConv_HiddenGradient, def_k_cgc_matrix_f, cFeatureExtraction.getOutputIndex()))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_CGConv_HiddenGradient, def_k_cgc_matrix_fg, cTemp.GetIndex()))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_CGConv_HiddenGradient, def_k_cgc_matrix_s, 
                                 (bTSinRow ? cSoftMax.getOutputIndex() : cTranspose.getOutputIndex())))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_CGConv_HiddenGradient, def_k_cgc_matrix_sg, 
                             (bTSinRow ? cSoftMax.getGradientIndex() : cTranspose.getGradientIndex())))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_CGConv_HiddenGradient, def_k_cgc_matrix_g, cAttentionOut.getGradientIndex()))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.SetArgument(def_k_CGConv_HiddenGradient, def_k_cgc_activationf, NeuronOCL.Activation()))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.SetArgument(def_k_CGConv_HiddenGradient, def_k_cgc_activations, int(None)))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.Execute(def_k_CGConv_HiddenGradient, 1, global_work_offset, global_work_size))
     {
      printf("Error of execution kernel %s: %d", __FUNCTION__, GetLastError());
      return false;
     }

于此，我们应当注意两点。首先，对于注意力系数的误差梯度传播缓冲区，取决于是否需要使用重要性系数转置层。其次，我们在乘以重要性系数，并计算这些系数时都是用短期特征本身。因此，在该阶段，我们将短期特征的误差梯度保存在一个临时数据缓冲区之中。

在下一步中，如有必要，我们转置独立特征的重要性系数的误差梯度。

   if(bTSinRow)
     {
      if(!cSoftMax.calcHiddenGradients(cTranspose.AsObject()))
         return false;
     }

之后，我们经由注意力模块算法将误差梯度传播到短期特征级。

   if(!cConcatenated.calcHiddenGradients((CObject*)cSoftMax.AsObject(),(CBufferFloat *)NULL,(CBufferFloat *)NULL) ||
      !DeActivation(cConcatenated.getOutput(), cConcatenated.getGradient(), cConcatenated.getGradient(), 
                                                                            cConcatenated.Activation()))
      return false;
   if(!cFeatureExtraction.calcHiddenGradients(cConcatenated.AsObject(), cMemAndHidden.getOutput(), 
                                                                        cMemAndHidden.getGradient()))
      return false;

然后，我们汇总来自 2 条信息线程的短期特征级别的误差梯度。

   if(!DeActivation(cFeatureExtraction.getOutput(), GetPointer(cTemp), GetPointer(cTemp), NeuronOCL.Activation()) ||
      !SumAndNormilize(cFeatureExtraction.getGradient(), GetPointer(cTemp), cFeatureExtraction.getGradient(), 1, false))
      return false;

在方法结尾处，我们将误差梯度向下传播到前一层的级别，并将操作的逻辑结果传递给调用者。

   if(!NeuronOCL.calcHiddenGradients(cFeatureExtraction.AsObject()))
      return false;
//---
   return true;
  }

在分派了误差梯度之后，我们只需朝着把整体误差最小化方向优化模型参数。我们在 updateInputWeights 方法中实现此功能，即调用包含可训练参数的嵌套对象的同名方法。

bool CNeuronTPMEncoder::updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL)
  {
   if(!CNeuronLSTMOCL::updateInputWeights(cAttentionOut.AsObject()))
      return false;
   if(!cFeatureExtraction.UpdateInputWeights(NeuronOCL))
      return false;
   if(!cConcatenated.UpdateInputWeights(cFeatureExtraction.AsObject(), cMemAndHidden.getOutput()))
      return false;
//---
   return true;
  }

讲述编码器主要功能的算法实现到此结束。附件中提供了该类所有方法的完整代码，以及准备本文时用到的所有程序完整代码。

2.2TPM 解码器


实现 TPM 编码器算法后，我们转到第二阶段 — 构建解码器。在回顾 TPM 方法的理论层面期间，您或许会注意到编码器和解码器算法之间的显著相似之处。然而，即使有微小的差异，我们也需要开发一个新的类。

与编码器类似，新的解码器类 CNeuronTPMDecoder 派生自 LSTM 模块类。新类结构如下所示。

class CNeuronTPM :  public CNeuronLSTMOCL
  {
protected:
   CNeuronTPMEncoder    cEncoder;
   CNeuronPLROCL        cFeatureExtraction;
   CNeuronBaseOCL       cMemAndHidden;
   CNeuronConcatenate   cConcatenated;
   CNeuronSoftMaxOCL    cSoftMax;
   CNeuronBaseOCL       cAttentionOut;
   CNeuronConcatenate   cAttAndFeature;
   CBufferFloat         cTemp;
   //---
   virtual bool      feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;
   //---
   virtual bool      updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;
   //---
   virtual bool      calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override;

public:
                     CNeuronTPM(void){};
                    ~CNeuronTPM(void){};
   virtual bool      Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl,

                          uint variables, uint lenth, uint hidden_size, bool ts_in_row, 
                          ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch);
   //---
   virtual bool      Save(int const file_handle) override;
   virtual bool      Load(int const file_handle) override;
   //---
   virtual int       Type(void) override       const                      {  return defNeuronTPM; }
   virtual void      SetOpenCL(COpenCLMy *obj);
  };

很容易看出与上面讨论的编码器类的相似之处。仅添加了 2 个嵌套对象。您还能注意到特征提取层类型的变化：在解码器中，我们用到 PLR 来提取长期特征。

您也许已留意到，编码器类包含所有权规范，而解码器中没有该规范。这种区别是有原因的。编码器和解码器在相同输入数据上进行操作，但在不同抽象级别上提取特征。为了避免上层的模型结构过于复杂，我决定将编码器和解码器合并为一个统一的模块。以前开发的编码器类已加入新类，作为内层，将 TPM 算法合并到单个实体之中。该决定反映在新类的名称中：CNeuronTPM

新类的初始化方法的参数与上面讨论的编码器初始化方法完全相同。

bool CNeuronTPM::Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, 
                      uint variables, uint lenth, uint hidden_size, bool ts_in_row, 
                      ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch)
  {
   if(!CNeuronLSTMOCL::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, hidden_size, optimization_type, batch))
      return false;
   if(!SetInputs(hidden_size))
      return false;

在方法主体中，我们还调用了父类的初始化方法。不过，其输入数据张量的大小已与编码器的隐藏状态的大小相对应。这是因为解码器的投喂数据，是从编码器接收的特征加权向量。

我们还初始化了编码器对象

   if(!cEncoder.Init(0, 0, OpenCL, variables, lenth, hidden_size, ts_in_row, optimization, iBatch))
      return false;

以及特征提取层。

   if(!cFeatureExtraction.Init(0, 1, OpenCL, variables, lenth, !ts_in_row, optimization, iBatch))
      return false;

初始化注意力模块对象的进一步算法，类似于编码器初始化期间的操作，但输入数据张量的大小存在差异。

   if(!cMemAndHidden.Init(0, 2, OpenCL, hidden_size * 2, optimization, iBatch))
      return false;
   if(!cConcatenated.Init(0, 3, OpenCL, hidden_size, hidden_size, hidden_size * 2, optimization, iBatch))
      return false;
   cConcatenated.SetActivationFunction(TANH);
   if(!cSoftMax.Init(0, 4, OpenCL, hidden_size, optimization, iBatch))
      return false;
   cSoftMax.SetHeads(1);
   if(!cAttentionOut.Init(0, 5, OpenCL, hidden_size, optimization, iBatch))
      return false;

如早前所述，LSTM 模块使用全连接层。因此，在所分析输入多模态时间序列的单变量序列的上下文中，从编码器获得的短期特征张量可被认为是“匿名的”。这令我们能够对整个张量的重要性系数进行归一化。在该阶段，输入张量的方向对我们来说并不重要。

我们添加一个预测层，其中包含所分析时间序列的加权短期和长期特征，我们将将其馈送到 LSTM 模块之中。

   if(!cAttAndFeature.Init(0, 6, OpenCL, hidden_size, hidden_size, variables * lenth, optimization, iBatch))
      return false;

在类初始化作结尾处，我们添加一个缓冲区来存储临时数据。

   if(!cTemp.BufferInit(variables * lenth, 0) || !cTemp.BufferCreate(OpenCL))
      return false;
//---
   return true;
  }

我们将初始化嵌套对象的逻辑结果返回给调用者。

嵌套对象初始化之后，我们转到 feedForward 方法中实现前馈算法。与其它同名方法类似，在参数中，我们接收一个指向前一个神经层对象的指针。

bool CNeuronTPM::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL)
  {
//--- Encoder
   if(!cEncoder.FeedForward(NeuronOCL))
      return false;

然后我们将接收到的指针传递给编码器的前馈方法。

接下来，我们传递相同的指针来提取所分析时间序列的长期特征。

//--- FEATURE EXTRACTION
   if(!cFeatureExtraction.FeedForward(NeuronOCL))
      return false;

注意力模块的操作类似于上面讨论过的编码器模块。

//--- Memory and Hidden
   if(!Concat(m_iHiddenState, m_iMemory, m_iHiddenState, m_iMemory, 
              cMemAndHidden.getOutputIndex(), 1, 1, 0, 0, Neurons()))
      return false;
//--- Attention
   if(!cConcatenated.FeedForward(cEncoder.AsObject(), cMemAndHidden.getOutput()))
      return false;
   if(!cSoftMax.FeedForward(cConcatenated.AsObject()))
      return false;

我们将重要性系数乘以编码器的短期特征向量。

   uint global_work_offset[1] = {0};
   uint global_work_size[1];
   global_work_size[0] = int(cSoftMax.Neurons() + 3) / 4;
   ResetLastError();
   if(!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_Dropout, def_k_dout_input, cEncoder.getOutputIndex()))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_Dropout, def_k_dout_map, cSoftMax.getOutputIndex()))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_Dropout, def_k_dout_out, cAttentionOut.getOutputIndex()))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.SetArgument(def_k_Dropout, def_k_dout_dimension, cSoftMax.Neurons()))
     {
      printf("Error of set parameter kernel %s: %d; line %d", __FUNCTION__, GetLastError(), __LINE__);
      return false;
     }
   if(!OpenCL.Execute(def_k_Dropout, 1, global_work_offset, global_work_size))
     {
      printf("Error of execution kernel %s: %d", __FUNCTION__, GetLastError());
      return false;
     }

我们将短期特征的加权向量，与串联层中的长期特征相结合。

//--- Attention and Features
   if(!cAttAndFeature.FeedForward(cAttentionOut.AsObject(), cFeatureExtraction.getOutput()))
      return false;

然后，我们将准备好的数据馈送到 LSTM 模块之中。

//--- LSTM
   if(!CNeuronLSTMOCL::feedForward(cAttAndFeature.AsObject()))
      return false;
//---
   return true;
  }

我们验证操作的逻辑结果，并将其返回给调用者。

接下来，我们按惯例转到构造反向传播方法。不过，我相信您已留意到编码器和解码器的前馈方法之间的相似之处。当然，也有一些细微差别。反向传播方法中也存在类似的细微差别。尽管如此，算法总体上非常相似。故此，我鼓励您在提供的附件中自行探索它们。

2.3可训练模型的架构


我们已经实证了使用 MQL5 实现 TPM 方法。开发这种方法是为了预测股票价格趋势。当然，我们会将其集成到环境状态编码器之中，其架构在 CreateEncoderDescriptions 方法中进行了讲述。

在参数中，该方法接收一个指向动态数组的指针，我们将在其中保存嵌入式模型架构。

bool CreateEncoderDescriptions(CArrayObj *encoder)
  {
//---
   CLayerDescription *descr;
//---
   if(!encoder)
     {
      encoder = new CArrayObj();
      if(!encoder)
         return false;
     }

在方法主体中，我们检查所接收指针的相关性，并在必要时创建动态数组对象的新实例。

如常，我们往模型投喂描述环境状态的原生数据。为了记录初始数据，我们用到了一个基础全连接层，其大小应足以写入所分析张量。 

//--- Encoder
   encoder.Clear();
//--- Input layer
   if(!(descr = new CLayerDescription()))
      return false;
   descr.type = defNeuronBaseOCL;
   int prev_count = descr.count = (HistoryBars * BarDescr);
   descr.activation = None;
   descr.optimization = ADAM;
   if(!encoder.Add(descr))
     {
      delete descr;
      return false;
     }

获得的初始数据在批量归一化层中加以预处理。

//--- layer 1
   if(!(descr = new CLayerDescription()))
      return false;
   descr.type = defNeuronBatchNormOCL;
   descr.count = prev_count;
   descr.batch = 1e4;
   descr.activation = None;
   descr.optimization = ADAM;
   if(!encoder.Add(descr))
     {
      delete descr;
      return false;
     }

预处理后的数据随即传递到我们的 TPM 模块。

//--- layer 2
   if(!(descr = new CLayerDescription()))
      return false;
   descr.type = defNeuronTPM;
   descr.count = LatentCount;
   descr.window = BarDescr;
   descr.window_out = HistoryBars;
   descr.step = int(false);
   descr.activation = None;
   descr.optimization = ADAM;
   if(!encoder.Add(descr))
     {
      delete descr;
      return false;
     }

TPM 模块获得的数据经由一个 3-层 MLP 传播，我们希望在其输出中获得所分析时间序列的预测值。

//--- layer 3
   if(!(descr = new CLayerDescription()))
      return false;
   descr.type = defNeuronBaseOCL;
   descr.count = LatentCount;
   descr.activation = LReLU;
   descr.optimization = ADAM;
   if(!encoder.Add(descr))
     {
      delete descr;
      return false;
     }
//--- layer 4
   if(!(descr = new CLayerDescription()))
      return false;
   descr.type = defNeuronBaseOCL;
   descr.count = LatentCount;
   descr.optimization = ADAM;
   descr.activation = SIGMOID;
   if(!encoder.Add(descr))
     {
      delete descr;
      return false;
     }
//--- layer 5
   if(!(descr = new CLayerDescription()))
      return false;
   descr.type = defNeuronBaseOCL;
   descr.count = BarDescr * NForecast;
   descr.optimization = ADAM;
   descr.activation = TANH;
   if(!encoder.Add(descr))
     {
      delete descr;
      return false;
     }

对于预测值，我们添加了之前在批量归一化层中删除的原始时间序列的统计变量。

//--- layer 6
   if(!(descr = new CLayerDescription()))
      return false;
   descr.type = defNeuronRevInDenormOCL;
   descr.count = BarDescr * NForecast;
   descr.activation = None;
   descr.optimization = ADAM;
   descr.layers = 1;
   if(!encoder.Add(descr))
     {
      delete descr;
      return false;
     }

然后，我们将获得的预测输出、与频域表示对齐。

//--- layer 7
   if(!(descr = new CLayerDescription()))
      return false;
   descr.type = defNeuronFreDFOCL;
   descr.window = BarDescr;
   descr.count =  NForecast;
   descr.step = int(true);
   descr.probability = 0.7f;
   descr.activation = None;
   descr.optimization = ADAM;
   if(!encoder.Add(descr))
     {
      delete descr;
      return false;
     }
//---
   return true;
  }

参与者和评价者模型是从以前的成品中复制而来的，未有变化。您可在附件中找到它们。  

2.4模型训练 EA


在训练模型时，我们应当注意训练递归模型的规范。如您所知，递归模型的主要特点是它们对输入数据序列的敏感性。因此，在模型训练过程中，我们需要按照历史顺序使用训练数据集中的数据。另一方面，这种方式降低了大多数模型的训练效率，因为它促进了小时间间隔内的过渡拟合，故无法推广到整个训练周期。

为了最大限度地减少上述因素的负面影响，在训练过程中，我们将根据历史序列从经验回放缓冲区中随机提取小型子集。然后，我们将针对新的训练包进行抽样。我们以环境状态编码器训练方式为例，研究所提议方法的实现。EA 文件 “...\Experts\TPM\StudyEncoder.mq5” 也附在下面。

void Train(void)
  {
//---
   vector<float> probability = GetProbTrajectories(Buffer, 0.9);

在方法主体中，我们首先生成一个从训练集中选择通验的概率向量，按通验的盈利能力排序。之后，我们声明必要的局部变量。

   vector<float> result, target, state;
   bool Stop = false;

接下来，我们添加一个变量，指示一个子集训练批次的大小。

   int Batch = 100;

然后我们创建一个嵌套循环系统。在外循环中，我们从训练集中采样一条轨迹，并在该轨迹上采样训练子集的起始状态。

   uint ticks = GetTickCount();
//---
   for(int iter = 0; (iter < Iterations && !IsStopped() && !Stop); iter += Batch)
     {
      int tr = SampleTrajectory(probability);
      int st = (int)((MathRand() * MathRand() / MathPow(32767, 2)) * (Buffer[tr].Total - 2 - NForecast));
      if(st <= 0)
        {
         iter -= Batch;
         continue;
        }

我们清除 LSTM 模块的隐藏状态和上下文缓冲区。

      Encoder.Clear();

之后，我们运行一个嵌套循环，从所选环境的状态开始，按顺序迭代其历史序列中的状态。

      for(int i = st; (i < MathMin(st + Batch, Buffer[tr].Total - NForecast) && !IsStopped() && !Stop); i++)
        {
         state.Assign(Buffer[tr].States[i].state);
         if(MathAbs(state).Sum() == 0)
           {
            iter += i - st - Batch;
            break;
           }
         bState.AssignArray(state);

在嵌套循环的主体中，我们将环境的所分析状态传输到数据缓冲区。基于获得的数据，我们预测下一个价格走势轨迹。

         //--- State Encoder
         if(!Encoder.feedForward((CBufferFloat*)GetPointer(bState), 1, false, (CBufferFloat*)NULL))
           {
            PrintFormat("%s -> %d", __FUNCTION__, __LINE__);
            Stop = true;
            break;
           }

然后，我们从经验回放缓冲区加载下一条轨迹的目标值。

         //--- Collect target data
         if(!Result.AssignArray(Buffer[tr].States[i + NForecast].state))
            continue;
         if(!Result.Resize(BarDescr * NForecast))
            continue;

接下来，我们检查预测的准确性。在反向传播过程中，我们调整模型参数，朝向下一个走势的预测误差最小化。

         if(!Encoder.backProp(Result, (CBufferFloat*)NULL))
           {
            PrintFormat("%s -> %d", __FUNCTION__, __LINE__);
            Stop = true;
            break;
           }

告知用户学习过程的进度，并转到循环系统的下一次迭代。

         if(GetTickCount() - ticks > 500)
           {
            double percent = double(iter + i - st) * 100.0 / (Iterations);
            string str = StringFormat("%-14s %6.2f%% -> Error %15.8f\n", "Encoder", 
                                            percent, Encoder.getRecentAverageError());
            Comment(str);
            ticks = GetTickCount();
           }
        }
     }

循环系统的所有迭代成功完成之后，我们清除品种图表上的注释字段。我们将训练结果输出到终端日志，并初始化智能系统关闭。

   Comment("");
//---
   PrintFormat("%s -> %d -> %-15s %10.7f", __FUNCTION__, __LINE__, "Encoder", Encoder.getRecentAverageError());
   ExpertRemove();
//---
  }

对参与者和评价者训练 EA 进行了类似的编辑。尽管这些模型没有添加递归模块，但进行这些编辑对于确保环境状态编码器的正确操作是必要的。这是因为参与者和评价者均将其当作输入数据。

您可在附件中找到模型训练 EA 的完整代码。附件还包含本文中用到的所有程序、类和方法的完整代码。


3. 测试

在本文中，我们探索了一种使用 TPM 预测即将到来的股票轨迹的方法，并实现了我们对所提议方法的解释。现在是时候依据真实数据来测试我们的工作成果了。如常，我们依据 EURUSD 的 2023 年 H1 时间帧历史数据，训练所展示的模型。

我们首先训练环境编码器模型，该模型分析历史价格走势数据，且不评估参与者的动作。这种方式令我们能够在初始数据集上完全训练模型，而无需频繁更新。训练过程相对较迅速，并展现出良好的效果。下图比较了预测和实际价格走势轨迹。

该图表显示了两条线的紧密重叠，预测的轨迹看起来更平滑。这种平滑效果有可能增强参与者训练的稳定性。

如您所知，我们的主要意图是优化参与者的政策。训练环境编码器之后，我们转到训练过程的第二阶段 — 参与者政策训练。该过程本质上是迭代的。由于参与者的动作会有所变化，且可能会超出之前收集的训练数据的边界，因此我们需要定期更新经验回放缓冲区，方法是在其中填充更接近参与者当前政策动作的状态和奖励。

在针对参与者和评价者模型进行多次交替迭代训练，并更新训练数据集之后，我们开发出一项能够在历史训练数据上产生盈利的政策。

为了评估模型在训练数据集之外的性能，我们采用 2024 年 1 月的历史数据对其进行了测试，同时保持其它条件不变。

在测试期间，该模型执行了 26 笔交易，其中只有 11 笔是盈利的，即略高于 42%。然而，每笔交易的最大和平均盈利都超过了相应的亏损计量值，成果就是测试期间的整体盈利。测试期间的盈利因子为 1.12。

尽管如此，在本月第三旬的早期部分，余额图表显示出大幅回撤。这引发了担忧。尽管产生了盈利，但该模型仍需要进一步优调。


结束语

在本文中，我们探索了一种使用 TPM 预测价格走势趋势的有趣方法。这种方法有效地把分析短期依赖关系的卷积模型，及识别长期趋势的 PLR 的优势相结合。

在本文的实践部分，我们利用 MQL5 实现了对提议方式的解释，训练了模型，并进行了测试。结果表明，经过训练的模型能够在训练数据集之外的数据上产生盈利。然而，余额图表并未展现出所期待的持续上升趋势，并且有回撤。

总体来说，虽然所提议方法展现出潜力，但我们开发的模型仍需进一步优调。

参考

  • 一种基于双注意力并配合双特征的股价趋势预测模型
  • 本系列的其它文章

    • 文章中所用程序

    # 名称 类型 说明
    1 Research.mq5 EA 样本收集 EA
    2 ResearchRealORL.mq5
    		 EA
    		 利用 Real ORL方法收集样本的 EA
    3 Study.mq5 EA 模型训练 EA
    4 StudyEncoder.mq5 EA
    		 编码器训练 EA
    5 Test.mq5 EA 模型测试 EA
    6 Trajectory.mqh 类库 系统状态描述结构
    7 NeuroNet.mqh 类库 创建神经网络的类库
    8 NeuroNet.cl 代码库 OpenCL 程序代码库

    本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
    原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/15255

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    Dmitriy Gizlyk
    Dmitriy Gizlyk
    • 任何的MT4和MT5複雜專業寫作計劃。

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