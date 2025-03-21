实现 Deus EA：使用 MQL5 中的 RSI 和移动平均线进行自动交易

概述

在本文中，我们将研究 Deus EA 的基本组件，包括其交易逻辑、参数设置和实现所需的 MQL5 代码。本文旨在为您提供开发和增强交易算法所需的知识和工具。通过使用 Deus EA，您将能够探索自动交易的世界，并能够为您的交易努力发现新的机会。



我们将研究 Deus EA 的功能，这是一种使用 MQL5 构建的自动交易技术。我们的讨论将集中在 Deus EA 如何结合移动平均线和相对强弱指数（RSI）来做出交易选择。通过分析这些指标，EA 确定了市场中的最佳入场和退出点，以最大限度地提高交易盈利能力，同时最大限度地降低风险。

Deus EA 是为 MetaTrader 5 平台设计的自动交易系统，可根据移动平均线和相对强弱指数（RSI）生成买入和卖出信号。通过识别市场趋势和检测超买或超卖情况，它试图增强交易决策。此外，它还包括风险管理工具，如止损、止盈订单和追踪止损。





Deus EA 概述

Deus EA 依靠相对强弱指数 (RSI) 和移动平均线等指标来自动做出交易决策。该 EA 的目标是通过使用这些指标来产生可操作的买入和卖出建议，从而提高交易绩效并有效管理风险。

以下是 Deus EA 的关键要素：

技术措施：

相对强弱指数（RSI）：这个动量振荡指标衡量价格变动的速度和方式，这有助于确定市场何时超买或超卖，并对市场走势做出迅速反应。在我们的案例中，EA 将采用简短的 7 天 RSI 时间范围，超买阈值设置为 35，超卖阈值设置为 15。

移动平均线（MA）：为了找到一段时间内的趋势，移动平均线将价格数据调平。我们将在 Deus EA 中使用 25 期简单移动平均线（SMA）来过滤交易信号并确定市场的总体方向。





交易逻辑：

买入信号：当价格高于移动平均线和 RSI 时，它显示超卖状态（低于15），表明价格可能上涨，并发出买入订单。

2.

卖出信号：如果价格低于移动平均线和 RSI，则表示超买状态（超过 35），表明可能呈下跌趋势，并发出卖出订单。

风险管理：

止损与止盈：在我们的 EA 中，我们包含可定制的止损水平和止盈参数，每个参数设置为 50 点，以帮助管理风险和锁定利润。

追踪止损：我们使用 25 个点的追踪止损来调整止损水平，因为价格走势有利，旨在确保利润，同时只要市场朝着预期的方向发展，交易就会保持开放。

3.

4.订单管理：

仓位管理：EA 根据交易信号，在开立新头寸之前关闭任何现有头寸，以确保一次只开立一个头寸。

Deus EA 具有初始化、分时处理、开仓和平仓以及追踪止损调整等功能。它是使用 MetaTrader5 中使用的脚本语言 MQL5 实现的。该编程确保遵循风险管理指南并有效处理交易信号。

Deus 有助于自动化交易程序，减少情绪性决策，并通过使用这些功能来改善交易结果。本文将为理解 Deus EA 的设计思想和功能提供基础。





MQL5 中的实现

首先，我们需要建立交易头寸。我们通过包含一个专门用于开立头寸的文件来开立交易头寸。

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade;

在这里，我们使用 include 文件来包含 trade 库。这将使 Deus EA 能够访问交易操作功能。此时，我们还定义了 CTrade 类，它为开展交易活动提供了高级别的支持。由于包含了这个文件，EA 就可以使用 CTrade 类来管理交易。在整个 EA 中，该对象将用于执行各种交易任务，包括开仓、修改仓位和平仓。

在本节中，我们将研究 Deus EA 的关键输入参数。Deus EA 是一种复杂的交易算法，它使用移动平均线和 RSI 指标来寻找交易机会。通过调整这些参数，交易者可以使 EA 的行为最适合他们独特的交易策略和风险承受能力。

输入参数如下：

input double Lots = 0.1 ; input double StopLoss = 50 ; input double TakeProfit = 50 ; input double TrailingStop = 25 ;

Lots（交易量）

input double Lots = 0.1 ;

每笔交易的交易量由 Lots 选项指定。在此实例中，EA 配置为每次交易 0.1 手。交易者可以通过调整手数来管理其市场风险敞口。较小的手数降低了可能的风险和利润，而较大的手数不仅提高了可能的利润，还增加了风险。为了平衡风险和收益，选择正确的手数至关重要。

2.StopLoss（止损点数）

input double StopLoss = 50 ;

每笔交易的最大允许损失由 StopLoss 选项定义，在我们的例子中，它设置为 50 点。为了阻止未来的损失，如果市场在这一点之后不利于交易，头寸将自动关闭。这将保护您的交易账户免受重大损失。

3.TakeProfit（止盈点数）

input double TakeProfit = 50 ;

我们通过 TakeProfit 参数将每笔交易的利润目标设置为 50 点。为了确保利润，当市场向有利于交易的方向发生如此大的变化时，头寸将自动关闭。这将确保在市场状况出现任何潜在逆转之前获得收益，因此，这将提高盈利能力。

4.TrailingStop（追踪止损点数）

input double TrailingStop = 25 ;

我们通过 TrailingStop 参数引入止损，该参数的变化有利于交易。当市场向有利于交易的方向波动时，最初设定在入场价 25 个点的追踪止损会进行调整以锁定利润。此功能将帮助交易者从长期的市场波动中获利，同时保障他们的收益。

RSI 指标参数：

input int RSI_Period = 7 ; input double RSI_Overbought = 35.0 ; input double RSI_Oversold = 15.0 ;

5.RSI_Period (RSI 计算周期数)

input int RSI_Period = 7 ;

用于生成相对强弱指数 (RSI) 的周期数由 RSI_period 参数指定，在我们的例子中将其设置为 7。衡量价格变动速度和变化的动量振荡指标是 RSI。RSI 对短时间段内（例如 7）的近期价格走势更为敏感，这有助于快速识别超买或超卖的情况。

6.RSI_Overbought (RSI 超买水平)

input double RSI_Overbought = 35.0 ;

判断超买情况的阈值由 RSI_Overbought 参数定义，设置为 35.0。一般来说，超买水平可能是 70，但使用这种技术，35.0 表示更激进的卖出仓位。当 RSI 高于此阈值时，EA 会触发卖出操作，表明市场可能即将出现下跌逆转。

7.RSI_Oversold（RSI 超卖水平）

input double RSI_Oversold = 15.0 ;

超卖条件阈值由 RSI_Oversold 参数定义，其值为 15.0。尽管这种方法采用了更保守的水平来指示可能的买入机会，但典型的超卖水平可能是 30。当 RSI 跌破该阈值时，EA 会触发买入操作，因为它预感到市场可能出现上行逆转。

移动平均线参数

input int MA_Period = 25 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price = PRICE_CLOSE ;

8.MA_Period (移动平均周期数)

input int MA_Period = 25 ;

移动平均线 (MA) 的计算周期数由 MA_Period 参数决定，其值为 25。MA 对价格数据进行平滑处理，以发现趋势。25 个周期数的窗口将为市场趋势提供全面的视角，它不仅会消除短期噪音，还会对值得注意的价格变化做出反应。

9.MA_Method (移动平均方法)

Moving Average period input ENUM_MA_METHOD MA_Method = MODE_SMA ;

在这种情况下使用的移动平均线类型，即简单移动平均线（SMA），由 MA_Method 选项决定。SMA 是一个简单的趋势指标，计算给定时期的收盘价平均值。对于不同的敏感度，可以采用指数移动平均线（EMA）等替代技术，但简单移动平均线（SMA）是一种可靠且稳定的趋势指标。

10.MA_Price (应用于 MA 的价格)

input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price = PRICE_CLOSE ;

移动平均线计算所使用的价格类型由 MA_Price 选项指定，该选项设置为价格 PRICE_CLOSE。这表明 MA 是使用收盘价确定的，由于收盘价代表交易时段的收盘价，因此经常使用收盘价。通过做出这一决定，MA 可以保证提供对总体市场趋势的可靠指示。

Deus EA 的交易行为和风险管理在很大程度上取决于其输入参数。交易者可以通过调整这些参数来调整 EA，以更好地适应他们独特的交易目标和当前的市场状况，这些参数包括交易量、风险控制、指标周期数和阈值。为了在自动交易中充分利用 Deus EA，理解和适当修改这些设置至关重要。

然后，我们要根据移动平均线和 RSI 指标讨论我们的 EA 新变量。通过了解这些因素，我们将能够了解 EA 如何处理交易执行和分析市场数据。

double rsiValue; double maValue; double Ask; double Bid; double Close;

RSI 值：

double rsiValue;

相对强弱指数 (RSI) 的当前值存储在 rsiValue 变量中。作为动量振荡指标，RSI 通过计算价格变化的速率和变化来帮助确定市场何时超买或超卖。

价格类型和指定的 RSI 周期用于确定 RSI 值。Deus EA 使用用户定义的参数和最新的价格数据来计算 RSI。

当 RSI 值低于 RSI_Oversold 水平时，EA 将其解释为买入信号。这意味着市场可能超卖，并可能出现上行逆转。

另一方面，如果 RSI 值超过 RSI_Overbought 水平，则是卖出信号。这意味着市场可能超买，并可能向下回落。

移动平均值：

double maValue;

移动平均线 (MA) 的当前值存储在 maValue 变量中。通过在预定的时间框架内平滑价格数据，该指标有助于识别趋势。

移动平均线是使用技术、价格类型和选定的周期数来计算的。指定周期数的收盘价用于计算我们的 EA 中的 MA。

趋势：目前的市场趋势得到了 MA 值的支持。当价格高于 MA 时，EA 认为市场处于上涨趋势，而当价格低于 MA 时，EA 认为市场处于下跌趋势。

入场信号：交易信号的产生取决于 RSI 和 MA 值之间的关系。例如，如果之前的收盘价高于 MA 值且 RSI 低于 RSI_Oversold 水平，则买入信号被视为合法。RSI 和 MA 值在 Deus EA 中结合在一起，以帮助其做出明智的交易决策。

double Ask;

资产的当前要价存储在 Ask 变量中，这是交易者购买该资产的价格。它设置了 OpenPosition 函数中买入订单的入场价格。要价是当时购买该资产所能找到的最佳价格，对这一成本的精确监控保证了买入订单的适当提交。

double Bid;

资产的当前出价记录在 Bid 变量中，这是该资产向交易者出售的价格。它设置了 OpenPosition 函数中卖出订单的入场价格。出售资产所能获得的最佳价格反映在出价中，

double Close[];

这个时期的资产收盘价存储在 Close 数组中。在此 EA 中，它被放大以存储最新使用的值。该数组用于产生交易信号并分析价格走势。为了决定是否进入买入或卖出信号，需要将该值与前一时期（Close[1]）和最近一时期（Close[0]）的收盘价进行比较。这种比较将帮助我们判断价格是上涨还是下跌。

void ApplyTrailingStop();

此函数将有助于实现追踪止损机制。如果当前市场价格有利于仓位的止损，该函数将遍历所有未平仓仓位并修改止损。该函数通过设置追踪止损，确保即使市场价格发生与交易相反的变化，止损仍保持在最有利的位置。

void OpenPosition(CTrade trade, int orderType);

根据订单类型，该方法用于开设新的交易头寸。该函数根据订单类型确定止盈、止损和入场价格。交易是通过使用 CTrade 对象计算的参数来执行的。这将有助于 EA 生成可能对启动市场交易至关重要的信号。

void ClosePositions( int orderType);

通过此函数，可以关闭特定订单类型的交易头寸。所有未平仓头寸都会被迭代，符合指定订单类型的头寸将被该函数关闭。这将有助于消除不再符合交易策略或市场状况的头寸，从而加强交易管理。

void ApplyTrailingStop(); void OpenPosition(CTrade trade, int orderType);

然后，我们将这些函数原型结合起来，使 EA 能够有效地处理交易头寸。OpenPosition 方法根据市场情况开始交易，ClosePositions 函数根据需要控制并关闭交易，ApplyTrailingStop 函数通过修改止损来改善交易管理。所有这些函数的结合使得 EA 能够对市场变化做出快速反应并有效地开展交易。

现在让我们转到 OnInit 函数，Deus EA 使用 OnInit 函数来启动交易。其目的是根据移动平均线和 RSI 指标进行交易。

int OnInit () { Print ( "Deus EA initialized successfully." ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

当终端启动或 EA 加载到图表中时，OnInit 函数都会被调用一次。初始化变量、建立指标句柄以及执行任何其他需要使用此函数的配置操作。然后我们将其各部分分解如下：

Print ( "Deus EA initialized successfully." );

这行代码的目的是将确认初始化成功完成的消息打印到专家 (EA) 日志中。日志记录是每个 EA 的关键组成部分，这样，我们就将能够验证 EA 是否已加载并初始化且没有任何问题。在调试和确保 EA 已准备好开始处理市场数据和执行交易时它也很有用。

return ( INIT_SUCCEEDED ); }

return (INIT_SUCCEEDED); 语句用于通知 MetaTrader 平台初始化过程已完成。EA 需要返回 INIT_SUCCEEDED 才能进入下一阶段，例如 OnTick 函数，这是执行主要交易逻辑的地方。如果初始化因任何原因失败，该函数可能会返回 INIT_FAILED，停止 EA 运行并避免运行期间的潜在故障。

然后，我们来看看 OnDeinit 函数，这个函数对于保持 EA 的可靠性和完整性至关重要。我们将讨论此函数的作用。当 EA 重新编译时，它会被从图表中删除。此操作将激活 OnDeinit 函数并为其提供执行清理任务的机会，并确保适当释放资源并完成任何最后一刻的步骤。

void OnDeinit ( const int reason) { Print ( "Deus EA deinitialized. Reason: " , reason); }

OnDeinit 函数中的 reason 参数提供了取消初始化背后的原因。调试和找出 EA 被取消初始化的原因可以得到帮助。我们使用 Deus EA 中的 print 函数来记录这个原因。

void OnDeinit ( const int reason) { Print ( "Deus EA deinitialized. Reason: " , reason); }

您可以通过查看此简单的日志来确定EA是否被明确删除、重新编译或终端关闭的结果，该日志可以在开发和测试阶段提供有见地的信息。

尽管去初始化原因是我们当前的 OnDeinit 实现记录的唯一原因，但此函数可以扩展到任何必要的清理程序。例如，您可能需要关闭任何打开的资源、释放文件句柄或保存当前状态。可以避免资源泄漏，并且可以通过适当的清理来保证EA的干净重新初始化。在可靠性和稳定性至关重要的实时交易情况下，这一点至关重要。正确的处理保证了早期运行的性能问题不会干扰 EA 重新加载或重启的能力。

我们现在转到 OnTick 函数，OnTick 函数对于 EA 的实时决策过程至关重要。每次收到新的价格报价时，都会调用此函数，然后它使 EA 能够评估市场状态并使用预先建立的技术进行交易。以下是 OnTick 函数的主要功能以及它如何组合 Deus EA 的策略组件：

获取市场信息；

当 OnTick 函数首次启动时，它帮助获取尽可能多的市场数据。

Ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); Bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); ArrayResize (Close, 2 ); Close[ 0 ] = iClose ( _Symbol , _Period , 0 ); Close[ 1 ] = iClose ( _Symbol , _Period , 1 );

此代码保存最近的收盘价并获取卖价和买价。为了确保 Close 数组有足够的空间来存储最近的收盘价，使用了 ArrayResize。

技术指标的计算；

移动平均线和相对强弱指数由算法计算。

rsiValue = iRSI ( _Symbol , _Period , RSI_Period, PRICE_CLOSE , 0 ); if (rsiValue == WRONG_VALUE ) { Print ( "Error calculating RSI" ); return ; } maValue = iMA ( _Symbol , _Period , MA_Period, 0 , MA_Method, MA_Price, 0 ); if (maValue == WRONG_VALUE ) { Print ( "Error calculating Moving Average" ); return ; }

MA 值有助于确定趋势方向，RSI 值指示超买或超卖情况。在继续检查之前，要确保数字准确。

交易信号的生成；计算指标后，该函数寻找买入和卖出信号：

if (rsiValue < RSI_Oversold && Close[ 1 ] > maValue) { if ( PositionsTotal () == 0 ) { ClosePositions( ORDER_TYPE_SELL ); OpenPosition( ORDER_TYPE_BUY ); } } if (rsiValue > RSI_Overbought && Close[ 1 ] < maValue) { if ( PositionsTotal () == 0 ) { ClosePositions( ORDER_TYPE_BUY ); OpenPosition( ORDER_TYPE_SELL ); } }

当现在的收盘价高于移动平均线且 RSI 低于超卖阈值时，发出买入信号。这种情况预示着可能出现上行逆转。

当现在的收盘价低于移动平均线且 RSI 低于超买阈值时，发出卖出信号。这种情况预示着可能出现下行逆转。

追踪止损的应用；为了最大限度地减少损失并确保盈利，OnTick 函数采用了应用追踪止损的逻辑。

if (TrailingStop > 0 ) { ApplyTrailingStop(); }

当设置了追踪止损参数时，此部分确保追踪止损机制已启动。为了锁定收益，ApplyTrailingStop 函数会在价格朝期望方向变动时修改止损水平。

开仓和平仓：使用开仓，OpenPosition 函数在确定入场价、止损和止盈水平后尝试开仓。平仓；ClosePositions 函数会迭代所有仓位，并关闭与给定订单类型对应的仓位。

这解释了 Deus EA 如何通过 OnTick 函数动态地适应市场情况。此函数使用 RSI 和 MA 指标产生交易信号和追踪止损以保障盈利。通过这种策略，EA 既能保证保护收益，又能对市场变化做出反应。以下是 OnTick 函数的完整代码：

void OnTick () { Ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); Bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); ArrayResize (Close, 2 ); Close[ 0 ] = iClose ( _Symbol , _Period , 0 ); Close[ 1 ] = iClose ( _Symbol , _Period , 1 ); rsiValue = iRSI ( _Symbol , _Period , RSI_Period, PRICE_CLOSE , 0 ); if (rsiValue == WRONG_VALUE ) { Print ( "Error calculating RSI" ); return ; } maValue = iMA ( _Symbol , _Period , MA_Period, 0 , MA_Method, MA_Price, 0 ); if (maValue == WRONG_VALUE ) { Print ( "Error calculating Moving Average" ); return ; } if (rsiValue < RSI_Oversold && Close[ 1 ] > maValue) { if ( PositionsTotal () == 0 ) { ClosePositions( ORDER_TYPE_SELL ); OpenPosition( ORDER_TYPE_BUY ); } } if (rsiValue > RSI_Overbought && Close[ 1 ] < maValue) { if ( PositionsTotal () == 0 ) { ClosePositions( ORDER_TYPE_BUY ); OpenPosition( ORDER_TYPE_SELL ); } } if (TrailingStop > 0 ) { ApplyTrailingStop(); }

既然我们已经完成了 OnTick 函数，现在让我们自由地看一下我们的 EA 的功能函数。对于 Deus EA 根据 RSI 和移动平均指标的信号执行交易来说，open 函数至关重要。该函数可确保准确下达买卖订单，并考虑到风险管理因素。

void OpenPosition( int orderType)

要下达的订单类型由 OpenPosition 函数接受的唯一参数订单类型决定。对于买入和卖出订单，这可能分别是 ORDER_TYPE_BUY 或 ORDER_TYPE_SELL。订单类型决定函数内的订单价格。

double price = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? Ask : Bid;

使用 {Ask} 价格作为买入订单，使用 {Bid} 价格作为卖出订单。

为了控制风险，确保利润，止损（SL）和止盈（TP）阈值确定为：

double sl = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - StopLoss * _Point : price + StopLoss * _Point ; double tp = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price + TakeProfit * _Point : price - TakeProfit * _Point ;

对于买入订单，止盈设置在订单价格上方，止损设置在订单价格下方。卖单的止盈和止损分别位于订单价格的下方和上方。CTrade 类中的 PositionOpen 函数用于开立真实仓位：

bool result = trade.PositionOpen( _Symbol , orderType, Lots, price, sl, tp, "Deus EA" );

该技术需要几个参数：

-{ Symbol}：用于交易的交易品种，例如 EURUSD。

-{ orderType}：订单类型（卖出或买入）。

-"Lots":订单的手数大小。

-{price}：订单的买入价或卖出价。

-{sI}：计算止损的水平

-{tp}：确定的获利阈值。

-“Deus EA”：与订单相关的声明。

在尝试打开该仓位后，该函数会验证结果，并在必要时记录一条消息。

if (result) { Print ( "Order opened successfully. Type: " , orderType, ", Price: " , price); } else { Print ( "Failed to open order. Error code: " , GetLastError ()); } }

如果订单成功打开，则会打印出确认信息。如果订单无法打开，则使用 GetLastError 来获取问题代码，然后记下该代码以进行故障排除。

开仓函数完整代码如下：

void OpenPosition( int orderType) { double price = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? Ask : Bid; double sl = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - StopLoss * _Point : price + StopLoss * _Point ; double tp = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price + TakeProfit * _Point : price - TakeProfit * _Point ; bool result = trade.PositionOpen( _Symbol , orderType, Lots, price, sl, tp, "Deus EA" ); if (result) { Print ( "Order opened successfully. Type: " , orderType, ", Price: " , price); } else { Print ( "Failed to open order. Error code: " , GetLastError ()); } } )

我们已经完成了一个功能函数，现在让我们看一下另一个功能函数，即平仓函数。为了保证通过交易策略参数终止不需要的仓位，Deus EA 的 ClosePositions 函数至关重要。当满足某些条件时，此功能用于管理特定类型（买入或卖出）的平仓逻辑。让我们来研究一下此函数的操作及其对更广泛计划的意义。

void OpenPosition( int orderType)

要关闭的仓位类型由单个参数 orderType 指定，该参数由 Closepositions 函数采用。ORDER_TYPE_SELL 或 ORDER_TYPE_BUY 是此参数的可能值。此函数循环遍历此时所有未平仓头寸并关闭相关头寸。

for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (PositionSelectByIndex(i)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == orderType) { if (!trade.PositionClose(ticket) { Print ( "Failed to close position. Error code: " , GetLastError ()); } } } }

循环从最后一点开始向后推进。由于关闭一个仓位会降低仓位的总数，因此前向迭代循环可能会被中断，从而需要进行反向迭代。PositionSelectByIndex(i) 用于选择给定索引 {i} 处的仓位。

该函数验证所选位置是否与循环中给定的 {orderType} 匹配。

if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == orderType)

如果 {orderType} 不等于该值，则不应平仓。如果类型匹配，该函数将尝试平仓。

if (!trade.PositionClose(ticket) { Print ( "Failed to close position. Error code: " , GetLastError ()); } } } }

通过尝试根据其编号 {trade.PositionClose(ticket)}) 来识别仓位，可以关闭仓位。如果平仓失败，则会打印一条错误消息，其中包含通过 GetLastError() 获取的错误代码。这有助于找出无法平仓的原因并有助于排除故障。

当达到一定的利润水平时，Deus EA 可以通过平仓获利仓位来锁定利润。这是通过确保在特定条件下关闭选定的仓位来实现的。

平仓函数完整代码如下：

void ClosePositions( int orderType) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (PositionSelectByIndex(i)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == orderType) { if (!trade.PositionClose(ticket) { Print ( "Failed to close position. Error code: " , GetLastError ()); } } } }

最后，让我们转到最后一个功能函数，它是一个应用追踪止损的函数。您可以通过关闭亏损交易来停止进一步的损失。遵循指导原则，例如不要同时持有买入和卖出仓位，以及进行对冲。当市场价格转向有利于未平仓头寸时，追踪止损会修改止损水平。Deus EA 中的 ApplyTrabingStop 方法可确保有效应用此功能。追踪止损限制了潜在损失，同时通过跟踪市场波动锁定了利润。让我们讨论一下该函数的工作原理。

void ApplyTrailingStop()

由于这适用于当前交易品种上的所有未平仓头寸，因此 ApplyTrailingStop 方法不需要任何参数。与 ClosePositions 函数类似，该函数首先迭代所有未平仓头寸：

for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (PositionSelectByIndex(i) && PositionGetSymbol () == _Symbol )

循环从最后一个位置开始向后推进。

-{PositionSelectByIndex(i)}:此函数选择索引{i} 处的条目。使用 {PositionGetSymbol()==_Symbol} 验证该仓位是否与活跃交易品种相关联。

该函数使用追踪止损的距离和当前市场价格来确定新的止损水平：

double price = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY ) ? Bid : Ask; double sl = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - TrailingStop * _Point : price + TrailingStop * _Point ;

买入仓位的追踪止损设置在 {Bid} 价格下方。对于卖出交易，追踪止损位于 {Ask} 价格上方。然后，该函数在确定是否合适后，使用 PositionModify 应用新的止损水平：

if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY && PositionGetDouble ( POSITION_SL ) < sl) { if (!trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Failed to modify position. Error code: " , GetLastError ()); } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_SELL && PositionGetDouble ( POSITION_SL ) > sl) { if (!trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Failed to modify position. Error code: " , GetLastError ()); } } }

仅当新的止损水平（{sI}） 超过现有止损时，您仓位的止损才会发生变化。此外，当新的止损水平低于现有止损水平时，卖出仓位的止损也会更新。

如果仓位修改不成功，则会打印包含错误代码的错误消息。这有助于排除故障，也有助于弄清未使用追踪止损的原因。

应用追踪止损函数的完整代码如下：

void ApplyTrailingStop() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (PositionSelectByIndex(i) && PositionGetSymbol () == _Symbol ) { double price = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY ) ? Bid : Ask; double sl = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - TrailingStop * _Point : price + TrailingStop * _Point ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY && PositionGetDouble ( POSITION_SL ) < sl) { if (!trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Failed to modify position. Error code: " , GetLastError ()); } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_SELL && PositionGetDouble ( POSITION_SL ) > sl) { if (!trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Failed to modify position. Error code: " , GetLastError ()); } } }

文章完整代码如下：

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade; input double Lots = 0.1 ; input double StopLoss = 50 ; input double TakeProfit = 50 ; input double TrailingStop = 25 ; input int RSI_Period = 7 ; input double RSI_Overbought = 35.0 ; input double RSI_Oversold = 15.0 ; input int MA_Period = 25 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MA_Price = PRICE_CLOSE ; double rsiValue; double maValue; double Ask; double Bid; double Close[ 2 ]; void ApplyTrailingStop(); void OpenPosition(CTrade &trade, int orderType); void ClosePositions( int orderType); int OnInit () { Print ( "Deus EA initialized successfully." ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Print ( "Deus EA deinitialized. Reason: " , reason); } void OnTick () { Ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); Bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); ArrayResize (Close, 2 ); Close[ 0 ] = iClose ( _Symbol , Period (), 0 ); Close[ 1 ] = iClose ( _Symbol , Period (), 1 ); rsiValue = iRSI ( _Symbol , _Period , RSI_Period, PRICE_CLOSE , 0 ); if (rsiValue == WRONG_VALUE ) { Print ( "Error calculating RSI" ); return ; maValue = iMA ( _Symbol , _Period , MA_Period, 0 , MA_Method, MA_Price, 0 ); if (maValue == WRONG_VALUE ) { Print ( "Error calculating Moving Average" ); return ; } if (rsiValue < RSI_Oversold && Close[ 1 ] > maValue) { if ( PositionsTotal () == 0 ) { ClosePositions( ORDER_TYPE_SELL ); OpenPosition( ORDER_TYPE_BUY ); } } if (rsiValue > RSI_Overbought && Close[ 1 ] < maValue) { if ( PositionsTotal () == 0 ) { ClosePositions( ORDER_TYPE_BUY ); OpenPosition( ORDER_TYPE_SELL ); } } if (TrailingStop > 0 ) { ApplyTrailingStop(); } } void OpenPosition( int orderType) { double price = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? Ask : Bid; double sl = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - StopLoss * _Point : price + StopLoss * _Point ; double tp = (orderType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price + TakeProfit * _Point : price - TakeProfit * _Point ; bool result = trade.PositionOpen( _Symbol , orderType, Lots, price, sl, tp, "Deus EA" ); if (result) { Print ( "Order opened successfully. Type: " , orderType, ", Price: " , price); } else { Print ( "Failed to open order. Error code: " , GetLastError ()); } } void ClosePositions( int orderType) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (PositionSelectByIndex(i)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == orderType) { ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); if (!trade.PositionClose(ticket) { Print ( "Failed to close position. Error code: " , GetLastError ()); } } } } } void ApplyTrailingStop() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (PositionSelectByIndex(i) && PositionGetSymbol () == _Symbol ) { double price = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY ) ? Bid : Ask; double sl = ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - TrailingStop * _Point : price + TrailingStop * _Point ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_BUY && PositionGetDouble ( POSITION_SL ) < sl) { if (!trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Failed to modify position. Error code: " , GetLastError ()); } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == ORDER_TYPE_SELL && PositionGetDouble ( POSITION_SL ) > sl) { if (!trade.PositionModify( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ), sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Failed to modify position. Error code: " , GetLastError ()); } } } }

恭喜我们吧！到目前为止，我们已经实现了 Deus EA 来实现交易自动化。

以下是我们的测试结果；









获得的结果：





测试的是 USDJYP，回测是在 1H 图上从 2024.07.10 到 2024.08.06。模式是每一分时。使用的参数是我们用来研究实现的参数。

这种策略最适合 EUR/USD 和 USD/JPY，但只适合那些不需要高胜率的人。以下是我们用于测试 EA 的参数：





结论

Deus EA 使用移动平均线和相对强弱指数 (RSI) 来生成交易信号，展示了一种集成技术指标来管理和利用市场机会的先进交易策略。本指南详细介绍了交易逻辑、风险控制和支撑 EA 的 MQL5 代码，该代码自动化了交易决策，以提高一致性并减少情绪偏差。

从图中我们可以看出，优化的小参数不仅降低了风险，而且增加了损失。因此，在实时交易中部署 EA 之前，对不同交易品种进行彻底的测试和优化至关重要。这将有助于确保它在不同的市场条件下表现良好，并与特定的交易目标保持一致。

定期监测和调整对于保持 Deus EA 和类似自动化系统的有效性是必要的。本文提供了有效实现和优化 Deus EA 交易所需的基本见解和工具。您将能够从 MQL5 访问所需的任何额外支持。