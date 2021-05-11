神经网络变得轻松（第十二部分）：舍弃

内容





概述

自从本系列文章开始以来，我们已在研究各种神经网络模型方面取得了长足的进步。 但学习过程总是在没有我们参与的情况下进行的。 与此同时，总是希望以某种方式帮助神经网络改进训练效果，这也可能会设计神经网络收敛。 在本文中，我们将研究一种名为舍弃的方法。



1. 舍弃：提升神经网络收敛性的一种方法

在训练神经网络时，会将大量特征馈入每个神经元，且很难评估每个独立特征的影响。 结果就是，某些神经元的误差会被其他神经元的调整值抹平，这些误差从而会在神经网络输出处累积。 这会导致训练在某个局部最小值处停止，且误差较大。 这种效应涉及特征检测器的协同适应，其中每个特征的影响会随环境而变化。 当环境分解成单独的特征，且可以分别评估每个特征的影响时，很可能会有相反的效果。

2012年，多伦多大学的一组科学家提议从学习过程中随机排除一些神经元，作为复杂协同适应问题的解决方案 [12]。 训练中减少特征的数量，会增加每个特征的重要性，且特征的数量和质量构成的持续变化降低了它们协同适应的风险。 此方法称为舍弃。 有时拿这种方法的应用与决策树进行比较：通过舍弃一些神经元，我们在每次训练迭代中获得一个含有其自身权重的新神经网络。 根据组合规则，这样的网络具有很大的可变性。





在神经网络操作期间评估所有特征和神经元，从而我们能得到所分析环境当前状态的最准确和独立的评估。

作者在他们的文章（12）中谈及使用该方法来提高预训练模型品质的可能性。

从数学的角度来看，我们可以这样描述这个过程：以给定的概率 p 从过程中舍弃每个独立的神经元。 换句话说，神经元能够参与神经网络学习过程的概率为 q = 1-p 。

由含有正态分布的伪随机数生成器来判定将被排除的神经元列表。 这种方式可以实现最大程度地统一排除神经元。 我们将生成一个练习向量，其大小与输入序列相等。 向量中的 "1" 将会参与训练，且 "0" 则为排除元素。

然而，排除已分析特征无疑会导致神经元激活函数输入量的减少。 为了补偿这种影响，我们将每个特征的值乘以系数 1/q 。 该系数将提升该数值，因为概率 q 始终在 0 到 1 之间。

,

其中:

d — 舍弃结果向量的元素, q — 在训练过程中用到的神经元概率, x — 掩码向量的元素, n — 输入序列的元素.

在学习过程中的前馈验算过程中，误差梯度乘以上述函数的导数。 如您所见，在舍弃的情况下，反馈验算与前馈验算类似，均采用前馈验算的掩码向量。





在神经网络的操作过程中，掩码向量用 “1” 填充，这允许数值在两个方向上平滑传递。

实际上，系数 1/q 在整个训练期间都是恒定的，因此我们可以轻松地一次性计算该系数，然后将其代替 “1” 写入掩码张量当中。 因此，在每次训练迭代中，我们可以排除系数的重新计算操作，并将其乘以掩码 “1”。





2. 实现

如今，我们已研究过理论方面，我们来继续研究如何在函数库中实现此方法的变体。 我们遇到的第一件事是实现两种不同算法。 其一在训练过程需要，而第二个则用于生产。 相应地，我们需要根据每种独立情况，为神经元明确指出应采用的算法。 为此目的，我们将在基准神经元级别引入 bTrain 标志。 该标志值对于训练 应设为 true，而对于测试 则设为 false。

class CNeuronBaseOCL : public CObject { protected : bool bTrain;

以下辅助方法将控制该标志值。

virtual void TrainMode( bool flag) { bTrain=flag; } virtual bool TrainMode( void ) { return bTrain; }

该标志特意在基准神经元级别实现。 如此在以后开发时能够启用舍弃相关的代码。

2.1. 为我们的模型创建一个新类

为了实现舍弃算法，我们来创建新的 CNeuronDropoutOCL 类，它将包含在我们的模型当中作为单独的层。 新类将直接继承自 CNeuronBaseOCL 基准神经元类。 在受保护模块中声明变量：

OutProbability — 指定神经元的舍弃概率。

OutNumber — 神经元的舍弃数量。

dInitValue — 掩码向量初始化值；在本文的理论部分，该系数被指定为 1/q。

另外，声明两个指向类的指针：

DropOutMultiplier — 舍弃向量。

PrevLayer — 指向上一层对象的指针；它在测试和实际应用时会用到。

class CNeuronDropoutOCL : public CNeuronBaseOCL { protected : CNeuronBaseOCL *PrevLayer; double OutProbability; double OutNumber; CBufferDouble *DropOutMultiplier; double dInitValue; virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL); virtual bool updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) { return true ;} int RND( void ) { xor128; return ( int )(( double )(Neurons()- 1 )/ UINT_MAX *rnd_w); } public : CNeuronDropoutOCL( void ); ~CNeuronDropoutOCL( void ); virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint numNeurons, double out_prob, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type); virtual int getOutputIndex( void ) { return (bTrain ? Output.GetIndex() : PrevLayer.getOutputIndex()); } virtual int getGradientIndex( void ) { return (bTrain ? Gradient.GetIndex() : PrevLayer.getGradientIndex()); } virtual int getOutputVal( double &values[]) { return (bTrain ? Output.GetData(values) : PrevLayer.getOutputVal(values)); } virtual int getOutputVal(CArrayDouble *values) { return (bTrain ? Output.GetData(values) : PrevLayer.getOutputVal(values)); } virtual int getGradient( double &values[]) { return (bTrain ? Gradient.GetData(values) : PrevLayer.getGradient(values)); } virtual CBufferDouble *getOutput( void ) { return (bTrain ? Output : PrevLayer.getOutput()); } virtual CBufferDouble *getGradient( void ) { return (bTrain ? Gradient : PrevLayer.getGradient()); } virtual bool calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL); virtual bool Save( int const file_handle); virtual bool Load( int const file_handle); virtual int Type( void ) const { return defNeuronDropoutOCL; } };

您必须熟悉类方法的清单，因为它们都会覆盖父类的方法。 唯一排除在外的是 RND 方法，它用来生成均匀分布的伪随机数。 在文章的第十三部分中已讲述过该方法的算法。 在我们的神经网络里，为了确保所有对象中数值的最大可能随机性，伪随机序列生成器在实现时以宏替换来定义全局变量。

#define xor128 rnd_t=(rnd_x^(rnd_x<< 11 )); \ rnd_x=rnd_y; \ rnd_y=rnd_z; \ rnd_z=rnd_w; \ rnd_w=(rnd_w^(rnd_w>> 19 ))^(rnd_t^(rnd_t>> 8 )) uint rnd_x= MathRand (), rnd_y= MathRand (), rnd_z= MathRand (), rnd_w= MathRand (), rnd_t= 0 ;

所提议算法将生成一个范围在 [0,UINT_MAX=4294967295] 内的整数序列。 因此，在伪随机序列生成器方法中，宏替换执行之后，将结果值常规化为序列的大小。

int RND( void ) { xor128; return ( int )(( double )(Neurons()- 1 )/ UINT_MAX *rnd_w); }

如果您阅读过本系列中的早前文章，您可能已经注意到，在以前的版本中，我们没有覆盖来自其他对象的操控类数据缓冲区的方法。 当神经元访问上一层或下一层的数据时，这些方法可在神经网络的各层之间交换数据。

选择该解决方案是为了在实际应用中优化神经网络的运行。 不要忘记仅在神经网络训练时才会用到舍弃层。 在测试和以后的应用期间，会禁用此算法。 通过覆盖数据缓冲区的访问方法，我们启用略过舍弃层。 所有被覆盖的方法都应遵循相同的原理。 取代复制数据，我们实现了用上一层缓冲区替换舍弃层缓冲区。 因此，在以后的操作期间，含有舍弃层的神经网络在速度上可比没有舍弃层的类似网络，而我们在训练阶段已获得了神经元舍弃的所有优势。

virtual int getOutputIndex( void ) { return (bTrain ? Output.GetIndex() : PrevLayer.getOutputIndex()); }

在附件中可找到所有类方法的完整代码。

2.2. 前馈

传统上，我们在 feedForward 方法中实现前馈验算。 在方法伊始，检查接收到的指向神经网络上一层的指针，和指向 OpenCL 对象的指针的有效性。 此后，保存上一层所用的激活函数，和指向上一层对象的指针。 对于神经网络实际操作模式，舍弃层的前馈验算到此结束。 以后尝试从下一层访问该层将激活上述替换数据缓冲区的机制。

bool CNeuronDropoutOCL::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) { if ( CheckPointer (OpenCL)== POINTER_INVALID || CheckPointer (NeuronOCL)== POINTER_INVALID ) return false ; activation=(ENUM_ACTIVATION)NeuronOCL.Activation(); PrevLayer=NeuronOCL; if (!bTrain) return true ;

后续迭代仅与神经网络训练模式相关。 首先，生成一个掩码向量，在其中，我们需定义在此步骤中舍弃的神经元。 将掩码写入 DropOutMultiplier 缓冲区中，检查之前创建对象的可用性，并在必要时创建一个新对象。 用初始值初始化缓冲区。 为了降低计算量，我们以递增的因子 1/q 来初始化缓冲区。

if ( CheckPointer (DropOutMultiplier)== POINTER_INVALID ) DropOutMultiplier= new CBufferDouble(); if (!DropOutMultiplier.BufferInit(NeuronOCL.Neurons(),dInitValue)) return false ; for ( int i= 0 ;i<OutNumber;i++) { uint p=RND(); double val=DropOutMultiplier.At(p); if (val== 0 || val== DBL_MAX ) { i--; continue ; } if (!DropOutMultiplier.Update(RND(), 0 )) return false ; }

缓冲区初始化后，规划一个循环，而其重复次数等于要舍弃的神经元数量。 缓冲区中随机选择的元素将以零值替换。 为避免在一个单元内两次写入 “0” 的风险，在循环内部实现额外检查。

生成掩码后，直接在 GPU 内存中创建一个缓冲区，并传输数据。

if (!DropOutMultiplier.BufferCreate(OpenCL)) return false ;

现在，我们需要将两个向量的元素逐个相乘。 此操作的结果将成为舍弃层的输出。 向量乘法运算将在 GPU 上利用 OpenCL 实现。 元素相乘的最有效方法是采用向量运算。 我在 OpenCL 内核里采用 double4 类型的变量， 即 四个元素的向量。 因此，启动线的程数量将比向量中元素的数量少 4 倍。

uint global_work_offset[ 1 ]= { 0 }; uint global_work_size[ 1 ]; int i=Neurons()% 4 ; global_work_size[ 0 ]=(Neurons()-i)/ 4 +(i> 0 ? 1 : 0 );

接下来，指示初始数据缓冲区和变量，并启动内核加以执行。

if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_Dropout,def_k_dout_input,NeuronOCL.getOutputIndex())) return false ; if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_Dropout,def_k_dout_map,DropOutMultiplier.GetIndex())) return false ; if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_Dropout,def_k_dout_out,Output.GetIndex())) return false ; if (!OpenCL.SetArgument(def_k_Dropout,def_k_dout_dimension,Neurons())) return false ; ResetLastError (); if (!OpenCL.Execute(def_k_Dropout, 1 ,global_work_offset,global_work_size)) { printf ( "Error of execution kernel Dropout: %d" , GetLastError ()); return false ; }

在方法的最后得到内核执行操作的结果。 在此，掩码缓冲区已从 GPU 内存中删除。

if (!Output.BufferRead()) return false ; DropOutMultiplier.BufferFree(); return true ; }

完成操作后，以 true 退出方法。

如果不考虑 GPU 端的操作，前馈方法的描述将是不完整的。 这是内核代码。

__kernel void Dropout (__global double *inputs, __global double *map, __global double *out, int dimension )

内核从参数里接收指向两个含有初始数据的输入张量的指针，和结果张量，以及向量的大小。

在内核代码中，根据线程编号判定需要相乘的元素。 之后，代码被分为两条分支。 第一条分支是主要分支：运用向量运算将四个连续的元素相乘，并将得到的数据写入结果缓冲区的相应元素。

{ const int i=get_global_id( 0 )* 4 ; if (i+ 3 <dimension) { double4 k=(double4)(inputs[i],inputs[i+ 1 ],inputs[i+ 2 ],inputs[i+ 3 ])*(double4)(map[i],map[i+ 1 ],map[i+ 2 ],map[i+ 3 ]); out [i]=k.s0; out [i+ 1 ]=k.s1; out [i+ 2 ]=k.s2; out [i+ 3 ]=k.s3; } else for ( int k=i;k<min(dimension,i+ 4 );k++) out [i+k]=(inputs[i+k]*map[i+k]); }

仅当张量中的元素数量并非 4 的倍数，且在循环中剩余元素相乘时，第二条分支才被激活。 这样的循环不会超过 3 次迭代，故此它不是时间紧迫的。

附件中提供了所有类及其方法的完整代码。

2.3. 反馈

在之前研究过的所有神经元反馈验算分为两种方法：

calcInputGradients — 将误差梯度传播到上一层。

updateInputWeights — 更新神经层的权重。

在舍弃的情况下，我们没有权重张量。 然而，为了保持对象的一般结构，我们将覆盖 updateInputWeights 方法 - 但在这种情况下，它将始终返回 true。

virtual bool updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) { return true ;}

研究 calcInputGradients方法的实现。 该方法从参数中接收指向上一层的指针。 在方法开始时，检查接收到的指针和指向 OpenCL 对象的指针的有效性。 然后，与前馈验算一样，将算法划分为训练和操作过程。 在测试或操作模式下，我们退出该方法，因为由于数据缓冲区替换，下一个神经层已将梯度直接写入了前一层的缓冲区，从而避免了舍弃层中不必要的迭代。

bool CNeuronDropoutOCL::calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) { if ( CheckPointer (OpenCL)== POINTER_INVALID || CheckPointer (NeuronOCL)== POINTER_INVALID ) return false ; if (!bTrain) return true ;

在训练模式下，梯度将以不同的方式传播。 以下算法仅与神经网络训练过程有关。 如同前馈方法一样，检查指向掩码缓冲区 DropOutMultiplier 指针的有效性。 不过，与前馈验算不同，验证错误不会导致创建新的缓冲区 - 在这种情况下，我们将以 false 退出该方法。 这是因为反馈验算使用前馈通道生成的掩码。 这种方法可确保数据的可比性，以及神经元之间误差梯度的正确分布。

if ( CheckPointer (DropOutMultiplier)== POINTER_INVALID ) return false ; if (!DropOutMultiplier.BufferCreate(OpenCL)) return false ;

在成功验证 DropOutMultiplier 对象之后，在 GPU 内存中创建一个缓冲区，并向其中填充数据。

现在我们需要将两个向量元素逐个相乘。 您对此是否似曾相识？ 在上面前馈传递的讲述中，曾给出完全相同的句子。 确实是的。 在理论部分，我们已经看到数学函数 Dropout 的导数等于递增系数。 因此，在反馈验算中，我们还将下一层的梯度乘以 DropOutMultiplier 掩码缓冲区中写入的递增系数。 因此，若前馈和反馈采用相同的内核，则 CNeuronDropoutOCL 类是一种独有的情况，但在这些情况下将馈送不同的输入数据：对于前馈验算，它是神经元的输出数据；对于反馈验算是误差梯度。

因此，我们需指定数据缓冲区，并调用内核执行。 该代码与前馈代码相似，因此务须赘述。

uint global_work_offset[ 1 ]= { 0 }; uint global_work_size[ 1 ]; int i=Neurons()% 4 ; global_work_size[ 0 ]=(Neurons()-i)/ 4 +(i> 0 ? 1 : 0 ); if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_Dropout,def_k_dout_input,Gradient.GetIndex())) return false ; if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_Dropout,def_k_dout_map,DropOutMultiplier.GetIndex())) return false ; if (!OpenCL.SetArgumentBuffer(def_k_Dropout,def_k_dout_out,NeuronOCL.getGradientIndex())) return false ; if (!OpenCL.SetArgument(def_k_Dropout,def_k_dout_dimension,Neurons())) return false ; ResetLastError (); if (!OpenCL.Execute(def_k_Dropout, 1 ,global_work_offset,global_work_size)) { printf ( "Error of execution kernel Dropout: %d" , GetLastError ()); return false ; } if (!NeuronOCL.getGradient().BufferRead()) return false ; DropOutMultiplier.BufferFree(); return true ; }

附件中提供了所有类及其方法的完整代码。





2.4. 数据保存和加载方法

我们来看一下保存和加载舍弃神经层对象的方法。 无需保存掩码缓冲区对象，因为在每个训练周期都会生成新的掩码。 仅在 CNeuronDropoutOCL 类的初始化方法中添加了一个变量：应加以保存的排除神经元的概率。

在 Save 方法中，我们将调用父类的相关方法。 成功完成后，我们将保存给定的神经元舍弃概率。

bool CNeuronDropoutOCL::Save( const int file_handle) { if (!CNeuronBaseOCL::Save(file_handle)) return false ; if ( FileWriteDouble (file_handle,OutProbability)<= 0 ) return false ; return true ; }

在 Load 方法中，我们将从硬盘读取数据，并还原该类的所有元素。 因此，该方法算法比 Save 算法复杂一些。

与类的保存方法相似，我们调用父类当中的同名方法。 完成后，计算神经元舍弃的概率。 如此即完成了保存方法，但是我们需要复原缺失的元素。 根据神经元舍弃的概率，我们计算需要排除的神经元数量，和递增系数值，该值也用作初始化掩蔽向量的值。

bool CNeuronDropoutOCL::Load( const int file_handle) { if (!CNeuronBaseOCL::Load(file_handle)) return false ; OutProbability= FileReadDouble (file_handle); OutNumber=( int )(Neurons()*OutProbability); dInitValue= 1 /( 1 -OutProbability); if ( CheckPointer (DropOutMultiplier)== POINTER_INVALID ) DropOutMultiplier= new CBufferDouble(); if (!DropOutMultiplier.BufferInit(Neurons()+ 1 ,dInitValue)) return false ; return true ; }

现在，计算完毕之后，我们可以复原掩码向量。 检查指向 DropOutMultiplier 中数据缓冲区对象的指针的有效性，并在必要时创建一个新对象。 然后采用初始值来初始化掩码缓冲区。

2.5. 神经网络基类的变化

同样，应将新类正确添加到函数库操作中。 我们从声明操控新内核的宏替换开始。 另外，我们需要为新类设置标识常量。

#define def_k_Dropout 23 #define def_k_dout_input 0 #define def_k_dout_map 1 #define def_k_dout_out 2 #define def_k_dout_dimension 3 #define defNeuronDropoutOCL 0x7890

然后，在神经层描述方法中，我们添加一个新变量来记录神经元舍弃的概率。

class CLayerDescription : public CObject { public : CLayerDescription( void ); ~CLayerDescription( void ) {}; int type; int count; int window; int window_out; int step; int layers; ENUM_ACTIVATION activation; ENUM_OPTIMIZATION optimization; double probability ; };

在神经网络方法创建方法 CNe ::CNet 里，在层创建和初始化模块中，我们添加初始化新层的代码（在下面的代码中高亮显示）。

for ( int i= 0 ; i<total; i++) { prev=desc; desc=Description.At(i); if ((i+ 1 )<total) { next=Description.At(i+ 1 ); if ( CheckPointer (next)== POINTER_INVALID ) return ; } else next= NULL ; int outputs=(next== NULL || (next.type!=defNeuron && next.type!=defNeuronBaseOCL) ? 0 : next.count); temp= new CLayer(outputs); int neurons=(desc.count+(desc.type==defNeuron || desc.type==defNeuronBaseOCL ? 1 : 0 )); if ( CheckPointer (opencl)!= POINTER_INVALID ) { CNeuronBaseOCL *neuron_ocl= NULL ; CNeuronConvOCL *neuron_conv_ocl= NULL ; CNeuronAttentionOCL *neuron_attention_ocl= NULL ; CNeuronMLMHAttentionOCL *neuron_mlattention_ocl= NULL ; CNeuronDropoutOCL *dropout= NULL ; switch (desc.type) { case defNeuron: case defNeuronBaseOCL: neuron_ocl= new CNeuronBaseOCL(); if ( CheckPointer (neuron_ocl)== POINTER_INVALID ) { delete temp; return ; } if (!neuron_ocl.Init(outputs, 0 ,opencl,desc.count,desc.optimization)) { delete neuron_ocl; delete temp; return ; } neuron_ocl.SetActivationFunction(desc.activation); if (!temp.Add(neuron_ocl)) { delete neuron_ocl; delete temp; return ; } neuron_ocl= NULL ; break ; case defNeuronConvOCL: neuron_conv_ocl= new CNeuronConvOCL(); if ( CheckPointer (neuron_conv_ocl)== POINTER_INVALID ) { delete temp; return ; } if (!neuron_conv_ocl.Init(outputs, 0 ,opencl,desc.window,desc.step,desc.window_out,desc.count,desc.optimization)) { delete neuron_conv_ocl; delete temp; return ; } neuron_conv_ocl.SetActivationFunction(desc.activation); if (!temp.Add(neuron_conv_ocl)) { delete neuron_conv_ocl; delete temp; return ; } neuron_conv_ocl= NULL ; break ; case defNeuronAttentionOCL: neuron_attention_ocl= new CNeuronAttentionOCL(); if ( CheckPointer (neuron_attention_ocl)== POINTER_INVALID ) { delete temp; return ; } if (!neuron_attention_ocl.Init(outputs, 0 ,opencl,desc.window,desc.count,desc.optimization)) { delete neuron_attention_ocl; delete temp; return ; } neuron_attention_ocl.SetActivationFunction(desc.activation); if (!temp.Add(neuron_attention_ocl)) { delete neuron_attention_ocl; delete temp; return ; } neuron_attention_ocl= NULL ; break ; case defNeuronMHAttentionOCL: neuron_attention_ocl= new CNeuronMHAttentionOCL(); if ( CheckPointer (neuron_attention_ocl)== POINTER_INVALID ) { delete temp; return ; } if (!neuron_attention_ocl.Init(outputs, 0 ,opencl,desc.window,desc.count,desc.optimization)) { delete neuron_attention_ocl; delete temp; return ; } neuron_attention_ocl.SetActivationFunction(desc.activation); if (!temp.Add(neuron_attention_ocl)) { delete neuron_attention_ocl; delete temp; return ; } neuron_attention_ocl= NULL ; break ; case defNeuronMLMHAttentionOCL: neuron_mlattention_ocl= new CNeuronMLMHAttentionOCL(); if ( CheckPointer (neuron_mlattention_ocl)== POINTER_INVALID ) { delete temp; return ; } if (!neuron_mlattention_ocl.Init(outputs, 0 ,opencl,desc.window,desc.window_out,desc.step,desc.count,desc.layers,desc.optimization)) { delete neuron_mlattention_ocl; delete temp; return ; } neuron_mlattention_ocl.SetActivationFunction(desc.activation); if (!temp.Add(neuron_mlattention_ocl)) { delete neuron_mlattention_ocl; delete temp; return ; } neuron_mlattention_ocl= NULL ; break ; case defNeuronDropoutOCL: dropout= new CNeuronDropoutOCL(); if ( CheckPointer (dropout)== POINTER_INVALID ) { delete temp; return ; } if (!dropout.Init(outputs, 0 ,opencl,desc.count,desc.probability,desc.optimization)) { delete dropout; delete temp; return ; } if (!temp.Add(dropout)) { delete dropout; delete temp; return ; } dropout= NULL ; break ; default : return ; break ; } }

不要忘记在同一方法里声明一个新内核。

opencl.SetKernelsCount( 24 ); opencl.KernelCreate(def_k_FeedForward, "FeedForward" ); opencl.KernelCreate(def_k_CalcOutputGradient, "CalcOutputGradient" ); opencl.KernelCreate(def_k_CalcHiddenGradient, "CalcHiddenGradient" ); opencl.KernelCreate(def_k_UpdateWeightsMomentum, "UpdateWeightsMomentum" ); opencl.KernelCreate(def_k_UpdateWeightsAdam, "UpdateWeightsAdam" ); opencl.KernelCreate(def_k_AttentionGradients, "AttentionInsideGradients" ); opencl.KernelCreate(def_k_AttentionOut, "AttentionOut" ); opencl.KernelCreate(def_k_AttentionScore, "AttentionScore" ); opencl.KernelCreate(def_k_CalcHiddenGradientConv, "CalcHiddenGradientConv" ); opencl.KernelCreate(def_k_CalcInputGradientProof, "CalcInputGradientProof" ); opencl.KernelCreate(def_k_FeedForwardConv, "FeedForwardConv" ); opencl.KernelCreate(def_k_FeedForwardProof, "FeedForwardProof" ); opencl.KernelCreate(def_k_MatrixSum, "SumMatrix" ); opencl.KernelCreate(def_k_Matrix5Sum, "Sum5Matrix" ); opencl.KernelCreate(def_k_UpdateWeightsConvAdam, "UpdateWeightsConvAdam" ); opencl.KernelCreate(def_k_UpdateWeightsConvMomentum, "UpdateWeightsConvMomentum" ); opencl.KernelCreate(def_k_Normilize, "Normalize" ); opencl.KernelCreate(def_k_NormilizeWeights, "NormalizeWeights" ); opencl.KernelCreate(def_k_ConcatenateMatrix, "ConcatenateBuffers" ); opencl.KernelCreate(def_k_DeconcatenateMatrix, "DeconcatenateBuffers" ); opencl.KernelCreate(def_k_MHAttentionGradients, "MHAttentionInsideGradients" ); opencl.KernelCreate(def_k_MHAttentionScore, "MHAttentionScore" ); opencl.KernelCreate(def_k_MHAttentionOut, "MHAttentionOut" ); opencl.KernelCreate(def_k_Dropout, "Dropout" );

必须添加相同的新内核声明，以便从硬盘读取预训练神经网络的方法 - CNet::Load。

关注加载预训练的神经网络的过程，我们还需要添加相关代码来调整 CLayer::CreateElement 方法，以便创建神经网络层，从而创建舍弃元素。 修改高亮在下面。

bool CLayer::CreateElement( int index) { if (index>=m_data_max) return false ; bool result= false ; CNeuronBase *temp= NULL ; CNeuronProof *temp_p= NULL ; CNeuronBaseOCL *temp_ocl= NULL ; CNeuronConvOCL *temp_con_ocl= NULL ; CNeuronAttentionOCL *temp_at_ocl= NULL ; CNeuronMLMHAttentionOCL *temp_mlat_ocl= NULL ; CNeuronDropoutOCL *temp_drop_ocl= NULL ; if (iFileHandle<= 0 ) { temp= new CNeuron(); if ( CheckPointer (temp)== POINTER_INVALID || !temp.Init(iOutputs,index,SGD)) return false ; result= true ; } else { int type= FileReadInteger (iFileHandle); switch (type) { case defNeuron: temp= new CNeuron(); if ( CheckPointer (temp)== POINTER_INVALID ) result= false ; result=temp.Init(iOutputs,index,ADAM); break ; case defNeuronProof: temp_p= new CNeuronProof(); if ( CheckPointer (temp_p)== POINTER_INVALID ) result= false ; if (temp_p.Init(iOutputs,index, 1 , 1 , 1 ,ADAM)) { temp=temp_p; result= true ; } break ; case defNeuronConv: temp_p= new CNeuronConv(); if ( CheckPointer (temp_p)== POINTER_INVALID ) result= false ; if (temp_p.Init(iOutputs,index, 1 , 1 , 1 ,ADAM)) { temp=temp_p; result= true ; } break ; case defNeuronLSTM: temp_p= new CNeuronLSTM(); if ( CheckPointer (temp_p)== POINTER_INVALID ) result= false ; if (temp_p.Init(iOutputs,index, 1 , 1 , 1 ,ADAM)) { temp=temp_p; result= true ; } break ; case defNeuronBaseOCL: if ( CheckPointer (OpenCL)== POINTER_INVALID ) return false ; temp_ocl= new CNeuronBaseOCL(); if ( CheckPointer (temp_ocl)== POINTER_INVALID ) result= false ; if (temp_ocl.Init(iOutputs,index,OpenCL, 1 ,ADAM)) { m_data[index]=temp_ocl; return true ; } break ; case defNeuronConvOCL: if ( CheckPointer (OpenCL)== POINTER_INVALID ) return false ; temp_con_ocl= new CNeuronConvOCL(); if ( CheckPointer (temp_con_ocl)== POINTER_INVALID ) result= false ; if (temp_con_ocl.Init(iOutputs,index,OpenCL, 1 , 1 , 1 , 1 ,ADAM)) { m_data[index]=temp_con_ocl; return true ; } break ; case defNeuronAttentionOCL: if ( CheckPointer (OpenCL)== POINTER_INVALID ) return false ; temp_at_ocl= new CNeuronAttentionOCL(); if ( CheckPointer (temp_at_ocl)== POINTER_INVALID ) result= false ; if (temp_at_ocl.Init(iOutputs,index,OpenCL, 1 , 1 ,ADAM)) { m_data[index]=temp_at_ocl; return true ; } break ; case defNeuronMHAttentionOCL: if ( CheckPointer (OpenCL)== POINTER_INVALID ) return false ; temp_at_ocl= new CNeuronMHAttentionOCL(); if ( CheckPointer (temp_at_ocl)== POINTER_INVALID ) result= false ; if (temp_at_ocl.Init(iOutputs,index,OpenCL, 1 , 1 ,ADAM)) { m_data[index]=temp_at_ocl; return true ; } break ; case defNeuronMLMHAttentionOCL: if ( CheckPointer (OpenCL)== POINTER_INVALID ) return false ; temp_mlat_ocl= new CNeuronMLMHAttentionOCL(); if ( CheckPointer (temp_mlat_ocl)== POINTER_INVALID ) result= false ; if (temp_mlat_ocl.Init(iOutputs,index,OpenCL, 1 , 1 , 1 , 1 , 0 ,ADAM)) { m_data[index]=temp_mlat_ocl; return true ; } break ; case defNeuronDropoutOCL: if ( CheckPointer (OpenCL)== POINTER_INVALID ) return false ; temp_drop_ocl= new CNeuronDropoutOCL(); if ( CheckPointer (temp_drop_ocl)== POINTER_INVALID ) result= false ; if (temp_drop_ocl.Init(iOutputs,index,OpenCL, 1 , 0.1 ,ADAM)) { m_data[index]=temp_drop_ocl; return true ; } break ; default : result= false ; break ; } } if (result) m_data[index]=temp; return (result); }

新类应添加到 CNeuronBaseOCL 基类的调度程序方法当中。

前馈验算 CNeuronBaseOCL::FeedForward。

bool CNeuronBaseOCL::FeedForward(CObject *SourceObject) { if ( CheckPointer (SourceObject)== POINTER_INVALID ) return false ; CNeuronBaseOCL *temp= NULL ; switch (SourceObject.Type()) { case defNeuronBaseOCL: case defNeuronConvOCL: case defNeuronAttentionOCL: case defNeuronMHAttentionOCL: case defNeuronMLMHAttentionOCL: case defNeuronDropoutOCL: temp=SourceObject; return feedForward(temp); break ; } return false ; }

误差梯度传播方法 CNeuronBaseOCL::calcHiddenGradients。

bool CNeuronBaseOCL::calcHiddenGradients(CObject *TargetObject) { if ( CheckPointer (TargetObject)== POINTER_INVALID ) return false ; CNeuronBaseOCL *temp= NULL ; CNeuronAttentionOCL *at= NULL ; CNeuronMLMHAttentionOCL *mlat= NULL ; CNeuronConvOCL *conv= NULL ; CNeuronDropoutOCL *dropout= NULL ; switch (TargetObject.Type()) { case defNeuronBaseOCL: temp=TargetObject; return calcHiddenGradients(temp); break ; case defNeuronConvOCL: conv=TargetObject; temp= GetPointer ( this ); return conv.calcInputGradients(temp); break ; case defNeuronAttentionOCL: case defNeuronMHAttentionOCL: at=TargetObject; temp= GetPointer ( this ); return at.calcInputGradients(temp); break ; case defNeuronMLMHAttentionOCL: mlat=TargetObject; temp= GetPointer ( this ); return mlat.calcInputGradients(temp); break ; case defNeuronDropoutOCL: dropout=TargetObject; temp= GetPointer ( this ); return dropout.calcInputGradients(temp); break ; } return false ; }

而且，令人惊讶的是，此处是权重更新方法 CNeuronBaseOCL::UpdateInputWeights。

bool CNeuronBaseOCL::UpdateInputWeights(CObject *SourceObject) { if ( CheckPointer (SourceObject)== POINTER_INVALID ) return false ; CNeuronBaseOCL *temp= NULL ; switch (SourceObject.Type()) { case defNeuronBaseOCL: case defNeuronConvOCL: case defNeuronAttentionOCL: case defNeuronMHAttentionOCL: case defNeuronMLMHAttentionOCL: case defNeuronDropoutOCL: temp=SourceObject; return updateInputWeights(temp); break ; } return false ; }

即使上述修改看起来很小或微不足道，但即使缺少了其中之一，也会导致整个神经网络的错误操作。

附件中提供了所有类及其方法的完整代码。



3. 测试

为了保持一致，我们将借用文章第十一部分中的智能交易系统，并在其中添加了 4 个舍弃层：

1 个位于初始数据之后，

1 个位于嵌入代码之后，

1 个位于关注模块之后，

1 个位于完全连接层之后。

下面的代码描述了神经网络的结构。

CLayerDescription *desc= new CLayerDescription(); if ( CheckPointer (desc)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; desc.count=( int )HistoryBars* 12 ; desc.type=defNeuronBaseOCL; desc.optimization=ADAM; desc.activation=TANH; if (!Topology.Add(desc)) return INIT_FAILED ; desc= new CLayerDescription(); if ( CheckPointer (desc)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; desc.count=( int )HistoryBars* 12 ; desc.type=defNeuronDropoutOCL; desc.probability= 0.2 ; desc.optimization=ADAM; desc.activation=TANH; if (!Topology.Add(desc)) return INIT_FAILED ; desc= new CLayerDescription(); if ( CheckPointer (desc)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; desc.count=( int )HistoryBars; desc.type=defNeuronConvOCL; desc.window= 12 ; desc.step= 12 ; desc.window_out= 24 ; desc.optimization=ADAM; desc.activation=SIGMOID; if (!Topology.Add(desc)) return INIT_FAILED ; desc= new CLayerDescription(); if ( CheckPointer (desc)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; desc.count=( int )HistoryBars; desc.type=defNeuronDropoutOCL; desc.probability= 0.2 ; desc.optimization=ADAM; desc.activation=SIGMOID; if (!Topology.Add(desc)) return INIT_FAILED ; desc= new CLayerDescription(); if ( CheckPointer (desc)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; desc.count=( int )HistoryBars; desc.type=defNeuronMLMHAttentionOCL; desc.window= 24 ; desc.window_out= 4 ; desc.step= 8 ; desc.layers= 5 ; desc.optimization=ADAM; desc.activation=SIGMOID; if (!Topology.Add(desc)) return INIT_FAILED ; desc= new CLayerDescription(); if ( CheckPointer (desc)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; desc.count=( int )HistoryBars; desc.type=defNeuronDropoutOCL; desc.probability= 0.2 ; desc.optimization=ADAM; desc.activation=SIGMOID; if (!Topology.Add(desc)) return INIT_FAILED ; desc= new CLayerDescription(); if ( CheckPointer (desc)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; desc.count= 200 ; desc.type=defNeuron; desc.activation=TANH; desc.optimization=ADAM; if (!Topology.Add(desc)) return INIT_FAILED ; desc= new CLayerDescription(); if ( CheckPointer (desc)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; desc.count= 200 ; desc.type=defNeuronDropoutOCL; desc.probability= 0.2 ; desc.optimization=ADAM; desc.activation=TANH; if (!Topology.Add(desc)) return INIT_FAILED ; desc= new CLayerDescription(); if ( CheckPointer (desc)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; desc.count= 200 ; desc.type=defNeuron; desc.activation=TANH; desc.optimization=ADAM; if (!Topology.Add(desc)) return INIT_FAILED ; desc= new CLayerDescription(); if ( CheckPointer (desc)== POINTER_INVALID ) return INIT_FAILED ; desc.count= 3 ; desc.type=defNeuron; desc.activation=SIGMOID; desc.optimization=ADAM;

智能交易系统已基于 EURUSD，H1 时间帧进行了测试，最后 20 根烛条的历史数据被输入到神经网络中。 基于相似数据集测试所有体系结构，可以最大程度地减少外部因素的影响，并可评估相似条件下各种体系结构的性能。

通过比较含有舍弃和不含有舍弃的两个神经网络学习图表，我们可看到神经网络误差曲线的前 30 个迭代几乎是平行的，而没有舍弃的神经网络则展示出更好的结果。 但是在第 33 个迭代之后，采用舍弃的智能交易系统有所降低。 在第 35 迭代之后，舍弃表现出最好的结果，其有误差降低的趋势。 没有舍弃的智能交易系统会把误差持续保持在同一水平。





错失的形态图表还表明，采用舍弃技术的智能交易系统的效果更好。 该图表提供了更多详细信息。 采用舍弃的智能交易系统立即展示出差距缩小的趋势。 与之对比，没有舍弃的智能交易系统会逐渐增加错失形态区域。





两款智能交易系统的预测命中图表非常接近。 经过 44 个迭代的训练，带有舍弃的 EA 仅提升了 0.5％。

结束语

在本文中，我们开始研究提升神经网络收敛性的方法，并体验其中一种方法，即舍弃。 该方法已被加入我们以前的智能交易系统之一。 此方法的效率已展示在 EA 测试当中。 当然，利用这种方法会增加神经网络的训练成本。 但这些成本会被最终结果的效率提高所掩盖。

我邀请所有人尝试这种方法，并评估其有效性。



参考

本文中用到的程序

# 发行 类型 说明 1 Fractal_OCL_AttentionMLMH.mq5 智能交易系统 采用 GTP 架构的分类神经网络（输出层中有 3 个神经元）和 5 个关注层的智能交易系统 2 Fractal_OCL_AttentionMLMH_d .mq5 智能交易系统 采用 GTP 架构的分类神经网络（输出层中有 3 个神经元）和 5 个关注层的智能交易系统 + 舍弃 3 NeuroNet.mqh 类库 用于创建神经网络的类库 4 NeuroNet.cl 代码库 OpenCL 程序代码库 5 NN.chm HTML 帮助 一个编译后的函数库帮助 CHM 文件。



