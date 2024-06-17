如何利用 MQL5 创建简单的多币种智能交易系统（第 4 部分）：三角移动平均线 — 指标信号

概述

本文中多币种 EA 的定义是一款智能交易系统或交易机器人，它可以从一个品种的图表里交易（开单、平单、及管理订单，例如：尾随止损和止盈）多个品种（货币对），在本文中，EA 将会交易 30 个对。

这次我们只会用到 1 个指标，即多时间帧或单一时间帧模式下的三角移动平均线。在本文中，可以选择 EA 的信号计算是否激活多时间帧，亦或激活单一时间帧。

三角移动平均线是由作者 Mladen Rakic 自定义的一款 MT5 指标，我已获得作者的许可，可以使用他的指标作为多币种智能交易系统 TriangularMA_MTF_MCEA 的信号。

向作者 Mladen Rakic 致敬并感谢。

我们都知道，在交易终端和策略测试器上进行多币种交易，都可以借助 MQL5 提供的强大能力和设施。

因此，我们的目标是满足交易者的基本需求，即有效的高性能交易机器人，故此，依据高可靠 MQL5 提供的能力和设施，我们就能创建一款简单的多币种 EA，在本文中，且所用指标信号：三角移动平均线指标。

注意：多币种智能交易系统 TriangularMA_MTF_MCEA 的创建是应交易者的建议和要求。





计划和功能

1. 交易货币对。

该多币种智能交易系统计划在如下品种或货币对上进行交易：

EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY,EURGBP,EURAUD, EURNZD, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD,GBPCHF,GBPJPY,AUDNZD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,NZDCAD,NZDCHF,NZDJPY, CADCHF, CADJPY, CHFJPY = 28 对

加上 2 种贵金属对：XAUUSD（黄金）和 XAGUSD（白银）

总共是 30 对。

在上一篇文章中，由经纪商提供的含有前缀和/或后缀的特殊品种名称，我们调用自动函数来检测。

但在本文中，我们致力于简化它，即在输入属性里为品种名称加上特殊的前缀和后缀。然后，由一个简单的函数来处理与 30 个已注册品种名称结合的前缀和/或后缀，如此这般在 MetaTrader5 上 EA 应对经纪商提供的含有此类特殊品种名称，一切也都会顺利运行。

检测含有前缀和后缀的品种名称的函数的弱点在于，该函数仅适用于 MT5 中的外汇和贵金属品种名称，但并不适用于特殊品种和指数。除此之外，这种方法的另一个弱点是，如果交易者在货币对的前缀和/或后缀的名称中打错字（输入必须区分大小写）。

如同上一篇文章，在该智能交易系统中，我们这次还要添加 10 个可交易的货币对选项。可交易的 10 个选项对之一是“交易者愿望对”，该可交易对必须由交易者在智能系统属性输入栏里手工输入。但必须始终记住，输入的对名称必须已经在 30 个交易对清单当中。

仍同上一篇文章，在该版本的智能交易系统中，我们还添加了一个交易时段（时区）选项，如此可交易的货币对就能与交易时段的时间相对应。





2. 信号指标。

在三角移动平均线指标的描述中，作者指出：

“用法：

您能够以颜色变化作为信号...”

默认情况下，三角形移动平均线指标的颜色为：

0-DarkGray = 未知信号

1-DeepPink = 卖出信号

2-MediumSeaGreen = 买入信号。

在该版本的 EA 中，我们创建了 2 个选项，即计算三角形移动平均线指标信号的时间帧。

1. 基于多时间帧计算信号。

在多时间帧计算系统中，交易者必须从枚举列表中选择所需时间帧的序列。

提供的可选时间帧序列范围从 M5 到 D1（11 个时间帧）。

交易者可以选择一个时间帧的序列，选择开始：例如 M15，然后选择结束：例如 H4。

因此，智能交易系统将计算从时间帧 M15 到时间帧 H4 的三角移动平均线指标信号。

多时间帧上的三角移动平均线信号计算如下：



买入信号，如果在所有选定的时间帧内，指标的颜色是中等海洋绿（MediumSeaGreen），以及

卖出信号，如果在所有选定的时间帧内，指标颜色是深粉（DeepPink）。

2. 基于单一时间帧的信号计算。

在单一时间帧信号计算系统中，交易者必须从 11 个时间帧中选择一个时间帧，从 M5 时间帧到 D1 时间帧。

如此，智能交易系统将据所选时间帧计算三角形移动平均线指标信号。

同时，在单一时间帧内三角移动平均信号的计算为：



买入信号，如果前 2 根柱线是深粉（DeepPink），前 1 根柱线是中等海洋绿（MediumSeaGreen），当前柱线是中等海洋绿（MediumSeaGreen）。

卖出信号，如果前 2 根柱线是中等海洋绿（MediumSeaGreen），前 1 根柱线是深粉（DeepPink），当前柱线是深粉（DeepPink）。

买入或卖出信号的三角形移动平均线指标如图例 1 和图例 2 所示。













3. 交易和订单管理

该多币种智能交易系统的交易管理有若干个选项：

1. 止损单

选项：使用订单止损（是）或（否）

如果选中“使用订单止损（否）”选项，则所有订单在开单时都不带止损。

如果选项使用订单止损（是）：

再次给出选项：使用自动计算止损（是）或（否）

如果选项“自动计算止损（是）”，则将由智能系统自动执行止损计算。

如果选项“自动计算止损（否）”，则交易者必须以点数为单位输入止损值。

如果选项“使用订单止损（否）”：

则智能系统会检查每笔开立订单，信号条件是否仍然良好，以及订单

或许维持盈利，或许信号条件疲软，需要平单以确保

盈利、或许信号条件已逆转方向，订单必须以亏损条件平仓。

注意：

特别是对于由于信号疲软而平单并确保盈利，会再给出一个选项，是否激活它。

如果它没有被激活（否），即使信号已经疲软，订单仍将维持、或不会平单以确保盈利。





2. 止盈订单

选项：“使用订单止盈（是）或（否）”

如果选中“使用订单止盈（否）”选项，则在开单时，所有订单都不带止盈。

如果选项“使用订单止盈（是）”：

再次给出选项：“使用自动计算订单止盈（是）或（否）”

如果选项“自动计算订单止盈（是）”，则由智能系统自动执行止盈计算。

如果选项“自动计算订单止盈（否）“，则交易者必须以点数输入订单止盈值。





3. 尾随止损和尾随止盈

选项：“使用尾随止损/止盈（是）或（否）”

如果”使用尾随止损/止盈（否）“选项，则智能系统不会执行尾随止损和尾随止盈。

如果选项“使用尾随 SL/TP（是）”：

再次给出选项：“使用自动尾随（是）或（否）”

如果选项“使用自动尾随（是）”，则尾随止损将由智能系统使用

自动选择的时间帧计算三角形移动平均缓冲区 0（指标数据），同时

基于变量值 TPmin（最小尾随盈利值）执行尾随止盈。

如果选项”使用自动尾随（否）“，则智能系统将采用输入属性中的值执行尾随止损。

注意：智能系统将同时执行尾随止盈和尾随止损。





尾随止损价格函数：

double MCEA::TSPrice( const string xsymb, ENUM_POSITION_TYPE ptype, int TS_type) { int br= 2 ; double pval= 0.0 ; int x=PairsIdxArray(xsymb); Pips(xsymb); switch (TS_type) { case 0 : { RefreshTick(xsymb); if (ptype== POSITION_TYPE_BUY ) pval=mc_symbol.NormalizePrice(mc_symbol.Bid()-TSval*pip); if (ptype== POSITION_TYPE_SELL ) pval=mc_symbol.NormalizePrice(mc_symbol.Ask()+TSval*pip); break ; } case 1 : { double TriMAID[]; ArrayResize (TriMAID,br,br); ArraySetAsSeries (TriMAID, true ); CopyBuffer (hTriMAt[x], 0 , 0 ,br,TriMAID); RefreshTick(xsymb); if (ptype== POSITION_TYPE_BUY && (mc_symbol.Bid()>mc_symbol.NormalizePrice(TriMAID[ 0 ]+TSval*pip))) pval=TriMAID[ 0 ]; if (ptype== POSITION_TYPE_SELL && (mc_symbol.Ask()<mc_symbol.NormalizePrice(TriMAID[ 0 ]-TSval*pip))) pval=TriMAID[ 0 ]; break ; } } return (pval); }





修改 SL/TP 函数：

bool MCEA::ModifySLTP( const string symbx, int TS_type) { ResetLastError (); MqlTradeRequest req={}; MqlTradeResult res={}; MqlTradeCheckResult check={}; int TRSP=TS_type; bool modist= false ; int x=PairsIdxArray(symbx); Pips(symbx); int total= PositionsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { string symbol= PositionGetSymbol (i); if (symbol==symbx && mc_position.Magic()==magicEA) { ENUM_POSITION_TYPE opstype = mc_position.PositionType(); if (opstype== POSITION_TYPE_BUY ) { RefreshTick(symbol); double price = mc_position.PriceCurrent(); double vtrsb = mc_symbol.NormalizePrice(TSPrice(symbx,opstype,TRSP)); double pos_open = mc_position.PriceOpen(); double pos_stop = mc_position.StopLoss(); double pos_profit = mc_position.Profit(); double pos_swap = mc_position.Swap(); double pos_comm = mc_position.Commission(); double netp=pos_profit+pos_swap+pos_comm; double modstart=mc_symbol.NormalizePrice(pos_open+TSmin*pip); double modminsl=mc_symbol.NormalizePrice(vtrsb+TSmin*pip); double modbuysl=vtrsb; double modbuytp=mc_symbol.NormalizePrice(price+TPmin*pip); bool modbuy = (price>modminsl && modbuysl>modstart && (pos_stop== 0.0 ||modbuysl>pos_stop)); if (modbuy && netp> 0.05 ) { modist=mc_trade.PositionModify(symbol,modbuysl,modbuytp); } } if (opstype== POSITION_TYPE_SELL ) { RefreshTick(symbol); double price = mc_position.PriceCurrent(); double vtrss = mc_symbol.NormalizePrice(TSPrice(symbx,opstype,TRSP)); double pos_open = mc_position.PriceOpen(); double pos_stop = mc_position.StopLoss(); double pos_profit = mc_position.Profit(); double pos_swap = mc_position.Swap(); double pos_comm = mc_position.Commission(); double netp=pos_profit+pos_swap+pos_comm; double modstart=mc_symbol.NormalizePrice(pos_open-TSmin*pip); double modminsl=mc_symbol.NormalizePrice(vtrss-TSmin*pip); double modselsl=vtrss; double modseltp=mc_symbol.NormalizePrice(price-TPmin*pip); bool modsel = (price<modminsl && modselsl<modstart && (pos_stop== 0.0 ||modselsl<pos_stop)); if (modsel && netp> 0.05 ) { modist=mc_trade.PositionModify(symbol,modselsl,modseltp); } } } } return (modist); }





4. 手工订单管理。

为了提高该多币种智能交易系统的效率，将添加若干个手工单击按钮

1. Set SL / TP All Orders — 为所有订单设置止损/止盈

当交易者在输入参数设置”使用订单止损（否）“和/或”使用订单止盈（否）“时

但交易者打算对所有订单使用止损或止盈时，只需单击按钮

“为所有订单设置止损/止盈”，所有订单将被修改，并会应用止损和/或止盈。

2. Close All Orders — 所有订单平仓

如果交易者想把所有订单平仓，那么只需单击 “所有订单平仓” 按钮，所有持仓将被平仓。 3. Close All Orders Profit — 所有盈利单平仓

如果交易者想把所有已盈利的订单平仓，那么只需单击按钮

“所有盈利单平仓”，所有已经盈利的持仓将被平仓。



5. 管理订单和图表品种。

对于仅自单一品种图表交易 30 对的多币种智能系统，如果为所有品种提供按钮面板，这将非常有效和高效，如此交易者只需单击一次即可更改图表或品种。

利用 MQL5 程序中实现计划

1. 程序头和输入属性

包含 MQL5 头文件

#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> CTrade mc_trade; CSymbolInfo mc_symbol; CPositionInfo mc_position; CAccountInfo mc_account;





所用时区的枚举

enum tm_zone { Cus_Session, New_Zealand, Australia, Asia_Tokyo, Europe_London, US_New_York };





选择时间钟点的枚举

enum swhour { hr_00= 0 , hr_01= 1 , hr_02= 2 , hr_03= 3 , hr_04= 4 , hr_05= 5 , hr_06= 6 , hr_07= 7 , hr_08= 8 , hr_09= 9 , hr_10= 10 , hr_11= 11 , hr_12= 12 , hr_13= 13 , hr_14= 14 , hr_15= 15 , hr_16= 16 , hr_17= 17 , hr_18= 18 , hr_19= 19 , hr_20= 20 , hr_21= 21 , hr_22= 22 , hr_23= 23 };





选择时间分钟的枚举

enum inmnt { mn_00= 0 , mn_05= 5 , mn_10= 10 , mn_15= 15 , mn_20= 20 , mn_25= 25 , mn_30= 30 , mn_35= 35 , mn_40= 40 , mn_45= 45 , mn_50= 50 , mn_55= 55 };





选择可交易选项对的枚举

enum PairsTrade { All30, TrdWi, Usds, Eurs, Gbps, Auds, Nzds, Cads, Chfs, Jpys };





枚举 YN 是智能系统输入属性中的选项（Yes）或（No）

enum YN { No, Yes };





资金管理手数的枚举

enum mmt { FixedLot, DynamLot };





选择将在多时间帧和单一时间帧中使用的时间帧枚举

enum TFMTF { TFM5, TFM15, TFM30, TFH1, TFH2, TFH3, TFH4, TFH6, TFH8, TFH12, TFD1 };





使用多时间帧或单一时间帧的枚举

enum SMTF { MTF, STF };





智能系统输入属性

input group "=== Global Strategy EA Parameter ===" ; input SMTF tfinuse = MTF; input TFMTF singletf = TFH1; input TFMTF tfstart = TFM15; input TFMTF tfclose = TFH4; input int Trmaperiod = 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Trprice = PRICE_CLOSE ; input group "=== Select Pairs to Trade ===" ; input PairsTrade usepairs = All30; input string traderwishes = "eg. eurusd,usdchf" ; input string sym_prefix = "" ; input string sym_suffix = "" ; input group "=== Money Management Lot Size Parameter ===" ; input mmt mmlot = DynamLot; input double Risk = 10.0 ; input double Lots = 0.01 ; input group "=== Trade on Specific Time ===" ; input YN trd_time_zone = Yes; input tm_zone session = Cus_Session; input swhour stsescuh = hr_00; input inmnt stsescum = mn_15; input swhour clsescuh = hr_23; input inmnt clsescum = mn_55; input group "=== Day Trading On/Off ===" ; input YN ttd0 = No; input YN ttd1 = Yes; input YN ttd2 = Yes; input YN ttd3 = Yes; input YN ttd4 = Yes; input YN ttd5 = Yes; input YN ttd6 = No; input group "=== Trade & Order management Parameter ===" ; input YN use_sl = No; input YN autosl = Yes; input double SLval = 30 ; input YN use_tp = Yes; input YN autotp = Yes; input double TPval = 10 ; input YN TrailingSLTP = Yes; input YN autotrl = Yes; input double TSval = 5 ; input double TSmin = 5 ; input double TPmin = 25 ; input YN Close_by_Opps = Yes; input YN SaveOnRev = Yes; input group "=== Others Expert Advisor Parameter ===" ; input YN alerts = Yes; input YN UseEmailAlert = No; input YN UseSendnotify = No; input YN trade_info_display = Yes; input ulong magicEA = 2023111 ;





在智能系统输入属性组“全局策略 EA 参数”中，交易者必须选择是使用多时间帧、亦或是单一时间帧来计算信号。

如果交易者选择单一时间帧（STF），则交易者必须确定所用的时间帧。

在智能系统输入属性中，您必须选择“单一计算时间帧”，默认 PERIOD_H1。

如果交易者选择多时间帧（MTF），则交易者必须确定所用时间帧的序列。

在智能系统输入属性中，系统指示您“选择多时间帧计算开始”，以及“选择多时间帧计算结束”。

在 TriangularMA_MTF_MCEA_Config() 函数行 478 到 518 中，解释了如何处理多时间帧和单一时间帧。

ENUM_TIMEFRAMES TFs[]={ PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H2 , PERIOD_H3 , PERIOD_H4 , PERIOD_H6 , PERIOD_H8 , PERIOD_H12 , PERIOD_D1 }; int arTFs= ArraySize (TFs); for ( int x= 0 ; x<arTFs; x++) { if (singletf==x) TFt=TFs[x]; if (tfstart==x) arstr=x; if (tfclose==x) arend=x; } if (arstr>=arend) { Alert ( "Error selecting Start and End Timeframe, Start Timeframe must be smaller than End Timeframe" ); Alert ( "-- " +expname+ " -- " , Symbol (), " -- expert advisor will be Remove from the chart." ); ExpertRemove (); } switch (tfinuse) { case MTF: { TFArrays=arend-arstr+ 1 ; ArrayResize (TFTri,TFArrays,TFArrays); ArrayCopy (TFTri,TFs, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); tfcinws=arstr+ 1 ; tftrlst=( int )TFArrays/ 2 ; TFts=TFs[tftrlst+arstr- 1 ]; TFCWS=TFs[tfcinws]; break ; } case STF: { TFArrays=arTFs; ArrayResize (TFTri,TFArrays,TFArrays); ArrayCopy (TFTri,TFs, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); tfcinws=TFIndexArray(TFt)- 2 <= 0 ? 1 : TFIndexArray(TFt)- 2 ; TFts=TFt; TFCWS=TFs[tfcinws]; break ; } }





变量 ENUM_TIMEFRAMES TFs[]，必须是枚举选项枚举 TFMTF 所固有的

ENUM_TIMEFRAMES TFs[]={ PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H2 , PERIOD_H3 , PERIOD_H4 , PERIOD_H6 , PERIOD_H8 , PERIOD_H12 , PERIOD_D1 }; enum TFMTF { TFM5, TFM15, TFM30, TFH1, TFH2, TFH3, TFH4, TFH6, TFH8, TFH12, TFD1 };





然后交易者必须确定三角形 MA 指标周期，默认周期 14。

此外，交易者还必须指定三角均线的应用价格，默认 PRICE_CLOSE。

在智能系统输入属性组“选择要交易的货币对”中，交易者必须从已提供的 10 个选项中选择要交易的货币对，默认情况下是所有的外汇 30 对。

为了配置要交易的货币对，我们将调用 HandlingSymbolArrays() 函数。

调用 HandlingSymbolArrays() 函数，我们将处理所有将要交易的货币对。

void MCEA::HandlingSymbolArrays( void ) { string All30[]={ "EURUSD" , "GBPUSD" , "AUDUSD" , "NZDUSD" , "USDCAD" , "USDCHF" , "USDJPY" , "EURGBP" , "EURAUD" , "EURNZD" , "EURCAD" , "EURCHF" , "EURJPY" , "GBPAUD" , "GBPNZD" , "GBPCAD" , "GBPCHF" , "GBPJPY" , "AUDNZD" , "AUDCAD" , "AUDCHF" , "AUDJPY" , "NZDCAD" , "NZDCHF" , "NZDJPY" , "CADCHF" , "CADJPY" , "CHFJPY" , "XAUUSD" , "XAGUSD" }; string USDs[]={ "USDCAD" , "USDCHF" , "USDJPY" , "AUDUSD" , "EURUSD" , "GBPUSD" , "NZDUSD" , "XAUUSD" , "XAGUSD" }; string EURs[]={ "EURAUD" , "EURCAD" , "EURCHF" , "EURGBP" , "EURJPY" , "EURNZD" , "EURUSD" }; string GBPs[]={ "GBPAUD" , "GBPCAD" , "GBPCHF" , "EURGBP" , "GBPJPY" , "GBPNZD" , "GBPUSD" }; string AUDs[]={ "AUDCAD" , "AUDCHF" , "EURAUD" , "GBPAUD" , "AUDJPY" , "AUDNZD" , "AUDUSD" }; string NZDs[]={ "AUDNZD" , "NZDCAD" , "NZDCHF" , "EURNZD" , "GBPNZD" , "NZDJPY" , "NZDUSD" }; string CADs[]={ "AUDCAD" , "CADCHF" , "EURCAD" , "GBPCAD" , "CADJPY" , "NZDCAD" , "USDCAD" }; string CHFs[]={ "AUDCHF" , "CADCHF" , "EURCHF" , "GBPCHF" , "NZDCHF" , "CHFJPY" , "USDCHF" }; string JPYs[]={ "AUDJPY" , "CADJPY" , "CHFJPY" , "EURJPY" , "GBPJPY" , "NZDJPY" , "USDJPY" }; sall= ArraySize (All30); arusd= ArraySize (USDs); aretc= ArraySize (EURs); ArrayResize (VSym,sall,sall); ArrayCopy (VSym,All30, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); if (usepairs==TrdWi && StringFind (traderwishes, "eg." , 0 )< 0 ) { string to_split=traderwishes; string sep= "," ; ushort u_sep; u_sep= StringGetCharacter (sep, 0 ); int p= StringSplit (to_split,u_sep,SPC); if (p> 0 ) { for ( int i= 0 ; i<p; i++) StringToUpper (SPC[i]); for ( int i= 0 ; i<p; i++) { if (ValidatePairs(SPC[i])< 0 ) ArrayRemove (SPC,i, 1 ); } } arspc= ArraySize (SPC); } SetSymbolNamePS(); if (inpre> 0 || insuf> 0 ) { if (usepairs==TrdWi && arspc> 0 ) { for ( int t= 0 ; t<arspc; t++) { SPC[t]=pre+SPC[t]+suf; } } for ( int t= 0 ; t<sall; t++) { All30[t]=pre+All30[t]+suf; } for ( int t= 0 ; t<arusd; t++) { USDs[t]=pre+USDs[t]+suf; } for ( int t= 0 ; t<aretc; t++) { EURs[t]=pre+EURs[t]+suf; } for ( int t= 0 ; t<aretc; t++) { GBPs[t]=pre+GBPs[t]+suf; } for ( int t= 0 ; t<aretc; t++) { AUDs[t]=pre+AUDs[t]+suf; } for ( int t= 0 ; t<aretc; t++) { NZDs[t]=pre+NZDs[t]+suf; } for ( int t= 0 ; t<aretc; t++) { CADs[t]=pre+CADs[t]+suf; } for ( int t= 0 ; t<aretc; t++) { CHFs[t]=pre+CHFs[t]+suf; } for ( int t= 0 ; t<aretc; t++) { JPYs[t]=pre+JPYs[t]+suf; } } ArrayCopy (VSym,All30, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayResize (AS30,sall,sall); ArrayCopy (AS30,All30, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); for ( int x= 0 ; x<sall; x++) { SymbolSelect (AS30[x], true );} if (ValidatePairs( Symbol ())>= 0 ) symbfix= true ; if (!symbfix) { Alert ( "Expert Advisors will not trade on pairs " + Symbol ()); Alert ( "-- " +expname+ " -- " , Symbol (), " -- expert advisor will be Remove from the chart." ); ExpertRemove (); } switch (usepairs) { case 0 : { ArrayResize (DIRI,sall,sall); arrsymbx=sall; ArraySymbolResize(); ArrayCopy (DIRI,All30, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); pairs= "Multi Currency 30 Pairs" ; break ; } case 1 : { ArrayResize (DIRI,arspc,arspc); arrsymbx=arspc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy (DIRI,SPC, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); pairs= "(" + string (arspc)+ ") Trader Wishes Pairs" ; break ; } case 2 : { ArrayResize (DIRI,arusd,arusd); arrsymbx=arusd; ArraySymbolResize(); ArrayCopy (DIRI,USDs, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); pairs= "(" + string (arusd)+ ") Multi Currency USD Pairs" ; break ; } case 3 : { ArrayResize (DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy (DIRI,EURs, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); pairs= "(" + string (aretc)+ ") Forex EUR Pairs" ; break ; } case 4 : { ArrayResize (DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy (DIRI,GBPs, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); pairs= "(" + string (aretc)+ ") Forex GBP Pairs" ; break ; } case 5 : { ArrayResize (DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy (DIRI,AUDs, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); pairs= "(" + string (aretc)+ ") Forex AUD Pairs" ; break ; } case 6 : { ArrayResize (DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy (DIRI,NZDs, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); pairs= "(" + string (aretc)+ ") Forex NZD Pairs" ; break ; } case 7 : { ArrayResize (DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy (DIRI,CADs, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); pairs= "(" + string (aretc)+ ") Forex CAD Pairs" ; break ; } case 8 : { ArrayResize (DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy (DIRI,CHFs, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); pairs= "(" + string (aretc)+ ") Forex CHF Pairs" ; break ; } case 9 : { ArrayResize (DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy (DIRI,JPYs, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); pairs= "(" + string (aretc)+ ") Forex JPY Pairs" ; break ; } } return ; }





在 HandlingSymbolArrays() 函数中，我们将调用 SetSymbolNamePS() 函数。

依据 SetSymbolNamePS() 函数，我们就能够处理含有前缀和/或后缀的品种名称。

void MCEA::SetSymbolNamePS( void ) { symbfix= false ; int ptriml; int ptrimr; string insymbol= Symbol (); int sym_Lenpre= StringLen (prefix); int sym_Lensuf= StringLen (suffix); if (sym_Lenpre> 0 ) { ptriml= StringTrimLeft (suffix); ptriml= StringTrimRight (suffix); } if (sym_Lensuf> 0 ) { ptrimr= StringTrimLeft (suffix); ptrimr= StringTrimRight (suffix); } string sym_pre=prefix; string sym_suf=suffix; pre=sym_pre; suf=sym_suf; inpre= StringLen (pre); insuf= StringLen (suf); posCur1=inpre; posCur2=posCur1+ 3 ; return ; }

注意：

智能系统将验证货币对。

如果交易者在输入货币对名称或货币对前缀和/或后缀名称时出错（拼写错误），或者

如果货币对验证失败，智能系统会发出警告，且EA 将被从图表中删除。





在智能系统输入属性组“特定时间交易”中，交易者在此处选择“特定时区交易（是）”或“（否）”

如果是，从选项枚举里选择：

Trading on Custom Session（在自定义时段交易）

Trading on New Zealand Session（在新西兰时段交易）

Trading on Australia Sydney Session（在澳大利亚悉尼时段交易）

Trading on Asia Tokyo Session（在亚洲东京时段交易）

Trading on Europe London Session（在欧洲伦敦时段交易）

Trading on America New York Session（在美国纽约时段交易）

Trading on Custom Session: 在此时段中，交易者必须设置开始交易的时间（小时和分钟），以及关闭交易的时间（小时和分钟）。

如此，EA 只会在指定的开始到结束时间内运作。

从新西兰时段到美国纽约时段，交易的开始到结束时间由 EA 计算。





为了该多币种智能交易系统声明所需的全部变量、对象和函数，我们将创建一个类来为智能交易系统指定工作流中的构造和配置。

特别是，我们在 MCEA 类中编制了函数处理品种名称前缀和/或后缀所需的变量，以及时区计算。

class MCEA { private : int x_year; int x_mon; int x_day; int x_hour; int x_min; int x_sec; int oBm, oSm, ldig; int posCur1, posCur2; int inpre, insuf; bool symbfix; string pre,suf; string prefix,suffix; int ishour, onhour; int tftrlst, tfcinws; datetime rem, znop, zncl, zntm; datetime SesCuOp, SesCuCl, Ses01Op, Ses01Cl, Ses02Op, Ses02Cl, Ses03Op, Ses03Cl, Ses04Op, Ses04Cl, Ses05Op, Ses05Cl, SesNoOp, SesNoCl; string tz_ses, tz_opn, tz_cls; string tmopcu, tmclcu, tmop01, tmcl01, tmop02, tmcl02, tmop03, tmcl03, tmop04, tmcl04, tmop05, tmcl05, tmopno, tmclno; double LotPS; double slv, tpv, pip, xpip; double floatprofit, fixclprofit; string pairs, hariini, daytrade, trade_mode; double OPEN[], HIGH[], LOW[], CLOSE[]; datetime TIME[]; datetime closetime; void SetSymbolNamePS( void ); void HandlingSymbolArrays( void ); void Set_Time_Zone( void ); void Time_Zone( void ); bool Trade_session( void ); string PosTimeZone( void ); int ThisTime( const int reqmode); int ReqTime( datetime reqtime, const int reqmode); int DirectionMove( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES stf); int TriaMASMTF( const string symbol, ENUM_TIMEFRAMES mtf); int GetTriaMASignalMTF( string symbol); int TriaMASignalSTF( const string symbol); int LotDig( const string symbol); double MLots( const string symbx); double NonZeroDiv( double val1, double val2); double OrderSLSet( const string xsymb, ENUM_ORDER_TYPE type, double atprice); double OrderTPSet( const string xsymb, ENUM_ORDER_TYPE type, double atprice); double SetOrderSL( const string xsymb, ENUM_POSITION_TYPE type, double atprice); double SetOrderTP( const string xsymb, ENUM_POSITION_TYPE type, double atprice); double TSPrice( const string xsymb, ENUM_POSITION_TYPE ptype, int TS_type); string ReqDate( int d, int h, int m); string TF2Str( ENUM_TIMEFRAMES period); string timehr( int hr, int mn); string TradingDay( void ); string AccountMode(); string GetCommentForOrder( void ) { return (expname); } public : string DIRI[], AS30[], VSym[]; string SPC[]; string USD[]; string EUR[]; string GBP[]; string AUD[]; string NZD[]; string CAD[]; string CHF[]; string JPY[]; string expname; string indiname; int hTriMAt[]; int hTriMAs[]; int hTriMAm[]; int hTriMAb[][ 11 ]; int ALO, dgts, arrsar, arrsymbx; int sall, arusd, aretc, arspc, arper; ulong slip; double profitb[], profits[]; int Buy, Sell; int ccur, psec, xtto, TFArrays, checktml; int OpOr[],xob[],xos[]; int year, mon, day, hour, min, sec, dow, doy; ENUM_TIMEFRAMES TFt, TFts, TFT05, TFCWS; ENUM_TIMEFRAMES TFTri[]; bool PanelExtra; MCEA( void ); ~MCEA( void ); virtual void TriangularMA_MTF_MCEA_Config( void ); virtual void ExpertActionTrade( void ); void ArraySymbolResize( void ); void CurrentSymbolSet( const string symbol); void Pips( const string symbol); void TradeInfo( void ); void Do_Alerts( const string symbx, string msgText); void CheckOpenPMx( const string symbx); void SetSLTPOrders( void ); void CloseBuyPositions( const string symbol); void CloseSellPositions( const string symbol); void CloseAllOrders( void ); void CheckClose( const string symbx); void TodayOrders( void ); void UpdatePrice( const string symbol, ENUM_TIMEFRAMES xtf); void RefreshPrice( const string symbx, ENUM_TIMEFRAMES xtf, int bars); bool RefreshTick( const string symbx); bool TradingToday( void ); bool OpenBuy( const string symbol); bool OpenSell( const string symbol); bool ModifyOrderSLTP( double mStop, double ordtp); bool ModifySLTP( const string symbx, int TS_type); bool CloseAllProfit( void ); bool ManualCloseAllProfit( void ); int PairsIdxArray( const string symbol); int ValidatePairs( const string symbol); int TFIndexArray( ENUM_TIMEFRAMES TF); int GetOpenPosition( const string symbol); int GetSignalMidTF( const string symbol); int GetCloseInWeakSignal( const string symbol, int exis); string getUninitReasonText( int reasonCode); };





在多币种 EA 的工作流程中，从 OnInit() 调用的首个函数是 TriangularMA_MTF_MCEA_Config()。

在 TriangularMA_MTF_MCEA_Config() 函数中，配置所有要用到的品种，所有用到的指标句柄，以及包含 EA 工作流程需要用到的一些重要函数的头文件。

void MCEA::TriangularMA_MTF_MCEA_Config( void ) { HandlingSymbolArrays(); int arstr= 0 , arend= 0 ; TFT05= PERIOD_M5 ; ENUM_TIMEFRAMES TFs[]={ PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H2 , PERIOD_H3 , PERIOD_H4 , PERIOD_H6 , PERIOD_H8 , PERIOD_H12 , PERIOD_D1 }; int arTFs= ArraySize (TFs); for ( int x= 0 ; x<arTFs; x++) { if (singletf==x) TFt=TFs[x]; if (tfstart==x) arstr=x; if (tfclose==x) arend=x; } if (arstr>=arend) { Alert ( "Error selecting Start and End Timeframe, Start Timeframe must be smaller than End Timeframe" ); Alert ( "-- " +expname+ " -- " , Symbol (), " -- expert advisor will be Remove from the chart." ); ExpertRemove (); } switch (tfinuse) { case MTF: { TFArrays=arend-arstr+ 1 ; ArrayResize (TFTri,TFArrays,TFArrays); ArrayCopy (TFTri,TFs, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); tfcinws=arstr+ 1 ; tftrlst=( int )TFArrays/ 2 ; TFts=TFs[tftrlst+arstr- 1 ]; TFCWS=TFs[tfcinws]; break ; } case STF: { TFArrays=arTFs; ArrayResize (TFTri,TFArrays,TFArrays); ArrayCopy (TFTri,TFs, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); tfcinws=TFIndexArray(TFt)- 2 <= 0 ? 1 : TFIndexArray(TFt)- 2 ; TFts=TFt; TFCWS=TFs[tfcinws]; break ; } } for ( int x= 0 ; x<arrsymbx; x++) { hTriMAs[x]= iCustom (DIRI[x],TFT05,indiname,Trmaperiod,Trprice); hTriMAm[x]= iCustom (DIRI[x],TFCWS,indiname,Trmaperiod,Trprice); hTriMAt[x]= iCustom (DIRI[x],TFts,indiname,Trmaperiod,Trprice); for ( int i= 0 ; i<TFArrays; i++) { if (tfinuse==MTF) { hTriMAb[x][i]= iCustom (DIRI[x],TFTri[i],indiname,Trmaperiod,Trprice); } if (tfinuse==STF) { if (TFs[i]==TFt) { hTriMAb[x][i]= iCustom (DIRI[x],TFs[i],indiname,Trmaperiod,Trprice); break ; } } } } ALO=( int )mc_account.LimitOrders()>sall ? sall : ( int )mc_account.LimitOrders(); LotPS=( double )ALO; mc_trade.SetExpertMagicNumber(magicEA); mc_trade.SetDeviationInPoints(slip); mc_trade.SetMarginMode(); Set_Time_Zone(); return ; }





2. 智能系统跳价函数

在智能系统跳价函数（OnTick() 函数）中，我们将调用多币种智能系统中的主要函数之一，即 ExpertActionTrade() 函数。

void OnTick ( void ) { mc.ExpertActionTrade(); return ; }





该函数内 EA 的操作流程顺序。

ExpertActionTrade() 函数将运作所有活动，并管理自动交易，从开单开始，然后是平单、尾随停止、或止盈、及其它附加活动。

void MCEA::ExpertActionTrade( void ) { ResetLastError (); if (! MQLInfoInteger ( MQL_TRADE_ALLOWED ) && mc.checktml== 0 ) { mc.Do_Alerts( Symbol (), "Trading Expert at " + Symbol ()+ " are NOT Allowed by Setting." ); mc.checktml= 1 ; return ; } if (!DisplayManualButton( "M" , "C" , "R" )) DisplayManualButton(); if (trade_info_display==Yes) mc.TradeInfo(); int mcsec=mc.ThisTime(mc.sec); if ( fmod (( double )mcsec, 5.0 )== 0 ) mc.ccur=mcsec; if (mc.ccur!=mc.psec) { string symbol; for ( int x= 0 ; x<mc.arrsymbx && ! IsStopped (); x++) { if (mc.DIRI[x]== Symbol ()) symbol= Symbol (); else symbol=mc.DIRI[x]; mc.CurrentSymbolSet(symbol); if (mc.TradingToday() && mc.Trade_session()) { mc.OpOr[x]=mc.GetOpenPosition(symbol); if (mc.OpOr[x]==mc.Buy) { mc.CheckOpenPMx(symbol); if (Close_by_Opps==Yes && mc.xos[x]> 0 ) mc.CloseSellPositions(symbol); if (mc.xob[x]== 0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenBuy(symbol); else if (mc.xtto>=mc.ALO) { mc.Do_Alerts(symbol, "Maximum amount of open positions and active pending orders has reached" + "

the limit = " + string (mc.ALO)+ " Orders " ); mc.CheckOpenPMx(symbol); if (mc.xos[x]> 0 && mc.profits[x]<- 1.02 && mc.xob[x]== 0 ) {mc.CloseSellPositions(symbol); mc.OpenBuy(symbol);} else if (SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } if (mc.OpOr[x]==mc.Sell) { mc.CheckOpenPMx(symbol); if (Close_by_Opps==Yes && mc.xob[x]> 0 ) mc.CloseBuyPositions(symbol); if (mc.xos[x]== 0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenSell(symbol); else if (mc.xtto>=mc.ALO) { mc.Do_Alerts(symbol, "Maximum amount of open positions and active pending orders has reached" + "

the limit = " + string (mc.ALO)+ " Orders " ); mc.CheckOpenPMx(symbol); if (mc.xob[x]> 0 && mc.profitb[x]<- 1.02 && mc.xos[x]== 0 ) {mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.OpenSell(symbol);} else if (SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } } mc.CheckOpenPMx(symbol); if (mc.xtto> 0 ) { if (SaveOnRev==Yes) { mc.CheckOpenPMx(symbol); if (mc.profitb[x]> 0.02 && mc.xob[x]> 0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Buy)==mc.Sell) { mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol, "Close BUY order " +symbol+ " to save profit due to weak signal." ); } if (mc.profits[x]> 0.02 && mc.xos[x]> 0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Sell)==mc.Buy) { mc.CloseSellPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol, "Close SELL order " +symbol+ " to save profit due to weak signal." ); } } if (TrailingSLTP==Yes) { if (autotrl==Yes) mc.ModifySLTP(symbol, 1 ); if (autotrl==No) mc.ModifySLTP(symbol, 0 ); } } mc.CheckClose(symbol); } mc.psec=mc.ccur; } return ; }





特别是对于时区交易，在 ExpertActionTrade() 函数中，加入调用布尔型 Trade_session() 函数。如果 Trade_session() 为真，则 EA 工作流程将继续进行，直到完成；但如果为假，则 EA 将仅执行“Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) — 因疲软信号而平仓交易并保存利润（是）” 和 “Trailing Stop (Yes) — 尾随停止（是）” 的任务。

bool MCEA::Trade_session( void ) { bool trd_ses= false ; ishour=ThisTime(hour); if (ishour!=onhour) Set_Time_Zone(); datetime tcurr= TimeCurrent (); switch (session) { case Cus_Session: { if (tcurr>=SesCuOp && tcurr<=SesCuCl) trd_ses= true ; break ; } case New_Zealand: { if (tcurr>=Ses01Op && tcurr<=Ses01Cl) trd_ses= true ; break ; } case Australia: { if (tcurr>=Ses02Op && tcurr<=Ses02Cl) trd_ses= true ; break ; } case Asia_Tokyo: { if (tcurr>=Ses03Op && tcurr<=Ses03Cl) trd_ses= true ; break ; } case Europe_London: { if (tcurr>=Ses04Op && tcurr<=Ses04Cl) trd_ses= true ; break ; } case US_New_York: { if (tcurr>=Ses05Op && tcurr<=Ses05Cl) trd_ses= true ; break ; } } if (trd_time_zone==No) { if (tcurr>=SesNoOp && tcurr<=SesNoCl) trd_ses= true ; } onhour=ishour; return (trd_ses); }





3. 如何获取开仓的交易信号？

为了获取信号，ExpertActionTrade() 函数将调用 GetOpenPosition() 函数。

int MCEA::GetOpenPosition( const string symbol) { int ret= 0 ; int rise= 1 , down=- 1 ; int trimOp=GetTriaMASignalMTF(symbol); int getmid=GetSignalMidTF(symbol); if (trimOp==rise && getmid==rise) ret=rise; if (trimOp==down && getmid==down) ret=down; return (ret); }





GetOpenPosition() 函数将调用 2 个函数，执行信号计算：

1. GetSignalMidTF(const string symbol); //-- 函数获取中间时间帧和价格走势位置的信号

int MCEA::GetSignalMidTF( const string symbol) { int ret= 0 ; int rise= 1 , down=- 1 ; int br= 2 ; double TriMACI[]; ArrayResize (TriMACI,br,br); ArraySetAsSeries (TriMACI, true ); int xx=PairsIdxArray(symbol); CopyBuffer (hTriMAm[xx], 1 , 0 ,br,TriMACI); int dirmove=DirectionMove(symbol,TFCWS); if (TriMACI[ 0 ]== 2.0 && dirmove==rise) ret=rise; if (TriMACI[ 0 ]== 1.0 && dirmove==down) ret=down; return (ret); }





2. GetTriaMASignalMTF(const string symbol); //-- 函数计算三角移动平均线公式。

GetTriaMASignalMTF() 函数将调用一个 TriaMASMTF() 函数，该函数根据请求的时间帧计算三角形移动平均线信号。

int MCEA::GetTriaMASignalMTF( string symbol) { int mv= 0 ; int rise= 1 , down=- 1 ; int tfloop=tfinuse==MTF ? TFArrays : 1 ; int trimup= 0 , trimdw= 0 ; for ( int x= 0 ; x<tfloop; x++) { if (TriaMASMTF(symbol,TFTri[x])> 0 ) trimup++; if (TriaMASMTF(symbol,TFTri[x])< 0 ) trimdw++; } if (trimup==tfloop) mv=rise; if (trimdw==tfloop) mv=down; return (mv); }





int MCEA::TriaMASMTF( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES mtf) { int ret= 0 ; int rise= 1 , down=- 1 ; int br= 3 ; ENUM_TIMEFRAMES TFUse=tfinuse==MTF ? mtf : TFt; double TriMACI[]; ArrayResize (TriMACI,br,br); ArraySetAsSeries (TriMACI, true ); int xx=PairsIdxArray(symbol); int tx=TFIndexArray(TFUse); CopyBuffer (hTriMAb[xx][tx], 1 , 0 ,br,TriMACI); switch (tfinuse) { case MTF: { if (TriMACI[ 0 ]== 2.0 ) ret=rise; if (TriMACI[ 0 ]== 1.0 ) ret=down; break ; } case STF: { if (TriMACI[ 2 ]== 1.0 && TriMACI[ 1 ]== 2.0 && TriMACI[ 0 ]== 2.0 ) ret=rise; if (TriMACI[ 2 ]== 2.0 && TriMACI[ 1 ]== 1.0 && TriMACI[ 0 ]== 1.0 ) ret=down; break ; } } return (ret); }





如您所见，在 TriaMASMTF() 函数中，我们调用了 2 个函数：

1. int xx= PairsIdxArray(symbol)

2. int tx=TFIndexArray(mtf).

PairsIdxArray() 函数获取所请求品种的名称，TFIndexArray() 函数获取所请求时间帧数组序列。然后调用相应的指标句柄，据该时间帧获取三角形移动平均线信号的缓冲区数值。

正如三角形移动平均线指标的作者所说：

““用法：

您能够以颜色变化作为信号...”

那么，您如何获取三角形移动平均线指标信号呢？

在三角移动平均线指标属性中：

#property indicator_color1 clrDarkGray , clrDeepPink , clrMediumSeaGreen

SetIndexBuffer ( 1 ,valc, INDICATOR_COLOR_INDEX );

valc[i] = (i> 0 ) ?(val[i]>val[i- 1 ]) ? 2 :(val[i]<val[i- 1 ]) ? 1 : valc[i- 1 ]: 0 ;





故此，我们知道：

0-DarkGray = 未知信号

1-DeepPink = 卖出信号

2-MediumSeaGreen = 买入信号。

因此，我们可以像 TriaMASMTF() 函数一样，通过 CopyBuffer 函数将三角移动平均线指标的 1 号缓冲区的数值作为信号。

double TriMACI[]; ArrayResize (TriMACI,br,br); ArraySetAsSeries (TriMACI, true ); int xx=PairsIdxArray(symbol); int tx=TFIndexArray(TFUse); CopyBuffer (hTriMAb[xx][tx], 1 , 0 ,br,TriMACI);





4. ChartEvent 函数

为了支持多币种智能交易系统的有效性和高效，有必要创建若干个手工按钮，方便管理订单

和更改图表或品种。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ResetLastError (); ENUM_TIMEFRAMES CCS=mc.TFt; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { int lensymbol= StringLen ( Symbol ()); int lensparam= StringLen (sparam); if (sparam== "Set SL/TP All Orders" ) { mc.SetSLTPOrders(); Alert ( "-- " +mc.expname+ " -- " , Symbol (), " -- Set SL/TP All Orders" ); ObjectSetInteger ( 0 , "Set SL/TP All Orders" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "Set SL/TP All Orders" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); CreateManualPanel(); } if (sparam== "Close All Order" ) { mc.CloseAllOrders(); Alert ( "-- " +mc.expname+ " -- " , Symbol (), " -- Close All Orders" ); ObjectSetInteger ( 0 , "Close All Order" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "Close All Order" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); CreateManualPanel(); } if (sparam== "Close All Profit" ) { mc.ManualCloseAllProfit(); Alert ( "-- " +mc.expname+ " -- " , Symbol (), " -- Close All Profit" ); ObjectSetInteger ( 0 , "Close All Profit" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "Close All Profit" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); CreateManualPanel(); } if (sparam== "X" ) { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_BUTTON ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_LABEL ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_RECTANGLE_LABEL ); ObjectSetInteger ( 0 , "X" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "X" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); DeleteButtonX(); mc.PanelExtra= false ; DisplayManualButton(); } if (sparam== "M" ) { ObjectSetInteger ( 0 , "M" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "M" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); mc.PanelExtra= true ; CreateManualPanel(); } if (sparam== "C" ) { ObjectSetInteger ( 0 , "C" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "C" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); mc.PanelExtra= true ; CreateSymbolPanel(); } if (sparam== "R" ) { Alert ( "-- " +mc.expname+ " -- " , Symbol (), " -- expert advisor will be Remove from the chart." ); ExpertRemove (); ObjectSetInteger ( 0 , "R" , OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "R" , OBJPROP_ZORDER , 0 ); if (! ChartSetSymbolPeriod ( 0 , Symbol (), Period ())) ChartSetSymbolPeriod ( 0 , Symbol (), Period ()); DeletePanelButton(); ChartRedraw ( 0 ); } if (lensparam==lensymbol) { int sx=mc.ValidatePairs(sparam); ChangeChartSymbol(mc.AS30[sx],CCS); mc.PanelExtra= false ; } } return ; }





为了一键更改图表品种，当单击其中一个品种名称时，OnChartEvent() 将调用函数 ChangeChartSymbol()。

void ChangeChartSymbol( string c_symbol, ENUM_TIMEFRAMES cstf) { ObjectSetInteger ( 0 ,c_symbol, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,c_symbol, OBJPROP_ZORDER , 0 ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_BUTTON ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_LABEL ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_RECTANGLE_LABEL ); ChartSetSymbolPeriod ( 0 ,c_symbol,cstf); ChartRedraw ( 0 ); return ; }





由于我们正在添加多时间帧或单一时间帧的智能交易系统模式，以及交易时段或交易时区，以及可交易货币对的选项，因此我们需要把交易信息中提供的更多信息显示在图表上。为了将信息追加到图表上显示的内容里，我们对 TradeInfo() 函数进行了修改。

void MCEA::TradeInfo( void ) { Pips( Symbol ()); double spread= SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD )/xpip; rem=zntm- TimeCurrent (); string postime=PosTimeZone(); string eawait= " - Waiting for active time..!" ; string tradetf=tfinuse==MTF ? EnumToString ( Period ()) : EnumToString (TFts); string eamode=tfinuse==MTF ? "Multi-Timeframe" : "Single-Timeframe" ; string comm= "" ; TodayOrders(); comm= "

:: Server Date Time : " + string (ThisTime(year))+ "." + string (ThisTime(mon))+ "." + string (ThisTime(day))+ " " + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_SECONDS )+ "

------------------------------------------------------------" + "

:: Broker : " + TerminalInfoString ( TERMINAL_COMPANY )+ "

:: Expert Name : " + expname+ "

:: Acc. Name : " + mc_account.Name()+ "

:: Acc. Number : " + ( string )mc_account.Login()+ "

:: Acc. TradeMode : " + AccountMode()+ "

:: Acc. Leverage : 1 : " + ( string )mc_account.Leverage()+ "

:: Acc. Equity : " + DoubleToString (mc_account.Equity(), 2 )+ "

:: Margin Mode : " + ( string )mc_account.MarginModeDescription()+ "

:: Magic Number : " + string (magicEA)+ "

:: Trade on TF : " + tradetf+ "

:: Trade Mode : " + eamode+ "

:: Today Trading : " + TradingDay()+ " : " +hariini+ "

:: Trading Session : " + tz_ses+ "

:: Trading Time : " + postime; if ( TimeCurrent ()<zntm) { comm=comm+ "

:: Time Remaining : " +( string )ReqTime(rem,hour)+ ":" +( string )ReqTime(rem,min)+ ":" +( string )ReqTime(rem,sec) + eawait; } comm=comm+ "

------------------------------------------------------------" + "

:: Trading Pairs : " +pairs+ "

:: BUY Market : " + string (oBm)+ "

:: SELL Market : " + string (oSm)+ "

:: Total Order : " + string (oBm+oSm)+ "

:: Order Profit : " + DoubleToString (floatprofit, 2 )+ "

:: Fixed Profit : " + DoubleToString (fixclprofit, 2 )+ "

:: Float Money : " + DoubleToString (floatprofit, 2 )+ "

:: Nett Profit : " + DoubleToString (floatprofit+fixclprofit, 2 ); Comment (comm); ChartRedraw ( 0 ); return ; }





我们还添加了一个函数，根据交易时区条件描述时间，作为 TradeInfo() 函数的一部分。

string MCEA::PosTimeZone( void ) { string tzpos= "" ; if (ReqTime(zntm,day)>ThisTime(day)) { tzpos=tz_opn+ " Next day to " +tz_cls + " Next day" ; } else if ( TimeCurrent ()<znop) { if (ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)==ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+ " to " +tz_cls+ " Today" ; if (ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day" ; } else if ( TimeCurrent ()>=znop && TimeCurrent ()<zncl) { if (ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day" ; else if (ThisTime(day)==ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+ " to " +tz_cls+ " Today" ; } else if (ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day)) { tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day" ; } return (tzpos); }



多货币智能交易系统 TriangularMA_MTF_MCEA 界面如下图所示。





您可见在 TriangularMA_MTF_MCEA 的名称下，有按钮 “M”、“C”、和 “R”

如果单击 M 按钮，将显示手工按钮面板，如下所示

然后，交易者可以按照手工订单管理中的说明管理订单。

1. Set SL/TP All Orders — 为所有订单设置止损/止盈

2. Close All Orders — 所有订单平仓

3. Close All Profits — 所有盈利单平仓





如果单击 ”C“ 按钮，将显示一个包含 30 个品种名称或货币对的面板按钮，交易者可以单击其中一个货币对名称或品种名称。如果单击其中一个货币对或品种名称，则图表品种将立即替换为所单击品种名称。









如果单击 R 按钮，多货币智能交易系统 TriangularMA_MTF_MCEA 将被从图表中删除，因此交易者无需手工撤掉智能系统。









策略测试器



众所周知，MetaTrader5 终端策略测试器支持并允许我们测试策略，基于多个品种执行交易或测试所有可用品种、及所有可用时间帧的自动交易。

故在这种情况下，我们将在 MetaTrader5 策略测试器平台上测试多时间帧和单一时间帧的多币种智能交易系统 TriangularMA_MTF_MCEA。

1. 使用多时间帧模式测试 TriangularMA_MTF_MCEA。

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2. 使用单一时间帧模式测试 TriangularMA_MTF_MCEA。

















结束语

利用 MQL5 在多时间帧模式和单一时间帧模式下创建多币种智能交易系统的结论如下：

事实摆明，在 MQL5 中创建多币种智能交易系统非常简单，与单一币种智能交易系统没有太大区别。但对于具有多时间帧的多币种智能交易系统有点特别，它比单一时间帧要复杂一些。

创建多币种智能交易系统将提高交易者的效率和有效性，因为交易者无需打开更多品种图表即可进行交易。

通过应用正确的交易策略，与使用单一货币智能交易系统相比，获利的可能性将增加。因为一个品种（货币对）产生的亏损会被其它品种（货币对）的盈利所补偿。

这个 TriangularMA_MTF_MCEA 多币种智能交易系统只是一个学习和开拓思路的示例。

在策略测试器当中的测试结果仍然不佳。因此，如果拥有计算更准确的信号，并添加一些更佳时间帧的策略，我相信结果会比当前策略更佳。

从 TriangularMA_MTF_MCEA 在策略测试器上的测试结果来看，单一时间帧的结果仍然优于多时间帧。

注意：

如果您有基于内置 MQL5 标准指标信号创建简单多币种智能交易系统的思路，请在评论中提出。

希望本文和 MQL5 多币种智能交易系统程序能对交易者学习和开拓思路有所帮助。感谢您的阅读。