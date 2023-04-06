- Büyüme
İşlemler:
820
Kârla kapanan işlemler:
653 (79.63%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (20.37%)
En iyi işlem:
330.36 USD
En kötü işlem:
-49.20 USD
Brüt kâr:
2 531.04 USD (109 895 pips)
Brüt zarar:
-752.47 USD (65 802 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (173.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
363.04 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
94.63%
Maks. mevduat yükü:
21.06%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.41
Alış işlemleri:
491 (59.88%)
Satış işlemleri:
329 (40.12%)
Kâr faktörü:
3.36
Beklenen getiri:
2.17 USD
Ortalama kâr:
3.88 USD
Ortalama zarar:
-4.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-170.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-170.91 USD (5)
Aylık büyüme:
2.51%
Yıllık tahmin:
30.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.49 USD
Maksimum:
170.91 USD (9.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.22% (170.91 USD)
Varlığa göre:
48.44% (729.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADc
|820
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADc
|1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADc
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +330.36 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +173.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -170.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
