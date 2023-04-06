SinyallerBölümler
Wijanarko Putro Santoso

NS B3 PROject 66112911

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
142 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 448%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
820
Kârla kapanan işlemler:
653 (79.63%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (20.37%)
En iyi işlem:
330.36 USD
En kötü işlem:
-49.20 USD
Brüt kâr:
2 531.04 USD (109 895 pips)
Brüt zarar:
-752.47 USD (65 802 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (173.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
363.04 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
94.63%
Maks. mevduat yükü:
21.06%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.41
Alış işlemleri:
491 (59.88%)
Satış işlemleri:
329 (40.12%)
Kâr faktörü:
3.36
Beklenen getiri:
2.17 USD
Ortalama kâr:
3.88 USD
Ortalama zarar:
-4.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-170.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-170.91 USD (5)
Aylık büyüme:
2.51%
Yıllık tahmin:
30.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.49 USD
Maksimum:
170.91 USD (9.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.22% (170.91 USD)
Varlığa göre:
48.44% (729.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADc 820
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADc 1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADc 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +330.36 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +173.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -170.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 04:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.17 06:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 07:33
No swaps are charged
2025.06.03 07:33
No swaps are charged
2025.06.02 05:43
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 4 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 07:13
No swaps are charged
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.