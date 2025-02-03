SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NS 1433495 LP v2 AUDCAD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433495 LP v2 AUDCAD

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
115 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 80%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
389
Kârla kapanan işlemler:
309 (79.43%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (20.57%)
En iyi işlem:
13 570.45 USD
En kötü işlem:
-2 213.26 USD
Brüt kâr:
62 167.20 USD (57 931 pips)
Brüt zarar:
-22 544.05 USD (48 364 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (709.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 923.88 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
86.60%
Maks. mevduat yükü:
10.59%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.44
Alış işlemleri:
211 (54.24%)
Satış işlemleri:
178 (45.76%)
Kâr faktörü:
2.76
Beklenen getiri:
101.86 USD
Ortalama kâr:
201.19 USD
Ortalama zarar:
-281.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-7 282.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 282.82 USD (5)
Aylık büyüme:
0.71%
Yıllık tahmin:
8.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.48 USD
Maksimum:
7 282.82 USD (14.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.16% (6 894.97 USD)
Varlığa göre:
21.94% (21 973.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 389
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 40K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 9.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13 570.45 USD
En kötü işlem: -2 213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +709.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 282.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 11
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 80
MEXIntGroup-Real
0.33 × 6
FusionMarkets-Demo
1.00 × 24
RoboForex-ProCent
2.90 × 30
Pepperstone-Edge02
3.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
14.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

İnceleme yok
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.14 17:56
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.01 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 06:13
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NS 1433495 LP v2 AUDCAD
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
109K
USD
115
100%
389
79%
87%
2.75
101.86
USD
22%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.