İşlemler:
389
Kârla kapanan işlemler:
309 (79.43%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (20.57%)
En iyi işlem:
13 570.45 USD
En kötü işlem:
-2 213.26 USD
Brüt kâr:
62 167.20 USD (57 931 pips)
Brüt zarar:
-22 544.05 USD (48 364 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (709.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 923.88 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
86.60%
Maks. mevduat yükü:
10.59%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.44
Alış işlemleri:
211 (54.24%)
Satış işlemleri:
178 (45.76%)
Kâr faktörü:
2.76
Beklenen getiri:
101.86 USD
Ortalama kâr:
201.19 USD
Ortalama zarar:
-281.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-7 282.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 282.82 USD (5)
Aylık büyüme:
0.71%
Yıllık tahmin:
8.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.48 USD
Maksimum:
7 282.82 USD (14.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.16% (6 894.97 USD)
Varlığa göre:
21.94% (21 973.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|389
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|40K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|9.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13 570.45 USD
En kötü işlem: -2 213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +709.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 282.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 80
|
MEXIntGroup-Real
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 24
|
RoboForex-ProCent
|2.90 × 30
|
Pepperstone-Edge02
|3.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|14.00 × 2
