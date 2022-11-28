- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 308
Kârla kapanan işlemler:
1 031 (78.82%)
Zararla kapanan işlemler:
277 (21.18%)
En iyi işlem:
733.57 USD
En kötü işlem:
-111.51 USD
Brüt kâr:
3 922.86 USD (136 787 pips)
Brüt zarar:
-1 510.25 USD (123 912 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (19.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
740.13 USD (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
56.33%
Maks. mevduat yükü:
44.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.19
Alış işlemleri:
594 (45.41%)
Satış işlemleri:
714 (54.59%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
3.80 USD
Ortalama zarar:
-5.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-389.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-389.93 USD (6)
Aylık büyüme:
0.86%
Yıllık tahmin:
11.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.25 USD
Maksimum:
389.93 USD (18.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.36% (389.93 USD)
Varlığa göre:
48.58% (2 373.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|1308
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDc
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDc
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +733.57 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +19.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -389.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
689%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
156
100%
1 308
78%
56%
2.59
1.84
USD
USD
49%
1:200