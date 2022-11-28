SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NS B3 PROject eP v5 66079046
Wijanarko Putro Santoso

NS B3 PROject eP v5 66079046

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
156 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 689%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 308
Kârla kapanan işlemler:
1 031 (78.82%)
Zararla kapanan işlemler:
277 (21.18%)
En iyi işlem:
733.57 USD
En kötü işlem:
-111.51 USD
Brüt kâr:
3 922.86 USD (136 787 pips)
Brüt zarar:
-1 510.25 USD (123 912 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (19.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
740.13 USD (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
56.33%
Maks. mevduat yükü:
44.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.19
Alış işlemleri:
594 (45.41%)
Satış işlemleri:
714 (54.59%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
3.80 USD
Ortalama zarar:
-5.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-389.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-389.93 USD (6)
Aylık büyüme:
0.86%
Yıllık tahmin:
11.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.25 USD
Maksimum:
389.93 USD (18.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.36% (389.93 USD)
Varlığa göre:
48.58% (2 373.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDc 1308
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDc 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDc 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +733.57 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +19.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -389.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


İnceleme yok
2025.07.10 12:59
No swaps are charged
2025.07.10 12:59
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 5 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.10 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 15:10
No swaps are charged
2025.03.13 15:10
No swaps are charged
2025.03.10 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 3 times within the range 1:200 - 1:500
2024.12.22 09:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2024.10.30 13:13
No swaps are charged
2024.10.30 13:13
No swaps are charged
2024.10.21 17:03
No swaps are charged on the signal account
2024.09.29 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.28 10:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
2024.08.29 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.28 07:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NS B3 PROject eP v5 66079046
Ayda 30 USD
689%
0
0
USD
2.1K
USD
156
100%
1 308
78%
56%
2.59
1.84
USD
49%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.