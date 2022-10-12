SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NS eP v3 46167654
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 46167654

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
155 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 162%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 432
Kârla kapanan işlemler:
972 (67.87%)
Zararla kapanan işlemler:
460 (32.12%)
En iyi işlem:
484.98 USD
En kötü işlem:
-128.58 USD
Brüt kâr:
9 195.77 USD (708 693 pips)
Brüt zarar:
-3 468.65 USD (379 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (71.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
952.99 USD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
95.34%
Maks. mevduat yükü:
9.67%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.11
Alış işlemleri:
868 (60.61%)
Satış işlemleri:
564 (39.39%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
4.00 USD
Ortalama kâr:
9.46 USD
Ortalama zarar:
-7.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-566.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-566.66 USD (7)
Aylık büyüme:
5.96%
Yıllık tahmin:
72.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.40 USD
Maksimum:
566.66 USD (6.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.64% (566.66 USD)
Varlığa göre:
30.55% (1 185.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDmicro 1036
GOLDmicro 396
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDmicro 3.1K
GOLDmicro 2.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDmicro 35K
GOLDmicro 294K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +484.98 USD
En kötü işlem: -129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +71.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -566.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

