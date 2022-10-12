- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 432
Kârla kapanan işlemler:
972 (67.87%)
Zararla kapanan işlemler:
460 (32.12%)
En iyi işlem:
484.98 USD
En kötü işlem:
-128.58 USD
Brüt kâr:
9 195.77 USD (708 693 pips)
Brüt zarar:
-3 468.65 USD (379 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (71.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
952.99 USD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
95.34%
Maks. mevduat yükü:
9.67%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.11
Alış işlemleri:
868 (60.61%)
Satış işlemleri:
564 (39.39%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
4.00 USD
Ortalama kâr:
9.46 USD
Ortalama zarar:
-7.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-566.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-566.66 USD (7)
Aylık büyüme:
5.96%
Yıllık tahmin:
72.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.40 USD
Maksimum:
566.66 USD (6.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.64% (566.66 USD)
Varlığa göre:
30.55% (1 185.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1036
|GOLDmicro
|396
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDmicro
|3.1K
|GOLDmicro
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|GOLDmicro
|294K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +484.98 USD
En kötü işlem: -129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +71.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -566.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
162%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
155
100%
1 432
67%
95%
2.65
4.00
USD
USD
31%
1:500