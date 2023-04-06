SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NS B3 PROject 66112911
Wijanarko Putro Santoso

NS B3 PROject 66112911

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
142 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 448%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
820
Bénéfice trades:
653 (79.63%)
Perte trades:
167 (20.37%)
Meilleure transaction:
330.36 USD
Pire transaction:
-49.20 USD
Bénéfice brut:
2 531.04 USD (109 895 pips)
Perte brute:
-752.47 USD (65 802 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (173.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
363.04 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
94.63%
Charge de dépôt maximale:
21.06%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.41
Longs trades:
491 (59.88%)
Courts trades:
329 (40.12%)
Facteur de profit:
3.36
Rendement attendu:
2.17 USD
Bénéfice moyen:
3.88 USD
Perte moyenne:
-4.51 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-170.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-170.91 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.51%
Prévision annuelle:
30.51%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.49 USD
Maximal:
170.91 USD (9.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.22% (170.91 USD)
Par fonds propres:
48.44% (729.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADc 820
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADc 1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADc 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +330.36 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +173.49 USD
Perte consécutive maximale: -170.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


Aucun avis
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 04:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.17 06:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 07:33
No swaps are charged
2025.06.03 07:33
No swaps are charged
2025.06.02 05:43
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 4 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 07:13
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NS B3 PROject 66112911
30 USD par mois
448%
0
0
USD
1.3K
USD
142
100%
820
79%
95%
3.36
2.17
USD
48%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.