- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
873
Kârla kapanan işlemler:
711 (81.44%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (18.56%)
En iyi işlem:
660.88 USD
En kötü işlem:
-1 315.92 USD
Brüt kâr:
9 331.04 USD (133 817 pips)
Brüt zarar:
-4 088.91 USD (93 352 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (1 837.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 837.85 USD (27)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
97.06%
Maks. mevduat yükü:
51.15%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.98
Alış işlemleri:
503 (57.62%)
Satış işlemleri:
370 (42.38%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
6.00 USD
Ortalama kâr:
13.12 USD
Ortalama zarar:
-25.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-593.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 315.92 USD (1)
Aylık büyüme:
3.78%
Yıllık tahmin:
45.92%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.34 USD
Maksimum:
1 315.92 USD (26.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.89% (1 315.92 USD)
Varlığa göre:
54.51% (2 014.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADc
|837
|EURUSDc
|35
|GBPUSDc
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADc
|5.2K
|EURUSDc
|86
|GBPUSDc
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADc
|34K
|EURUSDc
|6.8K
|GBPUSDc
|-199
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +660.88 USD
En kötü işlem: -1 316 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 837.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -593.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
