- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 600
Kârla kapanan işlemler:
1 260 (78.75%)
Zararla kapanan işlemler:
340 (21.25%)
En iyi işlem:
550.82 USD
En kötü işlem:
-112.00 USD
Brüt kâr:
7 862.38 USD (201 665 pips)
Brüt zarar:
-3 874.69 USD (186 253 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (93.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
670.02 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
99.33%
Maks. mevduat yükü:
18.84%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.77
Alış işlemleri:
816 (51.00%)
Satış işlemleri:
784 (49.00%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
6.24 USD
Ortalama zarar:
-11.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-454.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-454.82 USD (6)
Aylık büyüme:
1.98%
Yıllık tahmin:
24.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.57 USD
Maksimum:
454.82 USD (12.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.23% (454.82 USD)
Varlığa göre:
57.06% (1 661.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1600
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDmicro
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDmicro
|15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +550.82 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +93.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -454.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
306%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
189
100%
1 600
78%
99%
2.02
2.49
USD
USD
57%
1:500