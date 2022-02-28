SinyallerBölümler
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 49108074

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
189 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 306%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 600
Kârla kapanan işlemler:
1 260 (78.75%)
Zararla kapanan işlemler:
340 (21.25%)
En iyi işlem:
550.82 USD
En kötü işlem:
-112.00 USD
Brüt kâr:
7 862.38 USD (201 665 pips)
Brüt zarar:
-3 874.69 USD (186 253 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (93.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
670.02 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
99.33%
Maks. mevduat yükü:
18.84%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.77
Alış işlemleri:
816 (51.00%)
Satış işlemleri:
784 (49.00%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
6.24 USD
Ortalama zarar:
-11.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-454.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-454.82 USD (6)
Aylık büyüme:
1.98%
Yıllık tahmin:
24.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.57 USD
Maksimum:
454.82 USD (12.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.23% (454.82 USD)
Varlığa göre:
57.06% (1 661.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDmicro 1600
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDmicro 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDmicro 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +550.82 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +93.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -454.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


