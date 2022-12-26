- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 214
Kârla kapanan işlemler:
937 (77.18%)
Zararla kapanan işlemler:
277 (22.82%)
En iyi işlem:
130.55 USD
En kötü işlem:
-24.08 USD
Brüt kâr:
1 139.52 USD (127 274 pips)
Brüt zarar:
-463.50 USD (124 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (3.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.07 USD (13)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
62.34%
Maks. mevduat yükü:
72.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.63
Alış işlemleri:
554 (45.63%)
Satış işlemleri:
660 (54.37%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
1.22 USD
Ortalama zarar:
-1.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-78.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.32 USD (6)
Aylık büyüme:
1.37%
Yıllık tahmin:
18.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.20 USD
Maksimum:
78.32 USD (7.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.60% (78.32 USD)
Varlığa göre:
45.69% (215.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|1214
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDc
|676
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDc
|3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +130.55 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
