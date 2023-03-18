SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NS lazyPRO v1 13272939
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO v1 13272939

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
136 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 244%
XMGlobal-Real 5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
934
Kârla kapanan işlemler:
708 (75.80%)
Zararla kapanan işlemler:
226 (24.20%)
En iyi işlem:
231.77 USD
En kötü işlem:
-271.36 USD
Brüt kâr:
3 096.87 USD (7 228 405 pips)
Brüt zarar:
-1 403.13 USD (528 261 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (22.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
659.80 USD (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
97.86%
Maks. mevduat yükü:
19.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.94
Alış işlemleri:
479 (51.28%)
Satış işlemleri:
455 (48.72%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
1.81 USD
Ortalama kâr:
4.37 USD
Ortalama zarar:
-6.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-107.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-430.31 USD (2)
Aylık büyüme:
2.32%
Yıllık tahmin:
28.20%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.83 USD
Maksimum:
430.31 USD (17.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.18% (430.31 USD)
Varlığa göre:
55.45% (538.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDmicro 896
BTCUSD 27
GOLDmicro 9
CHFJPYmicro 1
CADJPYmicro 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDmicro 1.2K
BTCUSD 509
GOLDmicro -15
CHFJPYmicro 4
CADJPYmicro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDmicro 20K
BTCUSD 6.7M
GOLDmicro -395
CHFJPYmicro 485
CADJPYmicro -64
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +231.77 USD
En kötü işlem: -271 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 15:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 06:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 05:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 07:04
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NS lazyPRO v1 13272939
Ayda 30 USD
244%
0
0
USD
1.2K
USD
136
95%
934
75%
98%
2.20
1.81
USD
55%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.