- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
820
Profit Trade:
653 (79.63%)
Loss Trade:
167 (20.37%)
Best Trade:
330.36 USD
Worst Trade:
-49.20 USD
Profitto lordo:
2 531.04 USD (109 895 pips)
Perdita lorda:
-752.47 USD (65 802 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (173.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
363.04 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
94.63%
Massimo carico di deposito:
21.06%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.41
Long Trade:
491 (59.88%)
Short Trade:
329 (40.12%)
Fattore di profitto:
3.36
Profitto previsto:
2.17 USD
Profitto medio:
3.88 USD
Perdita media:
-4.51 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-170.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-170.91 USD (5)
Crescita mensile:
2.51%
Previsione annuale:
30.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.49 USD
Massimale:
170.91 USD (9.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.22% (170.91 USD)
Per equità:
48.44% (729.46 USD)
