Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 49109488

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
189 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 159%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 674
Kârla kapanan işlemler:
1 217 (72.70%)
Zararla kapanan işlemler:
457 (27.30%)
En iyi işlem:
518.00 USD
En kötü işlem:
-302.20 USD
Brüt kâr:
7 024.48 USD (191 038 pips)
Brüt zarar:
-3 764.31 USD (192 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (11.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
888.47 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
58.63%
Maks. mevduat yükü:
17.92%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.76
Alış işlemleri:
762 (45.52%)
Satış işlemleri:
912 (54.48%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
5.77 USD
Ortalama zarar:
-8.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-511.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-867.16 USD (5)
Aylık büyüme:
2.14%
Yıllık tahmin:
25.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
451.18 USD
Maksimum:
867.16 USD (8.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.03% (238.38 USD)
Varlığa göre:
34.77% (795.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDmicro 1345
AUDUSDmicro 329
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDmicro 2.9K
AUDUSDmicro 334
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDmicro 316
AUDUSDmicro -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +518.00 USD
En kötü işlem: -302 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +11.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -511.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok



