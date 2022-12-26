SinyallerBölümler
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 66097110

Wijanarko Putro Santoso
Güvenilirlik
153 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 250%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 127
Kârla kapanan işlemler:
868 (77.01%)
Zararla kapanan işlemler:
259 (22.98%)
En iyi işlem:
161.55 USD
En kötü işlem:
-29.81 USD
Brüt kâr:
2 054.12 USD (139 330 pips)
Brüt zarar:
-1 005.54 USD (127 528 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (13.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
196.32 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
96.91%
Maks. mevduat yükü:
16.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.81
Alış işlemleri:
595 (52.80%)
Satış işlemleri:
532 (47.20%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
2.37 USD
Ortalama zarar:
-3.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-134.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-134.33 USD (6)
Aylık büyüme:
1.83%
Yıllık tahmin:
23.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.73 USD
Maksimum:
134.33 USD (12.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.32% (127.66 USD)
Varlığa göre:
50.74% (476.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDc 1087
AUDCADc 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDc 1K
AUDCADc 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDc 13K
AUDCADc -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +161.55 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +13.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -134.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 01:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 08:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 10:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
