- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 127
Kârla kapanan işlemler:
868 (77.01%)
Zararla kapanan işlemler:
259 (22.98%)
En iyi işlem:
161.55 USD
En kötü işlem:
-29.81 USD
Brüt kâr:
2 054.12 USD (139 330 pips)
Brüt zarar:
-1 005.54 USD (127 528 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (13.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
196.32 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
96.91%
Maks. mevduat yükü:
16.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.81
Alış işlemleri:
595 (52.80%)
Satış işlemleri:
532 (47.20%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
2.37 USD
Ortalama zarar:
-3.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-134.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-134.33 USD (6)
Aylık büyüme:
1.83%
Yıllık tahmin:
23.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.73 USD
Maksimum:
134.33 USD (12.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.32% (127.66 USD)
Varlığa göre:
50.74% (476.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDc
|1087
|AUDCADc
|40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDc
|1K
|AUDCADc
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDc
|13K
|AUDCADc
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +161.55 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +13.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -134.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
