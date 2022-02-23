SinyallerBölümler
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 16186003

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
207 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 214%
XMGlobal-Real 16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 919
Kârla kapanan işlemler:
1 378 (71.80%)
Zararla kapanan işlemler:
541 (28.19%)
En iyi işlem:
1 025.82 USD
En kötü işlem:
-383.05 USD
Brüt kâr:
14 283.05 USD (235 437 pips)
Brüt zarar:
-6 131.69 USD (207 392 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (22.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 611.08 USD (13)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
58.75%
Maks. mevduat yükü:
37.47%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.64
Alış işlemleri:
902 (47.00%)
Satış işlemleri:
1 017 (53.00%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
4.25 USD
Ortalama kâr:
10.37 USD
Ortalama zarar:
-11.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-172.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 066.30 USD (4)
Aylık büyüme:
1.18%
Yıllık tahmin:
16.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.52 USD
Maksimum:
1 066.30 USD (14.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.51% (1 066.30 USD)
Varlığa göre:
50.22% (793.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDmicro 1424
AUDUSDmicro 495
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDmicro 6.9K
AUDUSDmicro 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDmicro 21K
AUDUSDmicro 6.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 025.82 USD
En kötü işlem: -383 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -172.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


İnceleme yok
2025.04.25 04:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 14:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 03:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 12:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.02 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.02 10:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.01 09:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
