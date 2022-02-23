- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 919
Kârla kapanan işlemler:
1 378 (71.80%)
Zararla kapanan işlemler:
541 (28.19%)
En iyi işlem:
1 025.82 USD
En kötü işlem:
-383.05 USD
Brüt kâr:
14 283.05 USD (235 437 pips)
Brüt zarar:
-6 131.69 USD (207 392 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (22.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 611.08 USD (13)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
58.75%
Maks. mevduat yükü:
37.47%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.64
Alış işlemleri:
902 (47.00%)
Satış işlemleri:
1 017 (53.00%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
4.25 USD
Ortalama kâr:
10.37 USD
Ortalama zarar:
-11.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-172.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 066.30 USD (4)
Aylık büyüme:
1.18%
Yıllık tahmin:
16.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.52 USD
Maksimum:
1 066.30 USD (14.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.51% (1 066.30 USD)
Varlığa göre:
50.22% (793.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1424
|AUDUSDmicro
|495
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDmicro
|6.9K
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDmicro
|21K
|AUDUSDmicro
|6.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 025.82 USD
En kötü işlem: -383 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -172.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
