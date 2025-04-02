FiyatlarBölümler
NUKZ: Exchange Traded Concepts Trust Range Nuclear Renaissance Index

65.87 USD 2.90 (4.61%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NUKZ fiyatı bugün 4.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.14 ve Yüksek fiyatı olarak 65.97 aralığında işlem gördü.

Exchange Traded Concepts Trust Range Nuclear Renaissance Index hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
63.14 65.97
Yıllık aralık
32.70 65.97
Önceki kapanış
62.97
Açılış
63.14
Satış
65.87
Alış
66.17
Düşük
63.14
Yüksek
65.97
Hacim
691
Günlük değişim
4.61%
Aylık değişim
15.50%
6 aylık değişim
72.43%
Yıllık değişim
79.24%
