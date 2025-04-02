Dövizler / NUKZ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NUKZ: Exchange Traded Concepts Trust Range Nuclear Renaissance Index
65.87 USD 2.90 (4.61%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NUKZ fiyatı bugün 4.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.14 ve Yüksek fiyatı olarak 65.97 aralığında işlem gördü.
Exchange Traded Concepts Trust Range Nuclear Renaissance Index hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUKZ haberleri
- ETFs to Play the Potential $10 Trillion Nuclear Surge
- The Zacks Analyst Blog Highlights NLR, NUKZ, URA and URAN
- Nuclear ETFs Up At Least 40% in the Past Year: More Gains in Store?
- Uranium Demand to Jump 28%: ETFs in Focus
- The U.S. Must Rebuild Domestic Uranium Enrichment Capacity
- Commodities Tracker: August 2025
- NUKZ: The Energy Source That Will Power Artificial Intelligence (NYSEARCA:NUKZ)
- Commodities Tracker: July 2025
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- There are few assets hated like coal — why this dirty fuel may have a future
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Range Nuclear Renaissance Index ETF, GE Vernova, Talen, Amazon and Rolls-Royce
- Buy GE Vernova and Soaring AI-Boosted Nuclear Energy Stocks?
- URA: Uranium ETF With Tremendous Asset Growth (NYSEARCA:URA)
- Fusion Could Be The New 'Next Big Thing' In Energy As Hyperscalers Eye Nuclear
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- May Market Recap: Gold, Bitcoin, Nuclear – Chaos Is Here, So Is The Playbook
- NUKZ: Breakout Likely As Nuclear Boasts Macro And Secular Tailwinds (NUKZ)
- NUKZ: A Compelling Alternative To URA ETF, But Price Action Looks Stretched (NUKZ)
- The Hard Asset Revolution And Why It Will Spin Off Fortunes
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- White House Exempted Many Metals, Minerals From Fresh Tariffs
- URA: Unique Risks Manifested, Moving To NUKZ (Rating Downgrade)
Günlük aralık
63.14 65.97
Yıllık aralık
32.70 65.97
- Önceki kapanış
- 62.97
- Açılış
- 63.14
- Satış
- 65.87
- Alış
- 66.17
- Düşük
- 63.14
- Yüksek
- 65.97
- Hacim
- 691
- Günlük değişim
- 4.61%
- Aylık değişim
- 15.50%
- 6 aylık değişim
- 72.43%
- Yıllık değişim
- 79.24%
21 Eylül, Pazar