KurseKategorien
Währungen / NUKZ
Zurück zum Aktien

NUKZ: Exchange Traded Concepts Trust Range Nuclear Renaissance Index

65.58 USD 2.61 (4.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NUKZ hat sich für heute um 4.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.14 bis zu einem Hoch von 65.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Exchange Traded Concepts Trust Range Nuclear Renaissance Index -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUKZ News

Tagesspanne
63.14 65.64
Jahresspanne
32.70 65.64
Vorheriger Schlusskurs
62.97
Eröffnung
63.14
Bid
65.58
Ask
65.88
Tief
63.14
Hoch
65.64
Volumen
624
Tagesänderung
4.14%
Monatsänderung
14.99%
6-Monatsänderung
71.68%
Jahresänderung
78.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K