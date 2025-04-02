Währungen / NUKZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NUKZ: Exchange Traded Concepts Trust Range Nuclear Renaissance Index
65.58 USD 2.61 (4.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NUKZ hat sich für heute um 4.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.14 bis zu einem Hoch von 65.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Exchange Traded Concepts Trust Range Nuclear Renaissance Index -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUKZ News
- ETFs to Play the Potential $10 Trillion Nuclear Surge
- The Zacks Analyst Blog Highlights NLR, NUKZ, URA and URAN
- Nuclear ETFs Up At Least 40% in the Past Year: More Gains in Store?
- Uranium Demand to Jump 28%: ETFs in Focus
- The U.S. Must Rebuild Domestic Uranium Enrichment Capacity
- Commodities Tracker: August 2025
- NUKZ: The Energy Source That Will Power Artificial Intelligence (NYSEARCA:NUKZ)
- Commodities Tracker: July 2025
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- There are few assets hated like coal — why this dirty fuel may have a future
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Range Nuclear Renaissance Index ETF, GE Vernova, Talen, Amazon and Rolls-Royce
- Buy GE Vernova and Soaring AI-Boosted Nuclear Energy Stocks?
- URA: Uranium ETF With Tremendous Asset Growth (NYSEARCA:URA)
- Fusion Could Be The New 'Next Big Thing' In Energy As Hyperscalers Eye Nuclear
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- May Market Recap: Gold, Bitcoin, Nuclear – Chaos Is Here, So Is The Playbook
- NUKZ: Breakout Likely As Nuclear Boasts Macro And Secular Tailwinds (NUKZ)
- NUKZ: A Compelling Alternative To URA ETF, But Price Action Looks Stretched (NUKZ)
- The Hard Asset Revolution And Why It Will Spin Off Fortunes
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- White House Exempted Many Metals, Minerals From Fresh Tariffs
- URA: Unique Risks Manifested, Moving To NUKZ (Rating Downgrade)
Tagesspanne
63.14 65.64
Jahresspanne
32.70 65.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.97
- Eröffnung
- 63.14
- Bid
- 65.58
- Ask
- 65.88
- Tief
- 63.14
- Hoch
- 65.64
- Volumen
- 624
- Tagesänderung
- 4.14%
- Monatsänderung
- 14.99%
- 6-Monatsänderung
- 71.68%
- Jahresänderung
- 78.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K