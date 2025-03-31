КотировкиРазделы
NUKZ: Exchange Traded Concepts Trust Range Nuclear Renaissance Index

61.84 USD 1.26 (2.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NUKZ за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.45, а максимальная — 63.26.

Следите за динамикой Exchange Traded Concepts Trust Range Nuclear Renaissance Index . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
61.45 63.26
Годовой диапазон
32.70 63.26
Предыдущее закрытие
63.10
Open
63.26
Bid
61.84
Ask
62.14
Low
61.45
High
63.26
Объем
459
Дневное изменение
-2.00%
Месячное изменение
8.43%
6-месячное изменение
61.88%
Годовое изменение
68.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.