NUKZ: Exchange Traded Concepts Trust Range Nuclear Renaissance Index
61.84 USD 1.26 (2.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NUKZ за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.45, а максимальная — 63.26.
Следите за динамикой Exchange Traded Concepts Trust Range Nuclear Renaissance Index . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
61.45 63.26
Годовой диапазон
32.70 63.26
- Предыдущее закрытие
- 63.10
- Open
- 63.26
- Bid
- 61.84
- Ask
- 62.14
- Low
- 61.45
- High
- 63.26
- Объем
- 459
- Дневное изменение
- -2.00%
- Месячное изменение
- 8.43%
- 6-месячное изменение
- 61.88%
- Годовое изменение
- 68.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.