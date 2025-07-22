FiyatlarBölümler
KVYO: Klaviyo Inc Series A

35.23 USD 1.67 (4.98%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KVYO fiyatı bugün 4.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.34 ve Yüksek fiyatı olarak 35.30 aralığında işlem gördü.

Klaviyo Inc Series A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
34.34 35.30
Yıllık aralık
23.77 49.55
Önceki kapanış
33.56
Açılış
35.24
Satış
35.23
Alış
35.53
Düşük
34.34
Yüksek
35.30
Hacim
5.012 K
Günlük değişim
4.98%
Aylık değişim
10.72%
6 aylık değişim
16.77%
Yıllık değişim
-1.54%
21 Eylül, Pazar