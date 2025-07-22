Dövizler / KVYO
KVYO: Klaviyo Inc Series A
35.23 USD 1.67 (4.98%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KVYO fiyatı bugün 4.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.34 ve Yüksek fiyatı olarak 35.30 aralığında işlem gördü.
Klaviyo Inc Series A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
KVYO haberleri
- Morgan Stanley, Klaviyo’yu e-posta pazarlamasının ötesindeki büyüme nedeniyle yükseltti
- Morgan Stanley upgrades Klaviyo on growth beyond email marketing
- Morgan Stanley upgrades Klaviyo stock rating to Overweight on multi-product expansion
- Klaviyo Stock: Larger TAM, Upmarket Push, And New Products Support Growth. (NYSE:KVYO)
- Whalen, Klaviyo CFO, sells $472k in shares
- Klaviyo, Inc. (KVYO) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Klaviyo appoints Chano Fernández as interim executive officer, updates board roles
- Klaviyo’s chief legal officer Landon Edmond sells $313k in shares
- Galvin, Klaviyo chief people officer, sells $353k in KVYO stock
- Klaviyo CFO Whalen sells $469,800 in stock
- Klaviyo stock falls as Summit Partners affiliates plan share sale
- Summit Partners to sell 6.5 million shares of Klaviyo stock
- Allianz Technology Trust profit rises to £44.9 mln on investment gains
- This HubSpot Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), Emerson Electric (NYSE:EMR)
- Klaviyo stock price target raised to $46 by TD Cowen on strong growth
- Piper Sandler raises Klaviyo stock price target to $55 on strong Q2 results
- Benchmark raises Klaviyo stock price target to $46 on infrastructure leverage
- Klaviyo stock price target raised to $42 from $40 at Stifel on strong growth
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Klaviyo stock
- Klaviyo, Inc. (KVYO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Klaviyo Q2 2025 slides: 32% revenue growth as B2C CRM strategy gains traction
- Klaviyo shares soar as AI-powered CRM platform beats expectations
- Benchmark reiterates Buy rating on Klaviyo stock ahead of Q2 earnings
- Klaviyo: Why Q2 Earnings Could Surprise To The Upside (NYSE:KVYO)
Günlük aralık
34.34 35.30
Yıllık aralık
23.77 49.55
- Önceki kapanış
- 33.56
- Açılış
- 35.24
- Satış
- 35.23
- Alış
- 35.53
- Düşük
- 34.34
- Yüksek
- 35.30
- Hacim
- 5.012 K
- Günlük değişim
- 4.98%
- Aylık değişim
- 10.72%
- 6 aylık değişim
- 16.77%
- Yıllık değişim
- -1.54%
21 Eylül, Pazar