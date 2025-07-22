Währungen / KVYO
KVYO: Klaviyo Inc Series A
33.56 USD 0.09 (0.27%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KVYO hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.28 bis zu einem Hoch von 34.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Klaviyo Inc Series A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
33.28 34.38
Jahresspanne
23.77 49.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.65
- Eröffnung
- 34.14
- Bid
- 33.56
- Ask
- 33.86
- Tief
- 33.28
- Hoch
- 34.38
- Volumen
- 3.666 K
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 5.47%
- 6-Monatsänderung
- 11.24%
- Jahresänderung
- -6.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K