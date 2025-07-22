통화 / KVYO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KVYO: Klaviyo Inc Series A
35.23 USD 1.67 (4.98%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KVYO 환율이 오늘 4.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.34이고 고가는 35.30이었습니다.
Klaviyo Inc Series A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KVYO News
- 모건 스탠리, 이메일 마케팅 넘어선 성장 가능성으로 클라비요 상향 조정
- Morgan Stanley upgrades Klaviyo on growth beyond email marketing
- Morgan Stanley upgrades Klaviyo stock rating to Overweight on multi-product expansion
- Klaviyo Stock: Larger TAM, Upmarket Push, And New Products Support Growth. (NYSE:KVYO)
- Whalen, Klaviyo CFO, sells $472k in shares
- Klaviyo, Inc. (KVYO) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Klaviyo appoints Chano Fernández as interim executive officer, updates board roles
- Klaviyo’s chief legal officer Landon Edmond sells $313k in shares
- Galvin, Klaviyo chief people officer, sells $353k in KVYO stock
- Klaviyo CFO Whalen sells $469,800 in stock
- Klaviyo stock falls as Summit Partners affiliates plan share sale
- Summit Partners to sell 6.5 million shares of Klaviyo stock
- Allianz Technology Trust profit rises to £44.9 mln on investment gains
- This HubSpot Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), Emerson Electric (NYSE:EMR)
- Klaviyo stock price target raised to $46 by TD Cowen on strong growth
- Piper Sandler raises Klaviyo stock price target to $55 on strong Q2 results
- Benchmark raises Klaviyo stock price target to $46 on infrastructure leverage
- Klaviyo stock price target raised to $42 from $40 at Stifel on strong growth
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Klaviyo stock
- Klaviyo, Inc. (KVYO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Klaviyo Q2 2025 slides: 32% revenue growth as B2C CRM strategy gains traction
- Klaviyo shares soar as AI-powered CRM platform beats expectations
- Benchmark reiterates Buy rating on Klaviyo stock ahead of Q2 earnings
- Klaviyo: Why Q2 Earnings Could Surprise To The Upside (NYSE:KVYO)
일일 변동 비율
34.34 35.30
년간 변동
23.77 49.55
- 이전 종가
- 33.56
- 시가
- 35.24
- Bid
- 35.23
- Ask
- 35.53
- 저가
- 34.34
- 고가
- 35.30
- 볼륨
- 5.012 K
- 일일 변동
- 4.98%
- 월 변동
- 10.72%
- 6개월 변동
- 16.77%
- 년간 변동율
- -1.54%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K