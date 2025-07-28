Devises / KVYO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
KVYO: Klaviyo Inc Series A
35.23 USD 1.67 (4.98%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KVYO a changé de 4.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.34 et à un maximum de 35.30.
Suivez la dynamique Klaviyo Inc Series A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KVYO Nouvelles
- Morgan Stanley relève Klaviyo à "surpondérer" grâce à sa croissance au-delà du marketing par e-mail
- Morgan Stanley upgrades Klaviyo on growth beyond email marketing
- Morgan Stanley upgrades Klaviyo stock rating to Overweight on multi-product expansion
- Klaviyo Stock: Larger TAM, Upmarket Push, And New Products Support Growth. (NYSE:KVYO)
- Whalen, directrice financière de Klaviyo, vend des actions pour 472.500€
- Whalen, Klaviyo CFO, sells $472k in shares
- Klaviyo, Inc. (KVYO) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Klaviyo appoints Chano Fernández as interim executive officer, updates board roles
- Klaviyo’s chief legal officer Landon Edmond sells $313k in shares
- Galvin, Klaviyo chief people officer, sells $353k in KVYO stock
- Klaviyo CFO Whalen sells $469,800 in stock
- Klaviyo stock falls as Summit Partners affiliates plan share sale
- Summit Partners to sell 6.5 million shares of Klaviyo stock
- Allianz Technology Trust profit rises to £44.9 mln on investment gains
- This HubSpot Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), Emerson Electric (NYSE:EMR)
- Klaviyo stock price target raised to $46 by TD Cowen on strong growth
- Piper Sandler raises Klaviyo stock price target to $55 on strong Q2 results
- Benchmark raises Klaviyo stock price target to $46 on infrastructure leverage
- Klaviyo stock price target raised to $42 from $40 at Stifel on strong growth
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Klaviyo stock
- Klaviyo, Inc. (KVYO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Klaviyo Q2 2025 slides: 32% revenue growth as B2C CRM strategy gains traction
- Klaviyo shares soar as AI-powered CRM platform beats expectations
- Benchmark reiterates Buy rating on Klaviyo stock ahead of Q2 earnings
Range quotidien
34.34 35.30
Range Annuel
23.77 49.55
- Clôture Précédente
- 33.56
- Ouverture
- 35.24
- Bid
- 35.23
- Ask
- 35.53
- Plus Bas
- 34.34
- Plus Haut
- 35.30
- Volume
- 5.012 K
- Changement quotidien
- 4.98%
- Changement Mensuel
- 10.72%
- Changement à 6 Mois
- 16.77%
- Changement Annuel
- -1.54%
20 septembre, samedi