KVYO: Klaviyo Inc Series A

32.93 USD 1.27 (4.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KVYO за сегодня изменился на 4.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.29, а максимальная — 33.04.

Следите за динамикой Klaviyo Inc Series A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
31.29 33.04
Годовой диапазон
23.77 49.55
Предыдущее закрытие
31.66
Open
31.60
Bid
32.93
Ask
33.23
Low
31.29
High
33.04
Объем
7.021 K
Дневное изменение
4.01%
Месячное изменение
3.49%
6-месячное изменение
9.15%
Годовое изменение
-7.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.