KVYO: Klaviyo Inc Series A
32.93 USD 1.27 (4.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KVYO за сегодня изменился на 4.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.29, а максимальная — 33.04.
Следите за динамикой Klaviyo Inc Series A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KVYO
- Whalen, Klaviyo CFO, sells $472k in shares
- Klaviyo, Inc. (KVYO) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Klaviyo appoints Chano Fernández as interim executive officer, updates board roles
- Klaviyo’s chief legal officer Landon Edmond sells $313k in shares
- Galvin, Klaviyo chief people officer, sells $353k in KVYO stock
- Klaviyo CFO Whalen sells $469,800 in stock
- Klaviyo stock falls as Summit Partners affiliates plan share sale
- Summit Partners to sell 6.5 million shares of Klaviyo stock
- Allianz Technology Trust profit rises to £44.9 mln on investment gains
- This HubSpot Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), Emerson Electric (NYSE:EMR)
- Klaviyo stock price target raised to $46 by TD Cowen on strong growth
- Piper Sandler raises Klaviyo stock price target to $55 on strong Q2 results
- Benchmark raises Klaviyo stock price target to $46 on infrastructure leverage
- Klaviyo stock price target raised to $42 from $40 at Stifel on strong growth
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Klaviyo stock
- Klaviyo, Inc. (KVYO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Klaviyo Q2 2025 slides: 32% revenue growth as B2C CRM strategy gains traction
- Klaviyo shares soar as AI-powered CRM platform beats expectations
- Benchmark reiterates Buy rating on Klaviyo stock ahead of Q2 earnings
- Klaviyo: Why Q2 Earnings Could Surprise To The Upside (NYSE:KVYO)
- Klaviyo president Rowland sells $223k in shares
- Stifel lowers Klaviyo stock price target to $40 from $45, maintains Buy rating
- Klaviyo launches AI shopping assistant to compete with retail giants
- Klaviyo Rewrites the Omnichannel Marketing Playbook for the AI Era
Дневной диапазон
31.29 33.04
Годовой диапазон
23.77 49.55
- Предыдущее закрытие
- 31.66
- Open
- 31.60
- Bid
- 32.93
- Ask
- 33.23
- Low
- 31.29
- High
- 33.04
- Объем
- 7.021 K
- Дневное изменение
- 4.01%
- Месячное изменение
- 3.49%
- 6-месячное изменение
- 9.15%
- Годовое изменение
- -7.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.