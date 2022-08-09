All Pivot Points Scanner

Acemi veya Profesyonel, en çok satan çok zaman dilimli Pivot Prof, alış ve satışlarınızı güzelleştirecek ve uzmanların kullandığı Destek ve Direnç katmanlarıyla size birinci sınıf değişim olanakları sunacaktır. Pivot alış ve satış, anahtar aralıklarda piyasaya giriş ve çıkış yapmak için kolay ve güzel bir tekniktir ve yetkililer tarafından uzun süredir kullanılmaktadır ve tüm semboller üzerinde çalışmaktadır: Forex, Kripto, Hisse Senetleri, Endeksler vb. Pivot Prof top getiriyor Katmanları bayiye, pazarın tepki verme olasılığının en yüksek olduğu yere oranlayın; bu, bir bayinin pazara girmek veya çıkmak ve büyük nihai kayıplardan ve düşüşten uzak durmak istediği bileşendir.





17 belirli zaman dilimi boyunca sembol başına 120+ derecelik veriyi hesaplamak ve aynı anda göstermek için benzersiz algoritmalardan biriyle zengin özellik. Her şey benzersiz, düzenli ve kullanımı kolay bir biçimde görüntülenir ve terminal, e-posta ve cep telefonu uyarılarıyla birlikte gelir. Ayrıca tamamı özelleştirilebilir... formüller, görüntü, sinyaller vb.





Alış ve satış tarzınız ne olursa olsun, Pivot Prof'u kullanarak bu önemli aşamaları sizin için keşfedebilirsiniz.





Pivot Prof'un yaptığından farklı bir gösterge yok, bu yüzden bugün alış ve satışlarınızı değiştirmek için çalışın ve donatın.









Ana Özellikler

Hepsi bir arada seviye göstergesi.

Her türlü uyarı (Pop-up uyarı, puss bildirim uyarıları...vs)

Tüm çiftlerle çalışma (forex, endeksler, hisse senetleri, kriptolar, metaller...vs)

Semboller gezgini.

Destek/Direnç bölgelerini tarayın (Arz/Talep bölgeleri olarak da adlandırılır)

Fiyat bu bölgelerin içindeyken uyarı göster ve çifti/zaman çerçevesini vurgula

Basit, etkili ticaret yöntemi

Temel piyasa desteğini ve direnç seviyelerini tanımlar

Grafiğinizde sunulan kullanımı kolay, görsel ticaret seviyeleri (sadece pivotlardan daha fazlası)

Hepsi tek bir yerde birden fazla zaman dilimi

Popup, E-posta ve Mobil (Push Bildirim) uyarıları

Tam özelleştirme: Renkler, Stiller, Düzeyler, Ekran, Hesaplamalar, Uyarılar ve Uyarı Bölgeleri

Seviyeleri komisyoncu saatinize değil, piyasa saatlerine göre ayarlamak için benzersiz algoritmalar

Grafiğinizi alakasız seviyelerden uzak tutmak için benzersiz görüntüleme yöntemleri

Günlük, Haftalık, Aylık, Üç Aylık, + 2 Gün İçi Özel Zaman Çerçeveleri için Seviyeler

Seçilebilecek 5 formül: Standard, Fibonacci, Camarilla, Woodies, DeMark

Fibonacci pivotları ile kendi yüzde seviyelerinizi belirleyin.

Tercih ettiğiniz göstergeler/yöntem ile filtreleme yapabilirsiniz

Tam Kılavuz

EA geliştirme ile uyumlu

Mükemmel ürün desteği





