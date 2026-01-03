Smc Macd
- インディケータ
- Yutthaphong Hanphayom
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 15
SMC MACD – マーケット構造およびモメンタム・コンテキスト・インジケーター
概要
SMC MACD は、Smart Money Concept（SMC）の原則に基づき、MACD ベースのモメンタムロジックを使用して
マーケット構造分析を支援するために設計されたテクニカルインジケーターです。
本インジケーターは、主要な構造エリア周辺における構造の変化とモメンタムの挙動を、
明確かつシンプルな方法で観察できるようにします。
自動売買システムではなく、分析および確認のためのツールとして設計されています。
コアコンセプト
SMC MACD は、チャートのノイズを抑えながら 明確な構造的コンテキスト を提供することに重点を置いています。
MACD のモメンタムロジックは インジケーター内部に統合 され、
構造の解釈を補助するために使用されます。
チャート上に 追加の MACD インジケーターを表示する必要はありません。
本インジケーターは、以下と組み合わせて使用することを想定しています：
-
プライスアクション分析
-
上位時間足の構造
-
ユーザー定義の確認ルール
仕組み
本インジケーターは、以下の決定論的なワークフローに従います：
-
初期化時または時間足変更時にマーケット構造を再構築
（MACD モメンタムから導出された Swing High / Swing Low）
-
最後に確認された構造ブレイク（BOS / CHOCH） を検出
-
マーケットバイアス（UP / DOWN） を判定
-
現在の有効な構造レンジを測定
-
構造の方向に基づき Premium および Discount ゾーン を特定
このワークフローは、裁量トレード計画のためのコンテキストフレームワークを提供します。
マーケットバイアスのロジック
-
BOS Up（高値ブレイク）
→ マーケットバイアス：UP
→ 買いコンテキストとして Discount ゾーン に注目
-
BOS Down（安値ブレイク）
→ マーケットバイアス：DOWN
→ 売りコンテキストとして Premium ゾーン に注目
マーケットバイアスは、直近の確認された構造に基づいて動的に更新されます。
確認およびトレード実行
SMC MACD は 直接的な買い／売りシグナルを提供しません。
構造ライン、ゾーン、MACD 関連マーカーなどの視覚要素は、
あくまでコンテキスト提供のためのツールです。
トレーダーは以下のような 独自の確認手法 を適用することが想定されています：
-
プライスアクションパターン
-
上位時間足との整合性
-
外部確認ツール
リペイントしない挙動
すべての構造およびモメンタムイベントは 確定したローソク足 上で確認され、
過去データがリペイントされることはありません。
形成中のローソク足上の視覚要素は、
ローソク足が確定し確認が完了するまでリアルタイムで更新される場合があります。
主な特徴
-
MACD モメンタム挙動に基づくマーケット構造分析
-
構造変化および方向性バイアスの自動検出
-
明確なマーケットバイアス表示（UP / DOWN）
-
Premium および Discount ゾーンの算出
-
確定足ベースのノンリペイントロジック
-
チャート内コントロールパネルを備えたクリーンで最小限のビジュアルデザイン
-
確認済みの構造およびモメンタムイベントに対するオプションアラート
-
確認重視および裁量トレード向けに設計
アラート
本インジケーターは、確認済みの構造およびモメンタム関連イベントに対する
オプションのアラートを含みます。
対応するアラートタイプ：
-
ポップアップ
-
サウンド
-
プッシュ通知
すべてのアラートは入力設定から有効／無効を切り替えられます。
推奨使用方法
-
時間足：M5 以上（設定調整により M1 も対応）
-
対象市場：Forex、Gold（XAUUSD）、指数
-
プライスアクションおよび上位時間足分析との併用を推奨
重要事項
-
本インジケーターは マーケットコンテキストのみ を提供し、取引シグナルは提供しません。
-
自動注文執行は行いません。
-
取引判断およびリスク管理はユーザーの責任となります。
-
過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。
-
本製品は教育および意思決定支援のみを目的とした分析ツールです。
Manual / Documentation
https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link