Smc Macd
- Indikatoren
- Yutthaphong Hanphayom
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 15
SMC MACD – Marktstruktur- und Momentum-Kontext-Indikator
Übersicht
SMC MACD ist ein technischer Indikator, der zur Unterstützung der Marktstrukturanalyse unter Verwendung einer
MACD-basierten Momentum-Logik entwickelt wurde und den Prinzipien des Smart Money Concept (SMC) folgt.
Der Indikator hilft Tradern, Strukturveränderungen und Momentumverhalten rund um wichtige strukturelle Bereiche
auf klare und vereinfachte Weise zu beobachten.
Er ist als Analyse- und Bestätigungswerkzeug konzipiert, nicht als automatisches Handelssystem.
Zentrales Konzept
SMC MACD konzentriert sich darauf, klaren strukturellen Kontext bereitzustellen und gleichzeitig das Chart-Rauschen zu reduzieren.
Die MACD-Momentum-Logik ist intern integriert und wird zur Unterstützung der Strukturauswertung verwendet.
Ein zusätzlicher MACD-Indikator im Chart ist nicht erforderlich.
Der Indikator ist für die gemeinsame Nutzung mit Folgendem konzipiert:
-
Price-Action-Analyse
-
Struktur höherer Zeitebenen
-
Benutzerdefinierte Bestätigungsregeln
Funktionsweise
Der Indikator folgt einem deterministischen Arbeitsablauf:
-
Rekonstruiert die Marktstruktur bei Initialisierung oder Zeitrahmenwechsel
(Swing High / Swing Low, abgeleitet aus dem MACD-Momentum)
-
Erkennt den zuletzt bestätigten Strukturbruch (BOS / CHOCH)
-
Bestimmt die Marktrichtung (UP / DOWN)
-
Misst den aktuell aktiven Struktur-Bereich
-
Identifiziert Premium- und Discount-Zonen basierend auf der Strukturrichtung
Dieser Ablauf bietet einen kontextuellen Rahmen für diskretionäre Handelsplanung.
Logik der Marktrichtung
-
BOS Up (Hochbruch)
→ Marktrichtung: UP
→ Fokus auf die Discount-Zone als Kaufkontext
-
BOS Down (Tiefbruch)
→ Marktrichtung: DOWN
→ Fokus auf die Premium-Zone als Verkaufskontext
Die Marktrichtung wird dynamisch auf Basis der zuletzt bestätigten Struktur aktualisiert.
Bestätigung und Trade-Ausführung
SMC MACD stellt keine direkten Kauf- oder Verkaufssignale bereit.
Visuelle Elemente wie Struktur-Linien, Zonen und MACD-bezogene Markierungen sind ausschließlich kontextuelle Werkzeuge.
Trader werden erwartet, ihre eigene Bestätigung anzuwenden, z. B.:
-
Price-Action-Muster
-
Ausrichtung auf höhere Zeitebenen
-
Externe Bestätigungswerkzeuge
Nicht-repaintendes Verhalten
Alle Struktur- und Momentumereignisse werden auf geschlossenen Kerzen bestätigt und werden historisch nicht neu gezeichnet.
Visuelle Elemente auf der aktuell entstehenden Kerze können sich in Echtzeit aktualisieren,
bis die Kerze geschlossen und die Bestätigung abgeschlossen ist.
Hauptmerkmale
-
Marktstrukturanalyse basierend auf MACD-Momentumverhalten
-
Automatische Erkennung von Strukturveränderungen und Richtungsbias
-
Klare Identifikation der Marktrichtung (UP / DOWN)
-
Berechnung von Premium- und Discount-Zonen
-
Nicht-repaintende Logik auf geschlossenen Kerzen
-
Sauberes und minimalistisches visuelles Design mit On-Chart-Steuerfeld
-
Optionale Alarme für bestätigte Struktur- und Momentumereignisse
-
Entwickelt für bestätigungsbasierte und diskretionäre Handelsansätze
Alarme
Der Indikator enthält optionale Alarme für bestätigte struktur- und momentumbezogene Ereignisse.
Unterstützte Alarmtypen:
-
Popup
-
Sound
-
Push-Benachrichtigung
Alle Alarme können über die Eingabeeinstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.
Empfohlene Verwendung
-
Zeitrahmen: M5 und höher (M1 mit angepassten Einstellungen unterstützt)
-
Märkte: Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes
-
Am besten in Kombination mit Price-Action-Analyse und höheren Zeitebenen
Wichtige Hinweise
-
Dieser Indikator liefert nur Markt-Kontext, keine Handelssignale.
-
Keine automatische Orderausführung.
-
Handelsentscheidungen und Risikomanagement liegen in der Verantwortung des Benutzers.
-
Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
-
Dieses Produkt ist ein Analysewerkzeug, das ausschließlich zu Bildungs- und Entscheidungsunterstützungszwecken dient.
Manual / Documentation
https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link