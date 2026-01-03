SMC MACD – Marktstruktur- und Momentum-Kontext-Indikator

Übersicht

SMC MACD ist ein technischer Indikator, der zur Unterstützung der Marktstrukturanalyse unter Verwendung einer

MACD-basierten Momentum-Logik entwickelt wurde und den Prinzipien des Smart Money Concept (SMC) folgt.

Der Indikator hilft Tradern, Strukturveränderungen und Momentumverhalten rund um wichtige strukturelle Bereiche

auf klare und vereinfachte Weise zu beobachten.

Er ist als Analyse- und Bestätigungswerkzeug konzipiert, nicht als automatisches Handelssystem.

Zentrales Konzept

SMC MACD konzentriert sich darauf, klaren strukturellen Kontext bereitzustellen und gleichzeitig das Chart-Rauschen zu reduzieren.

Die MACD-Momentum-Logik ist intern integriert und wird zur Unterstützung der Strukturauswertung verwendet.

Ein zusätzlicher MACD-Indikator im Chart ist nicht erforderlich.

Der Indikator ist für die gemeinsame Nutzung mit Folgendem konzipiert:

Price-Action-Analyse

Struktur höherer Zeitebenen

Benutzerdefinierte Bestätigungsregeln

Funktionsweise

Der Indikator folgt einem deterministischen Arbeitsablauf:

Rekonstruiert die Marktstruktur bei Initialisierung oder Zeitrahmenwechsel

(Swing High / Swing Low, abgeleitet aus dem MACD-Momentum) Erkennt den zuletzt bestätigten Strukturbruch (BOS / CHOCH) Bestimmt die Marktrichtung (UP / DOWN) Misst den aktuell aktiven Struktur-Bereich Identifiziert Premium- und Discount-Zonen basierend auf der Strukturrichtung

Dieser Ablauf bietet einen kontextuellen Rahmen für diskretionäre Handelsplanung.

Logik der Marktrichtung

BOS Up (Hochbruch)

→ Marktrichtung: UP

→ Fokus auf die Discount-Zone als Kaufkontext

BOS Down (Tiefbruch)

→ Marktrichtung: DOWN

→ Fokus auf die Premium-Zone als Verkaufskontext

Die Marktrichtung wird dynamisch auf Basis der zuletzt bestätigten Struktur aktualisiert.

Bestätigung und Trade-Ausführung

SMC MACD stellt keine direkten Kauf- oder Verkaufssignale bereit.

Visuelle Elemente wie Struktur-Linien, Zonen und MACD-bezogene Markierungen sind ausschließlich kontextuelle Werkzeuge.

Trader werden erwartet, ihre eigene Bestätigung anzuwenden, z. B.:

Price-Action-Muster

Ausrichtung auf höhere Zeitebenen

Externe Bestätigungswerkzeuge

Nicht-repaintendes Verhalten

Alle Struktur- und Momentumereignisse werden auf geschlossenen Kerzen bestätigt und werden historisch nicht neu gezeichnet.

Visuelle Elemente auf der aktuell entstehenden Kerze können sich in Echtzeit aktualisieren,

bis die Kerze geschlossen und die Bestätigung abgeschlossen ist.

Hauptmerkmale

Marktstrukturanalyse basierend auf MACD-Momentumverhalten

Automatische Erkennung von Strukturveränderungen und Richtungsbias

Klare Identifikation der Marktrichtung (UP / DOWN)

Berechnung von Premium- und Discount-Zonen

Nicht-repaintende Logik auf geschlossenen Kerzen

Sauberes und minimalistisches visuelles Design mit On-Chart-Steuerfeld

Optionale Alarme für bestätigte Struktur- und Momentumereignisse

Entwickelt für bestätigungsbasierte und diskretionäre Handelsansätze

Alarme

Der Indikator enthält optionale Alarme für bestätigte struktur- und momentumbezogene Ereignisse.

Unterstützte Alarmtypen:

Popup

Sound

Push-Benachrichtigung

Alle Alarme können über die Eingabeeinstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.

Empfohlene Verwendung

Zeitrahmen: M5 und höher (M1 mit angepassten Einstellungen unterstützt)

Märkte: Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes

Am besten in Kombination mit Price-Action-Analyse und höheren Zeitebenen

Wichtige Hinweise

Dieser Indikator liefert nur Markt-Kontext , keine Handelssignale.

Keine automatische Orderausführung.

Handelsentscheidungen und Risikomanagement liegen in der Verantwortung des Benutzers.

Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Dieses Produkt ist ein Analysewerkzeug, das ausschließlich zu Bildungs- und Entscheidungsunterstützungszwecken dient.



Manual / Documentation https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link





