Smc Macd
- Indicadores
- Yutthaphong Hanphayom
- Versão: 1.0
SMC MACD – Indicador de Estrutura de Mercado e Contexto de Momentum
Visão geral
SMC MACD é um indicador técnico desenvolvido para apoiar a análise da estrutura de mercado utilizando lógica de momentum baseada em MACD, alinhada aos princípios do Smart Money Concept (SMC).
O indicador ajuda os traders a observar mudanças estruturais e o comportamento do momentum em torno de áreas estruturais chave de forma clara e simplificada.
Ele foi desenvolvido como uma ferramenta analítica e de confirmação, e não como um sistema de negociação automático.
Conceito central
SMC MACD tem como foco fornecer um contexto estrutural limpo, reduzindo o ruído do gráfico.
A lógica de momentum MACD está integrada internamente e é utilizada para auxiliar na interpretação da estrutura.
Nenhum indicador MACD adicional é necessário no gráfico.
O indicador foi projetado para ser usado em conjunto com:
-
análise de price action
-
estrutura de timeframes mais altos
-
regras de confirmação definidas pelo usuário
Como funciona
O indicador segue um fluxo de trabalho determinístico:
-
Reconstrói a estrutura de mercado na inicialização ou na mudança de timeframe
(Swing High / Swing Low derivados do momentum MACD)
-
Detecta a última quebra de estrutura confirmada (BOS / CHOCH)
-
Determina o viés de mercado (UP / DOWN)
-
Mede o intervalo estrutural ativo
-
Identifica as zonas Premium e Discount com base na direção da estrutura
Esse fluxo fornece um framework contextual para o planejamento de trades discricionários.
Lógica do viés de mercado
-
BOS Up (rompimento do topo)
→ Viés de mercado: UP
→ Foco na zona Discount como contexto de compra
-
BOS Down (rompimento do fundo)
→ Viés de mercado: DOWN
→ Foco na zona Premium como contexto de venda
O viés de mercado é atualizado dinamicamente com base na estrutura confirmada mais recente.
Confirmação e execução de trades
SMC MACD não fornece sinais diretos de compra ou venda.
Elementos visuais como linhas estruturais, zonas e marcadores relacionados ao MACD são apenas ferramentas contextuais.
Os traders devem aplicar sua própria confirmação, como:
-
padrões de price action
-
alinhamento com timeframes mais altos
-
ferramentas externas de confirmação
Comportamento sem repintura
Todos os eventos estruturais e de momentum são confirmados em velas fechadas e não sofrem repintura histórica.
Elementos visuais na vela em formação podem ser atualizados em tempo real
até que a vela se feche e a confirmação seja concluída.
Principais características
-
Análise de estrutura de mercado derivada do comportamento do momentum MACD
-
Detecção automática de mudanças estruturais e viés direcional
-
Identificação clara do viés de mercado (UP / DOWN)
-
Cálculo das zonas Premium e Discount
-
Lógica sem repintura em velas fechadas
-
Design visual limpo e minimalista com painel de controle no gráfico
-
Alertas opcionais para eventos estruturais e de momentum confirmados
-
Projetado para trading discricionário e baseado em confirmação
Alertas
O indicador inclui alertas opcionais para eventos estruturais e de momentum confirmados.
Tipos de alerta suportados:
-
Popup
-
Som
-
Notificação push
Todos os alertas podem ser ativados ou desativados por meio das configurações de entrada.
Uso recomendado
-
Timeframes: M5 e acima (M1 suportado com ajustes)
-
Mercados: Forex, Ouro (XAUUSD) e índices
-
Melhor utilizado em conjunto com análise de price action e timeframes mais altos
Notas importantes
-
Este indicador fornece apenas contexto de mercado, não sinais de trading.
-
Não há execução automática de ordens.
-
As decisões de trading e o gerenciamento de risco são de responsabilidade do usuário.
-
O desempenho passado não garante resultados futuros.
-
Este produto é uma ferramenta analítica destinada exclusivamente a fins educacionais e de suporte à tomada de decisão.
Manual / Documentation
https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link