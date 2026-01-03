SMC MACD – Indicador de Estrutura de Mercado e Contexto de Momentum

Visão geral

SMC MACD é um indicador técnico desenvolvido para apoiar a análise da estrutura de mercado utilizando lógica de momentum baseada em MACD, alinhada aos princípios do Smart Money Concept (SMC).

O indicador ajuda os traders a observar mudanças estruturais e o comportamento do momentum em torno de áreas estruturais chave de forma clara e simplificada.

Ele foi desenvolvido como uma ferramenta analítica e de confirmação, e não como um sistema de negociação automático.

Conceito central

SMC MACD tem como foco fornecer um contexto estrutural limpo, reduzindo o ruído do gráfico.

A lógica de momentum MACD está integrada internamente e é utilizada para auxiliar na interpretação da estrutura.

Nenhum indicador MACD adicional é necessário no gráfico.

O indicador foi projetado para ser usado em conjunto com:

análise de price action

estrutura de timeframes mais altos

regras de confirmação definidas pelo usuário

Como funciona

O indicador segue um fluxo de trabalho determinístico:

Reconstrói a estrutura de mercado na inicialização ou na mudança de timeframe

(Swing High / Swing Low derivados do momentum MACD) Detecta a última quebra de estrutura confirmada (BOS / CHOCH) Determina o viés de mercado (UP / DOWN) Mede o intervalo estrutural ativo Identifica as zonas Premium e Discount com base na direção da estrutura

Esse fluxo fornece um framework contextual para o planejamento de trades discricionários.

Lógica do viés de mercado

BOS Up (rompimento do topo)

→ Viés de mercado: UP

→ Foco na zona Discount como contexto de compra

BOS Down (rompimento do fundo)

→ Viés de mercado: DOWN

→ Foco na zona Premium como contexto de venda

O viés de mercado é atualizado dinamicamente com base na estrutura confirmada mais recente.

Confirmação e execução de trades

SMC MACD não fornece sinais diretos de compra ou venda.

Elementos visuais como linhas estruturais, zonas e marcadores relacionados ao MACD são apenas ferramentas contextuais.

Os traders devem aplicar sua própria confirmação, como:

padrões de price action

alinhamento com timeframes mais altos

ferramentas externas de confirmação

Comportamento sem repintura

Todos os eventos estruturais e de momentum são confirmados em velas fechadas e não sofrem repintura histórica.

Elementos visuais na vela em formação podem ser atualizados em tempo real

até que a vela se feche e a confirmação seja concluída.

Principais características

Análise de estrutura de mercado derivada do comportamento do momentum MACD

Detecção automática de mudanças estruturais e viés direcional

Identificação clara do viés de mercado (UP / DOWN)

Cálculo das zonas Premium e Discount

Lógica sem repintura em velas fechadas

Design visual limpo e minimalista com painel de controle no gráfico

Alertas opcionais para eventos estruturais e de momentum confirmados

Projetado para trading discricionário e baseado em confirmação

Alertas

O indicador inclui alertas opcionais para eventos estruturais e de momentum confirmados.

Tipos de alerta suportados:

Popup

Som

Notificação push

Todos os alertas podem ser ativados ou desativados por meio das configurações de entrada.

Uso recomendado

Timeframes: M5 e acima (M1 suportado com ajustes)

Mercados: Forex, Ouro (XAUUSD) e índices

Melhor utilizado em conjunto com análise de price action e timeframes mais altos

Notas importantes

Este indicador fornece apenas contexto de mercado , não sinais de trading.

Não há execução automática de ordens.

As decisões de trading e o gerenciamento de risco são de responsabilidade do usuário.

O desempenho passado não garante resultados futuros.

Este produto é uma ferramenta analítica destinada exclusivamente a fins educacionais e de suporte à tomada de decisão.



Manual / Documentation https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link





