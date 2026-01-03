Smc Macd
- Индикаторы
- Yutthaphong Hanphayom
- Версия: 1.0
- Активации: 15
SMC MACD – Индикатор структуры рынка и импульсного контекста
Обзор
SMC MACD — это технический индикатор, разработанный для поддержки анализа структуры рынка с использованием импульсной логики MACD, в соответствии с принципами Smart Money Concept (SMC).
Индикатор помогает трейдерам наблюдать структурные сдвиги и поведение импульса вокруг ключевых структурных зон в наглядной и упрощённой форме.
Он создан как аналитический и подтверждающий инструмент, а не как автоматическая торговая система.
Ключевая концепция
SMC MACD ориентирован на предоставление чистого структурного контекста при снижении визуального шума на графике.
Импульсная логика MACD интегрирована внутри индикатора и используется для помощи в интерпретации структуры.
Дополнительный индикатор MACD на графике не требуется.
Индикатор предназначен для совместного использования с:
-
анализом price action
-
структурой старшего таймфрейма
-
пользовательскими правилами подтверждения
Как работает индикатор
Индикатор следует детерминированному рабочему процессу:
-
Перестраивает структуру рынка при инициализации или смене таймфрейма
(Swing High / Swing Low, полученные из импульса MACD)
-
Определяет последнее подтверждённое нарушение структуры (BOS / CHOCH)
-
Определяет рыночное направление (UP / DOWN)
-
Измеряет активный структурный диапазон
-
Определяет зоны Premium и Discount в зависимости от направления структуры
Данный рабочий процесс формирует контекстную основу для дискреционного торгового планирования.
Логика рыночного направления
-
BOS Up (пробой максимума)
→ Рыночное направление: UP
→ Фокус на зоне Discount как контексте для покупок
-
BOS Down (пробой минимума)
→ Рыночное направление: DOWN
→ Фокус на зоне Premium как контексте для продаж
Рыночное направление динамически обновляется на основе последней подтверждённой структуры.
Подтверждение и исполнение сделок
SMC MACD не предоставляет прямых сигналов на покупку или продажу.
Визуальные элементы, такие как структурные линии, зоны и маркеры, связанные с MACD, являются исключительно контекстными инструментами.
Ожидается, что трейдеры будут применять собственное подтверждение, например:
-
модели price action
-
согласование со старшими таймфреймами
-
внешние инструменты подтверждения
Поведение без перерисовки
Все структурные и импульсные события подтверждаются на закрытых свечах и не перерисовываются исторически.
Визуальные элементы на текущей формирующейся свече могут обновляться в реальном времени до закрытия свечи и завершения подтверждения.
Ключевые особенности
-
Анализ структуры рынка, основанный на импульсном поведении MACD
-
Автоматическое определение структурных сдвигов и направления рынка
-
Чёткая идентификация рыночного направления (UP / DOWN)
-
Расчёт зон Premium и Discount
-
Логика без перерисовки на закрытых свечах
-
Чистый и минималистичный визуальный дизайн с панелью управления на графике
-
Дополнительные оповещения для подтверждённых структурных и импульсных событий
-
Разработан для подтверждающей и дискреционной торговли
Оповещения
Индикатор включает дополнительные оповещения для подтверждённых структурных и импульсных событий.
Поддерживаемые типы оповещений:
-
Всплывающее окно
-
Звук
-
Push-уведомление
Все оповещения можно включать или отключать через настройки.
Рекомендуемое использование
-
Таймфреймы: M5 и выше (M1 поддерживается с изменёнными настройками)
-
Рынки: Forex, Gold (XAUUSD) и индексы
-
Рекомендуется использовать совместно с анализом price action и старших таймфреймов
Важные примечания
-
Индикатор предоставляет только рыночный контекст, а не торговые сигналы.
-
Автоматическое исполнение ордеров отсутствует.
-
Торговые решения и управление рисками остаются ответственностью пользователя.
-
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
-
Этот продукт является аналитическим инструментом, предназначенным исключительно для образовательных целей и поддержки принятия решений.
Manual / Documentation
https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link