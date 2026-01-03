SMC MACD – Индикатор структуры рынка и импульсного контекста

Обзор

SMC MACD — это технический индикатор, разработанный для поддержки анализа структуры рынка с использованием импульсной логики MACD, в соответствии с принципами Smart Money Concept (SMC).

Индикатор помогает трейдерам наблюдать структурные сдвиги и поведение импульса вокруг ключевых структурных зон в наглядной и упрощённой форме.

Он создан как аналитический и подтверждающий инструмент, а не как автоматическая торговая система.

Ключевая концепция

SMC MACD ориентирован на предоставление чистого структурного контекста при снижении визуального шума на графике.

Импульсная логика MACD интегрирована внутри индикатора и используется для помощи в интерпретации структуры.

Дополнительный индикатор MACD на графике не требуется.

Индикатор предназначен для совместного использования с:

анализом price action

структурой старшего таймфрейма

пользовательскими правилами подтверждения

Как работает индикатор

Индикатор следует детерминированному рабочему процессу:

Перестраивает структуру рынка при инициализации или смене таймфрейма

(Swing High / Swing Low, полученные из импульса MACD) Определяет последнее подтверждённое нарушение структуры (BOS / CHOCH) Определяет рыночное направление (UP / DOWN) Измеряет активный структурный диапазон Определяет зоны Premium и Discount в зависимости от направления структуры

Данный рабочий процесс формирует контекстную основу для дискреционного торгового планирования.

Логика рыночного направления

BOS Up (пробой максимума)

→ Рыночное направление: UP

→ Фокус на зоне Discount как контексте для покупок

BOS Down (пробой минимума)

→ Рыночное направление: DOWN

→ Фокус на зоне Premium как контексте для продаж

Рыночное направление динамически обновляется на основе последней подтверждённой структуры.

Подтверждение и исполнение сделок

SMC MACD не предоставляет прямых сигналов на покупку или продажу.

Визуальные элементы, такие как структурные линии, зоны и маркеры, связанные с MACD, являются исключительно контекстными инструментами.

Ожидается, что трейдеры будут применять собственное подтверждение, например:

модели price action

согласование со старшими таймфреймами

внешние инструменты подтверждения

Поведение без перерисовки

Все структурные и импульсные события подтверждаются на закрытых свечах и не перерисовываются исторически.

Визуальные элементы на текущей формирующейся свече могут обновляться в реальном времени до закрытия свечи и завершения подтверждения.

Ключевые особенности

Анализ структуры рынка, основанный на импульсном поведении MACD

Автоматическое определение структурных сдвигов и направления рынка

Чёткая идентификация рыночного направления (UP / DOWN)

Расчёт зон Premium и Discount

Логика без перерисовки на закрытых свечах

Чистый и минималистичный визуальный дизайн с панелью управления на графике

Дополнительные оповещения для подтверждённых структурных и импульсных событий

Разработан для подтверждающей и дискреционной торговли

Оповещения

Индикатор включает дополнительные оповещения для подтверждённых структурных и импульсных событий.

Поддерживаемые типы оповещений:

Всплывающее окно

Звук

Push-уведомление

Все оповещения можно включать или отключать через настройки.

Рекомендуемое использование

Таймфреймы: M5 и выше (M1 поддерживается с изменёнными настройками)

Рынки: Forex, Gold (XAUUSD) и индексы

Рекомендуется использовать совместно с анализом price action и старших таймфреймов

Важные примечания

Индикатор предоставляет только рыночный контекст, а не торговые сигналы.

Автоматическое исполнение ордеров отсутствует.

Торговые решения и управление рисками остаются ответственностью пользователя.

Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Этот продукт является аналитическим инструментом, предназначенным исключительно для образовательных целей и поддержки принятия решений.



Manual / Documentation https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link





