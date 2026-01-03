Smc Macd

SMC MACD – Индикатор структуры рынка и импульсного контекста

Обзор

SMC MACD — это технический индикатор, разработанный для поддержки анализа структуры рынка с использованием импульсной логики MACD, в соответствии с принципами Smart Money Concept (SMC).

Индикатор помогает трейдерам наблюдать структурные сдвиги и поведение импульса вокруг ключевых структурных зон в наглядной и упрощённой форме.

Он создан как аналитический и подтверждающий инструмент, а не как автоматическая торговая система.

Ключевая концепция

SMC MACD ориентирован на предоставление чистого структурного контекста при снижении визуального шума на графике.

Импульсная логика MACD интегрирована внутри индикатора и используется для помощи в интерпретации структуры.

Дополнительный индикатор MACD на графике не требуется.

Индикатор предназначен для совместного использования с:

  • анализом price action

  • структурой старшего таймфрейма

  • пользовательскими правилами подтверждения

Как работает индикатор

Индикатор следует детерминированному рабочему процессу:

  1. Перестраивает структуру рынка при инициализации или смене таймфрейма
    (Swing High / Swing Low, полученные из импульса MACD)

  2. Определяет последнее подтверждённое нарушение структуры (BOS / CHOCH)

  3. Определяет рыночное направление (UP / DOWN)

  4. Измеряет активный структурный диапазон

  5. Определяет зоны Premium и Discount в зависимости от направления структуры

Данный рабочий процесс формирует контекстную основу для дискреционного торгового планирования.

Логика рыночного направления

  • BOS Up (пробой максимума)
    → Рыночное направление: UP
    → Фокус на зоне Discount как контексте для покупок

  • BOS Down (пробой минимума)
    → Рыночное направление: DOWN
    → Фокус на зоне Premium как контексте для продаж

Рыночное направление динамически обновляется на основе последней подтверждённой структуры.

Подтверждение и исполнение сделок

SMC MACD не предоставляет прямых сигналов на покупку или продажу.

Визуальные элементы, такие как структурные линии, зоны и маркеры, связанные с MACD, являются исключительно контекстными инструментами.

Ожидается, что трейдеры будут применять собственное подтверждение, например:

  • модели price action

  • согласование со старшими таймфреймами

  • внешние инструменты подтверждения

Поведение без перерисовки

Все структурные и импульсные события подтверждаются на закрытых свечах и не перерисовываются исторически.

Визуальные элементы на текущей формирующейся свече могут обновляться в реальном времени до закрытия свечи и завершения подтверждения.

Ключевые особенности

  • Анализ структуры рынка, основанный на импульсном поведении MACD

  • Автоматическое определение структурных сдвигов и направления рынка

  • Чёткая идентификация рыночного направления (UP / DOWN)

  • Расчёт зон Premium и Discount

  • Логика без перерисовки на закрытых свечах

  • Чистый и минималистичный визуальный дизайн с панелью управления на графике

  • Дополнительные оповещения для подтверждённых структурных и импульсных событий

  • Разработан для подтверждающей и дискреционной торговли

Оповещения

Индикатор включает дополнительные оповещения для подтверждённых структурных и импульсных событий.

Поддерживаемые типы оповещений:

  • Всплывающее окно

  • Звук

  • Push-уведомление

Все оповещения можно включать или отключать через настройки.

Рекомендуемое использование

  • Таймфреймы: M5 и выше (M1 поддерживается с изменёнными настройками)

  • Рынки: Forex, Gold (XAUUSD) и индексы

  • Рекомендуется использовать совместно с анализом price action и старших таймфреймов

Важные примечания

  • Индикатор предоставляет только рыночный контекст, а не торговые сигналы.

  • Автоматическое исполнение ордеров отсутствует.

  • Торговые решения и управление рисками остаются ответственностью пользователя.

  • Прошлые результаты не гарантируют будущих.

  • Этот продукт является аналитическим инструментом, предназначенным исключительно для образовательных целей и поддержки принятия решений.


