SMC MACD – 市场结构与动能分析指标

概述

SMC MACD 是一款技术指标，旨在基于 MACD 动能逻辑 支持 市场结构分析，并符合 Smart Money Concept（SMC）理念。

该指标帮助交易者以清晰、简化的方式观察 关键结构区域附近的结构变化和动能行为。

它被构建为一种 分析与确认工具，而非自动交易系统。

核心概念

SMC MACD 专注于在降低图表噪音的同时，提供 清晰的结构化市场背景。

MACD 动能逻辑 已在指标内部集成，用于辅助结构解读。

图表上 不需要额外加载 MACD 指标。

该指标设计为与以下内容配合使用：

价格行为分析

高时间周期结构

用户自定义确认规则

工作原理

该指标遵循一个确定性的工作流程：

在初始化或时间周期切换时重建市场结构

（基于 MACD 动能推导的 Swing High / Swing Low） 检测 最后一次确认的结构突破（BOS / CHOCH） 确定 市场方向（UP / DOWN） 测量当前有效的结构区间 根据结构方向识别 Premium 和 Discount 区域

该流程为 自主交易规划 提供了一个上下文分析框架。

市场方向逻辑

BOS Up（向上突破高点）

→ 市场方向：UP

→ 关注 Discount 区域 作为买入上下文

BOS Down（向下突破低点）

→ 市场方向：DOWN

→ 关注 Premium 区域 作为卖出上下文

市场方向会根据最近一次确认的结构动态更新。

确认与交易执行

SMC MACD 不提供直接的买入或卖出信号。

诸如结构线、区域以及与 MACD 相关的标记等视觉元素 仅用于提供市场上下文。

交易者需要自行应用确认条件，例如：

价格行为形态

高时间周期一致性

外部确认工具

不重绘特性

所有结构和动能事件均在 已收盘的 K 线 上确认，历史数据不会发生重绘。

当前正在形成的 K 线上的视觉元素可能会实时更新，

直到 K 线收盘并完成确认。

主要功能

基于 MACD 动能行为的市场结构分析

自动识别结构变化和市场方向

清晰的市场方向标识（UP / DOWN）

Premium 与 Discount 区域计算

基于已收盘 K 线的非重绘逻辑

简洁、清晰的可视化设计，并带有图表内控制面板

针对已确认结构和动能事件的可选提醒

适用于确认型和自主决策交易

提醒功能

该指标包含针对 已确认结构和动能相关事件 的可选提醒。

支持的提醒类型：

弹窗

声音

推送通知

所有提醒均可通过输入参数进行启用或关闭。

推荐用法

时间周期：M5 及以上（M1 可通过调整参数支持）

市场：外汇、黄金（XAUUSD）及指数

建议结合价格行为和高时间周期分析使用

重要说明

本指标仅提供 市场上下文 ，不提供交易信号。

不包含任何自动下单功能。

交易决策和风险管理由用户自行负责。

过往表现不代表未来结果。

本产品仅作为教育和决策支持用途的分析工具。



Manual / Documentation https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link





