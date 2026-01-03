Smc Macd
- 指标
- Yutthaphong Hanphayom
- 版本: 1.0
- 激活: 15
SMC MACD – 市场结构与动能分析指标
概述
SMC MACD 是一款技术指标，旨在基于 MACD 动能逻辑 支持 市场结构分析，并符合 Smart Money Concept（SMC）理念。
该指标帮助交易者以清晰、简化的方式观察 关键结构区域附近的结构变化和动能行为。
它被构建为一种 分析与确认工具，而非自动交易系统。
核心概念
SMC MACD 专注于在降低图表噪音的同时，提供 清晰的结构化市场背景。
MACD 动能逻辑 已在指标内部集成，用于辅助结构解读。
图表上 不需要额外加载 MACD 指标。
该指标设计为与以下内容配合使用：
-
价格行为分析
-
高时间周期结构
-
用户自定义确认规则
工作原理
该指标遵循一个确定性的工作流程：
-
在初始化或时间周期切换时重建市场结构
（基于 MACD 动能推导的 Swing High / Swing Low）
-
检测 最后一次确认的结构突破（BOS / CHOCH）
-
确定 市场方向（UP / DOWN）
-
测量当前有效的结构区间
-
根据结构方向识别 Premium 和 Discount 区域
该流程为 自主交易规划 提供了一个上下文分析框架。
市场方向逻辑
-
BOS Up（向上突破高点）
→ 市场方向：UP
→ 关注 Discount 区域 作为买入上下文
-
BOS Down（向下突破低点）
→ 市场方向：DOWN
→ 关注 Premium 区域 作为卖出上下文
市场方向会根据最近一次确认的结构动态更新。
确认与交易执行
SMC MACD 不提供直接的买入或卖出信号。
诸如结构线、区域以及与 MACD 相关的标记等视觉元素 仅用于提供市场上下文。
交易者需要自行应用确认条件，例如：
-
价格行为形态
-
高时间周期一致性
-
外部确认工具
不重绘特性
所有结构和动能事件均在 已收盘的 K 线 上确认，历史数据不会发生重绘。
当前正在形成的 K 线上的视觉元素可能会实时更新，
直到 K 线收盘并完成确认。
主要功能
-
基于 MACD 动能行为的市场结构分析
-
自动识别结构变化和市场方向
-
清晰的市场方向标识（UP / DOWN）
-
Premium 与 Discount 区域计算
-
基于已收盘 K 线的非重绘逻辑
-
简洁、清晰的可视化设计，并带有图表内控制面板
-
针对已确认结构和动能事件的可选提醒
-
适用于确认型和自主决策交易
提醒功能
该指标包含针对 已确认结构和动能相关事件 的可选提醒。
支持的提醒类型：
-
弹窗
-
声音
-
推送通知
所有提醒均可通过输入参数进行启用或关闭。
推荐用法
-
时间周期：M5 及以上（M1 可通过调整参数支持）
-
市场：外汇、黄金（XAUUSD）及指数
-
建议结合价格行为和高时间周期分析使用
重要说明
-
本指标仅提供 市场上下文，不提供交易信号。
-
不包含任何自动下单功能。
-
交易决策和风险管理由用户自行负责。
-
过往表现不代表未来结果。
-
本产品仅作为教育和决策支持用途的分析工具。
Manual / Documentation
https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link