SMC MACD – 市场结构与动能分析指标

概述

SMC MACD 是一款技术指标，旨在基于 MACD 动能逻辑 支持 市场结构分析，并符合 Smart Money Concept（SMC）理念。

该指标帮助交易者以清晰、简化的方式观察 关键结构区域附近的结构变化和动能行为

它被构建为一种 分析与确认工具，而非自动交易系统。

核心概念

SMC MACD 专注于在降低图表噪音的同时，提供 清晰的结构化市场背景

MACD 动能逻辑 已在指标内部集成，用于辅助结构解读。

图表上 不需要额外加载 MACD 指标

该指标设计为与以下内容配合使用：

  • 价格行为分析

  • 高时间周期结构

  • 用户自定义确认规则

工作原理

该指标遵循一个确定性的工作流程：

  1. 在初始化或时间周期切换时重建市场结构
    （基于 MACD 动能推导的 Swing High / Swing Low）

  2. 检测 最后一次确认的结构突破（BOS / CHOCH）

  3. 确定 市场方向（UP / DOWN）

  4. 测量当前有效的结构区间

  5. 根据结构方向识别 Premium 和 Discount 区域

该流程为 自主交易规划 提供了一个上下文分析框架。

市场方向逻辑

  • BOS Up（向上突破高点）
    → 市场方向：UP
    → 关注 Discount 区域 作为买入上下文

  • BOS Down（向下突破低点）
    → 市场方向：DOWN
    → 关注 Premium 区域 作为卖出上下文

市场方向会根据最近一次确认的结构动态更新。

确认与交易执行

SMC MACD 不提供直接的买入或卖出信号

诸如结构线、区域以及与 MACD 相关的标记等视觉元素 仅用于提供市场上下文

交易者需要自行应用确认条件，例如：

  • 价格行为形态

  • 高时间周期一致性

  • 外部确认工具

不重绘特性

所有结构和动能事件均在 已收盘的 K 线 上确认，历史数据不会发生重绘。

当前正在形成的 K 线上的视觉元素可能会实时更新，
直到 K 线收盘并完成确认。

主要功能

  • 基于 MACD 动能行为的市场结构分析

  • 自动识别结构变化和市场方向

  • 清晰的市场方向标识（UP / DOWN）

  • Premium 与 Discount 区域计算

  • 基于已收盘 K 线的非重绘逻辑

  • 简洁、清晰的可视化设计，并带有图表内控制面板

  • 针对已确认结构和动能事件的可选提醒

  • 适用于确认型和自主决策交易

提醒功能

该指标包含针对 已确认结构和动能相关事件 的可选提醒。

支持的提醒类型：

  • 弹窗

  • 声音

  • 推送通知

所有提醒均可通过输入参数进行启用或关闭。

推荐用法

  • 时间周期：M5 及以上（M1 可通过调整参数支持）

  • 市场：外汇、黄金（XAUUSD）及指数

  • 建议结合价格行为和高时间周期分析使用

重要说明

  • 本指标仅提供 市场上下文，不提供交易信号。

  • 不包含任何自动下单功能。

  • 交易决策和风险管理由用户自行负责。

  • 过往表现不代表未来结果。

  • 本产品仅作为教育和决策支持用途的分析工具。


