SMC MACD – Indicateur de Structure de Marché et de Contexte de Momentum

Présentation

SMC MACD est un indicateur technique conçu pour soutenir l’analyse de la structure du marché en utilisant

une logique de momentum basée sur le MACD, conformément aux principes du Smart Money Concept (SMC).

L’indicateur aide les traders à observer les changements de structure et le comportement du momentum autour des zones structurelles clés,

de manière claire et simplifiée.

Il est conçu comme un outil d’analyse et de confirmation, et non comme un système de trading automatique.

Concept central

SMC MACD se concentre sur la fourniture d’un contexte structurel clair, tout en réduisant le bruit du graphique.

La logique de momentum MACD est intégrée en interne et utilisée pour faciliter l’interprétation de la structure.

Aucun indicateur MACD supplémentaire n’est requis sur le graphique.

L’indicateur est conçu pour être utilisé conjointement avec :

l’analyse du price action

la structure des unités de temps supérieures

des règles de confirmation définies par l’utilisateur

Fonctionnement

L’indicateur suit un flux de travail déterministe :

Reconstruit la structure du marché lors de l’initialisation ou d’un changement d’unité de temps

(Swing High / Swing Low dérivés du momentum MACD) Détecte la dernière rupture de structure confirmée (BOS / CHOCH) Détermine le biais du marché (UP / DOWN) Mesure la plage structurelle active Identifie les zones Premium et Discount en fonction de la direction de la structure

Ce flux de travail fournit un cadre contextuel pour la planification de trades discrétionnaires.

Logique du biais de marché

BOS Up (cassure du sommet)

→ Biais du marché : UP

→ Focalisation sur la zone Discount comme contexte d’achat

BOS Down (cassure du creux)

→ Biais du marché : DOWN

→ Focalisation sur la zone Premium comme contexte de vente

Le biais du marché est mis à jour dynamiquement en fonction de la structure confirmée la plus récente.

Confirmation et exécution des trades

SMC MACD ne fournit pas de signaux directs d’achat ou de vente.

Les éléments visuels tels que les lignes de structure, les zones et les marqueurs liés au MACD sont

uniquement des outils contextuels.

Les traders doivent appliquer leur propre confirmation, par exemple :

des configurations de price action

l’alignement avec les unités de temps supérieures

des outils de confirmation externes

Comportement sans repaint

Tous les événements de structure et de momentum sont confirmés sur des bougies clôturées

et ne sont pas modifiés historiquement.

Les éléments visuels sur la bougie en cours de formation peuvent se mettre à jour en temps réel

jusqu’à la clôture de la bougie et la finalisation de la confirmation.

Caractéristiques principales

Analyse de la structure du marché basée sur le comportement du momentum MACD

Détection automatique des changements structurels et du biais directionnel

Identification claire du biais de marché (UP / DOWN)

Calcul des zones Premium et Discount

Logique sans repaint sur bougies clôturées

Design visuel épuré et minimaliste avec panneau de contrôle intégré au graphique

Alertes optionnelles pour les événements de structure et de momentum confirmés

Conçu pour un trading discrétionnaire basé sur la confirmation

Alertes

L’indicateur inclut des alertes optionnelles pour les événements de structure et de momentum confirmés.

Types d’alertes pris en charge :

Fenêtre contextuelle

Son

Notification push

Toutes les alertes peuvent être activées ou désactivées via les paramètres d’entrée.

Utilisation recommandée

Unités de temps : M5 et supérieures (M1 pris en charge avec des réglages adaptés)

Marchés : Forex, Or (XAUUSD) et indices

À utiliser de préférence avec l’analyse du price action et des unités de temps supérieures

Notes importantes

Cet indicateur fournit uniquement un contexte de marché , et non des signaux de trading.

Aucune exécution automatique d’ordres.

Les décisions de trading et la gestion du risque relèvent de la responsabilité de l’utilisateur.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ce produit est un outil analytique destiné exclusivement à des fins éducatives et d’aide à la décision.



Manual / Documentation https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link





