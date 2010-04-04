SMC MACD – 시장 구조 및 모멘텀 컨텍스트 지표

개요

SMC MACD는 Smart Money Concept(SMC) 원칙에 따라

MACD 기반 모멘텀 로직을 사용하여 시장 구조 분석을 지원하도록 설계된 기술적 지표입니다.

이 지표는 핵심 구조 영역 주변에서의 구조 변화와 모멘텀 흐름을

명확하고 단순한 방식으로 관찰할 수 있도록 도와줍니다.

자동 매매 시스템이 아닌, 분석 및 확인을 위한 도구로 제작되었습니다.

핵심 개념

SMC MACD는 차트의 노이즈를 줄이면서 명확한 구조적 컨텍스트를 제공하는 데 중점을 둡니다.

MACD 모멘텀 로직은 지표 내부에 통합되어 구조 해석을 보조하는 데 사용됩니다.

차트에 추가적인 MACD 지표를 표시할 필요가 없습니다.

이 지표는 다음과 함께 사용하도록 설계되었습니다:

가격 행동 분석

상위 타임프레임 구조

사용자 정의 확인 규칙

작동 방식

이 지표는 다음과 같은 결정론적 워크플로를 따릅니다:

초기화 시 또는 타임프레임 변경 시 시장 구조를 재구성

(MACD 모멘텀에서 도출된 Swing High / Swing Low) 마지막으로 확인된 구조 돌파(BOS / CHOCH) 를 감지 시장 방향성(UP / DOWN) 을 결정 현재 유효한 구조 범위를 측정 구조 방향에 따라 Premium 및 Discount 영역 을 식별

이 워크플로는 재량적 트레이드 계획을 위한 컨텍스트 프레임워크를 제공합니다.

시장 방향성 로직

BOS Up(고점 돌파)

→ 시장 방향성: UP

→ 매수 컨텍스트로 Discount 영역 에 집중

BOS Down(저점 돌파)

→ 시장 방향성: DOWN

→ 매도 컨텍스트로 Premium 영역 에 집중

시장 방향성은 가장 최근에 확인된 구조를 기준으로 동적으로 업데이트됩니다.

확인 및 거래 실행

SMC MACD는 직접적인 매수 또는 매도 신호를 제공하지 않습니다.

구조선, 영역, MACD 관련 마커와 같은 시각적 요소는

시장 컨텍스트 제공을 위한 도구일 뿐입니다.

트레이더는 다음과 같은 자신만의 확인 조건을 적용해야 합니다:

가격 행동 패턴

상위 타임프레임 정렬

외부 확인 도구

비리페인팅 동작

모든 구조 및 모멘텀 이벤트는 종가가 확정된 캔들 에서 확인되며,

과거 데이터가 다시 그려지지 않습니다.

형성 중인 캔들에서의 시각적 요소는

캔들이 마감되고 확인이 완료될 때까지 실시간으로 업데이트될 수 있습니다.

주요 기능

MACD 모멘텀 동작을 기반으로 한 시장 구조 분석

구조 변화 및 방향성 바이어스 자동 감지

명확한 시장 방향성 식별(UP / DOWN)

Premium 및 Discount 영역 계산

종가 기준 비리페인팅 로직

차트 내 제어 패널을 포함한 깔끔하고 미니멀한 시각적 디자인

확인된 구조 및 모멘텀 이벤트에 대한 선택적 알림

확인 기반 및 재량적 트레이딩에 최적화

알림

이 지표는 확인된 구조 및 모멘텀 관련 이벤트 에 대한 선택적 알림을 포함합니다.

지원되는 알림 유형:

팝업

사운드

푸시 알림

모든 알림은 입력 설정을 통해 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

권장 사용법

타임프레임: M5 이상(M1은 설정 조정 시 지원)

시장: 외환, 금(XAUUSD), 지수

가격 행동 분석 및 상위 타임프레임 분석과 함께 사용하는 것이 좋습니다

중요 사항

이 지표는 시장 컨텍스트만 제공 하며, 거래 신호를 제공하지 않습니다.

자동 주문 실행 기능이 없습니다.

거래 결정 및 리스크 관리는 사용자 책임입니다.

과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다.

본 제품은 교육 및 의사결정 지원 목적의 분석 도구입니다.



Manual / Documentation https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link





