SMC MACD – Indicador de Estructura de Mercado y Contexto de Momentum

Descripción general

SMC MACD es un indicador técnico diseñado para apoyar el análisis de la estructura del mercado utilizando lógica de momentum basada en MACD, alineado con los principios de Smart Money Concept (SMC).

El indicador ayuda a los traders a observar cambios estructurales y comportamiento del momentum alrededor de áreas estructurales clave de una manera clara y simplificada.

Está construido como una herramienta analítica y de confirmación, no como un sistema de trading automático.

Concepto central

SMC MACD se enfoca en proporcionar un contexto estructural limpio mientras reduce el ruido del gráfico.

La lógica de momentum MACD está integrada internamente y se utiliza para ayudar en la interpretación de la estructura.

















No se requiere ningún indicador MACD adicional en el gráfico.

El indicador está diseñado para usarse junto con:

análisis de price action

estructura de marcos temporales superiores

reglas de confirmación definidas por el usuario

Cómo funciona

El indicador sigue un flujo de trabajo determinista:

Reconstruye la estructura del mercado al iniciarse o al cambiar el marco temporal

(Swing High / Swing Low derivados del momentum MACD) Detecta la última ruptura de estructura confirmada (BOS / CHOCH) Determina el sesgo del mercado (UP / DOWN) Mide el rango estructural activo Identifica las zonas Premium y Discount según la dirección de la estructura

Este flujo de trabajo proporciona un marco contextual para la planificación discrecional de operaciones.

Lógica del sesgo del mercado

BOS Up (ruptura del máximo)

→ Sesgo del mercado: UP

→ Enfoque en la zona Discount como contexto de compra

BOS Down (ruptura del mínimo)

→ Sesgo del mercado: DOWN

→ Enfoque en la zona Premium como contexto de venta

El sesgo del mercado se actualiza dinámicamente según la estructura confirmada más reciente.

Confirmación y ejecución de operaciones

SMC MACD no proporciona señales directas de compra o venta.

Los elementos visuales como líneas estructurales, zonas y marcadores relacionados con MACD son herramientas contextuales únicamente.

Se espera que los traders apliquen su propia confirmación, como:

patrones de price action

alineación con marcos temporales superiores

herramientas externas de confirmación

Comportamiento sin repintado

Todos los eventos estructurales y de momentum se confirman en velas cerradas y no se repintan históricamente.

Los elementos visuales en la vela que se está formando pueden actualizarse en tiempo real

hasta que la vela cierre y se complete la confirmación.

Características principales

Análisis de estructura de mercado derivado del comportamiento del momentum MACD

Detección automática de cambios estructurales y sesgo direccional

Identificación clara del sesgo del mercado (UP / DOWN)

Cálculo de zonas Premium y Discount

Lógica sin repintado en velas cerradas

Diseño visual limpio y minimalista con panel de control en el gráfico

Alertas opcionales para eventos estructurales y de momentum confirmados

Diseñado para trading discrecional y basado en confirmación

Alertas

El indicador incluye alertas opcionales para eventos estructurales y de momentum confirmados.

Tipos de alertas compatibles:

Ventana emergente

Sonido

Notificación push

Todas las alertas pueden activarse o desactivarse mediante la configuración de entrada.

Uso recomendado

Marcos temporales: M5 y superiores (M1 compatible con ajustes)

Mercados: Forex, Oro (XAUUSD) e índices

Mejor utilizado junto con análisis de price action y marcos temporales superiores

Notas importantes

Este indicador proporciona solo contexto de mercado , no señales de trading.

No hay ejecución automática de órdenes.

Las decisiones de trading y la gestión del riesgo son responsabilidad del usuario.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Este producto es una herramienta analítica destinada únicamente a fines educativos y de apoyo a la toma de decisiones.



Manual / Documentation https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link





