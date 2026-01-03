Smc Macd
- Indicadores
- Yutthaphong Hanphayom
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
SMC MACD – Indicador de Estructura de Mercado y Contexto de Momentum
Descripción general
SMC MACD es un indicador técnico diseñado para apoyar el análisis de la estructura del mercado utilizando lógica de momentum basada en MACD, alineado con los principios de Smart Money Concept (SMC).
El indicador ayuda a los traders a observar cambios estructurales y comportamiento del momentum alrededor de áreas estructurales clave de una manera clara y simplificada.
Está construido como una herramienta analítica y de confirmación, no como un sistema de trading automático.
Concepto central
SMC MACD se enfoca en proporcionar un contexto estructural limpio mientras reduce el ruido del gráfico.
La lógica de momentum MACD está integrada internamente y se utiliza para ayudar en la interpretación de la estructura.
No se requiere ningún indicador MACD adicional en el gráfico.
El indicador está diseñado para usarse junto con:
-
análisis de price action
-
estructura de marcos temporales superiores
-
reglas de confirmación definidas por el usuario
Cómo funciona
El indicador sigue un flujo de trabajo determinista:
-
Reconstruye la estructura del mercado al iniciarse o al cambiar el marco temporal
(Swing High / Swing Low derivados del momentum MACD)
-
Detecta la última ruptura de estructura confirmada (BOS / CHOCH)
-
Determina el sesgo del mercado (UP / DOWN)
-
Mide el rango estructural activo
-
Identifica las zonas Premium y Discount según la dirección de la estructura
Este flujo de trabajo proporciona un marco contextual para la planificación discrecional de operaciones.
Lógica del sesgo del mercado
-
BOS Up (ruptura del máximo)
→ Sesgo del mercado: UP
→ Enfoque en la zona Discount como contexto de compra
-
BOS Down (ruptura del mínimo)
→ Sesgo del mercado: DOWN
→ Enfoque en la zona Premium como contexto de venta
El sesgo del mercado se actualiza dinámicamente según la estructura confirmada más reciente.
Confirmación y ejecución de operaciones
SMC MACD no proporciona señales directas de compra o venta.
Los elementos visuales como líneas estructurales, zonas y marcadores relacionados con MACD son herramientas contextuales únicamente.
Se espera que los traders apliquen su propia confirmación, como:
-
patrones de price action
-
alineación con marcos temporales superiores
-
herramientas externas de confirmación
Comportamiento sin repintado
Todos los eventos estructurales y de momentum se confirman en velas cerradas y no se repintan históricamente.
Los elementos visuales en la vela que se está formando pueden actualizarse en tiempo real
hasta que la vela cierre y se complete la confirmación.
Características principales
-
Análisis de estructura de mercado derivado del comportamiento del momentum MACD
-
Detección automática de cambios estructurales y sesgo direccional
-
Identificación clara del sesgo del mercado (UP / DOWN)
-
Cálculo de zonas Premium y Discount
-
Lógica sin repintado en velas cerradas
-
Diseño visual limpio y minimalista con panel de control en el gráfico
-
Alertas opcionales para eventos estructurales y de momentum confirmados
-
Diseñado para trading discrecional y basado en confirmación
Alertas
El indicador incluye alertas opcionales para eventos estructurales y de momentum confirmados.
Tipos de alertas compatibles:
-
Ventana emergente
-
Sonido
-
Notificación push
Todas las alertas pueden activarse o desactivarse mediante la configuración de entrada.
Uso recomendado
-
Marcos temporales: M5 y superiores (M1 compatible con ajustes)
-
Mercados: Forex, Oro (XAUUSD) e índices
-
Mejor utilizado junto con análisis de price action y marcos temporales superiores
Notas importantes
-
Este indicador proporciona solo contexto de mercado, no señales de trading.
-
No hay ejecución automática de órdenes.
-
Las decisiones de trading y la gestión del riesgo son responsabilidad del usuario.
-
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
-
Este producto es una herramienta analítica destinada únicamente a fines educativos y de apoyo a la toma de decisiones.
Manual / Documentation
https://www.notion.so/SMC-MACD-Indicator-Manual-2dd36adad21380e0898ae1d095762443?source=copy_link