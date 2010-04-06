Aquila Breakout FX Basic

Kurzbeschreibung

Der Daily Breakout ATR Pro ist ein konservativer Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine klare Breakout-Strategie auf Basis des Vortages-Hochs und -Tiefs handelt.

Mit Risiko-basiertem Money-Management, ATR-basiertem Take Profit, Break-Even-Logik, Zeit- und Tagesfilter sowie optionaler OCO-Logik richtet sich der EA an Trader, die ein strukturiertes, regelbasiertes System bevorzugen.

Auch als CopyTrading bei Roboforex verfügbar: einfach "Aquila" bei Copytrading suchen !

Haftungsausschluss:

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.

Angehängt sind Screenshots des Backtests XAUUSD H 1 , Jahre 2024 und 2025, Simulierte Kontogröße 10.000 USD, ein Beispiel Preset welches dem Backtest zugrunde lag ist ebenfalls angehängt.





Trading-Prinzip (inkl. Tagesfilter)

Referenz: Vortages-Kerze (D1) Hoch und Tief der letzten vollständigen Tageskerze dienen als Breakout-Zonen. Breakout über Pending Orders Buy Stop über dem Vortages-Hoch + Puffer.

Sell Stop unter dem Vortages-Tief + Puffer. Zeit- & Tagesfilter Handel nur in einem frei definierbaren Zeitfenster (z. B. 07:00–22:00 Serverzeit).

Zusätzlich kann ein Tagesfilter aktiviert werden: Handel nur an ausgewählten Wochentagen (z. B. nur Di–Do oder kein Montag/Freitag). An nicht freigegebenen Tagen werden keine neuen Pending Orders gesetzt und vorhandene Pending Orders des EAs auf diesem Symbol gelöscht.

OCO & Tageslimit Optional: OCO-Logik (eine Seite triggert, andere wird gelöscht).

Optional: pro Tag und Symbol nur ein Trade (konservativer Modus) oder Re-Entry erlaubt. Stop Loss & Take Profit SL außerhalb der Vortages-Spanne (mit Puffer).

TP wahlweise: per CRV (RR_Ratio) oder per ATR mit frei wählbarem Timeframe (D1, H4, H1, M15) und Multiplikator.

Break-Even Ein-/ausschaltbar.

Break-Even wird ab einem bestimmten Prozentsatz der Strecke Entry→TP ausgelöst.

SL wird dann auf Entry ± X Pips gezogen (bei Buy über Entry, bei Sell unter Entry).

Wichtige Features (inkl. Tagesfilter)