Aquila Breakout FX Basic

Kurzbeschreibung

Der Daily Breakout ATR Pro ist ein konservativer Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine klare Breakout-Strategie auf Basis des Vortages-Hochs und -Tiefs handelt.
Mit Risiko-basiertem Money-Management, ATR-basiertem Take Profit, Break-Even-Logik, Zeit- und Tagesfilter sowie optionaler OCO-Logik richtet sich der EA an Trader, die ein strukturiertes, regelbasiertes System bevorzugen. 

Auch als CopyTrading bei Roboforex verfügbar: einfach "Aquila" bei Copytrading suchen !

Haftungsausschluss:

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.

Angehängt sind Screenshots des Backtests XAUUSD H 1 , Jahre 2024 und 2025, Simulierte Kontogröße 10.000 USD, ein Beispiel Preset welches dem Backtest zugrunde lag ist ebenfalls angehängt.


Trading-Prinzip (inkl. Tagesfilter)

  1. Referenz: Vortages-Kerze (D1)

    • Hoch und Tief der letzten vollständigen Tageskerze dienen als Breakout-Zonen.

  2. Breakout über Pending Orders

    • Buy Stop über dem Vortages-Hoch + Puffer.

    • Sell Stop unter dem Vortages-Tief + Puffer.

  3. Zeit- & Tagesfilter

    • Handel nur in einem frei definierbaren Zeitfenster (z. B. 07:00–22:00 Serverzeit).

    • Zusätzlich kann ein Tagesfilter aktiviert werden:

      • Handel nur an ausgewählten Wochentagen (z. B. nur Di–Do oder kein Montag/Freitag).

      • An nicht freigegebenen Tagen werden keine neuen Pending Orders gesetzt und vorhandene Pending Orders des EAs auf diesem Symbol gelöscht.

  4. OCO & Tageslimit

    • Optional: OCO-Logik (eine Seite triggert, andere wird gelöscht).

    • Optional: pro Tag und Symbol nur ein Trade (konservativer Modus) oder Re-Entry erlaubt.

  5. Stop Loss & Take Profit

    • SL außerhalb der Vortages-Spanne (mit Puffer).

    • TP wahlweise:

      • per CRV (RR_Ratio) oder

      • per ATR mit frei wählbarem Timeframe (D1, H4, H1, M15) und Multiplikator.

  6. Break-Even

    • Ein-/ausschaltbar.

    • Break-Even wird ab einem bestimmten Prozentsatz der Strecke Entry→TP ausgelöst.

    • SL wird dann auf Entry ± X Pips gezogen (bei Buy über Entry, bei Sell unter Entry).

Wichtige Features (inkl. Tagesfilter)

  • Transparente D1-Breakout-Logik

  • Risikobasierte Positionsgröße (Risk % vom Konto, automatisch berechnet)

  • ATR-TP mit wählbarem Timeframe (D1 / H4 / H1 / M15 etc.)

  • Break-Even nach X % des Wegs zum TP, SL auf Entry ± Offset-Pips

  • Zeitfilter (Handel nur innerhalb definierter Stunden)

  • Tagesfilter:

    • Einzeln konfigurierbare Wochentage (Mo–So)

    • Kein Handel an unerwünschten Tagen (z. B. Montags oder Freitags)

  • OCO-Logik (optional)

  • Tageslimit: maximal ein Trade pro Tag und Symbol (optional)

  • Spread-Filter & Broker-Level-Checks

  • MQL5-Market-konforme, saubere Implementierung mit CTrade


Weitere Produkte dieses Autors
AquilaGridMaster
Daniel Schlemper
Experten
AquilaGridMaster Simple but Efficient AquilaGridMaster ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein adaptives Grid-Trading gegen die kurzfristige Trendrichtung umsetzt. Die Strategie nutzt gängige Marktphasen, in denen Trends durch Korrekturen unterbrochen werden, und schließt alle Positionen gemeinsam als Basket. Der EA passt sowohl die Grid-Abstände als auch das Take-Profit-Ziel dynamisch an die Tiefe des Grids an. Dadurch kann eine Korrektur früher ausgenutzt werden, während gleichzeitig
Aquila Gridmaster PropVersion
Daniel Schlemper
Experten
AquilaGridMaster Prop Guardian ist eine optimierte Version des  AquilaGridMaster-Systems – speziell entwickelt für den Einsatz in Prop Firm Evaluations & Live-Prop-Konten, mit OnChart-Dashboard. Der EA kombiniert Scalping-Grid-Logik mit einem strikten, regelkonformen Tages-Risikomanagement , das automatisch sicherstellt, dass Daily-Drawdown-Limits Rechnung getragen wird . Der Prop Guardian arbeitet Counter-Trend und nutzt dynamische Grid-Abstände , um kurzfristige Kurskorrekturen auszunutzen. Na
Aquila Aurum BreakoutScalper
Daniel Schlemper
Experten
Aquila Aurum Breakout EA ist ein spezialisierter XAUUSD-Expert Advisor, der gezielt die starken Bewegungen zur London- und New-York-Session handelt. Der EA tradet nur dann Breakouts, wenn Trendrichtung und Markt-Momentum zusammenpassen — gefiltert über zwei Trendebenen und eine klare Strukturvalidierung. Der Fokus liegt auf wenigen, hochwertigen Trades pro Tag – kein Martingale, kein Grid, kein Overtrading, Fokus auf gutes CRV und konstanter Aufbau des Kontos. Mit automatischem Risiko-Management
Aquila Argentum VWAP Scalper
Daniel Schlemper
Experten
Aquila Aurum VWAP Pro – Silber (XAGUSD) Edition Intelligenter VWAP-Handel mit klaren Regeln & stabilem Risiko Aquila Aurum VWAP Pro ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das Preisbewegungen im Verhältnis zum Intraday-VWAP auswertet. Es nutzt saubere, objektive Regelwerke, um Kursübertreibungen zu erkennen und präzise Rückkehrbewegungen in Trendphasen auszunutzen. Der EA ist speziell für XAGUSD (Silber, Screenshots 1. Setup)  optimiert, angehängt ist jedoch auch ein Setup Preset für
