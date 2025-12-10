Aquila Breakout FX Basic

Kurzbeschreibung

Der Daily Breakout ATR Pro ist ein konservativer Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine klare Breakout-Strategie auf Basis des Vortages-Hochs und -Tiefs handelt.
Mit Risiko-basiertem Money-Management, ATR-basiertem Take Profit, Break-Even-Logik, Zeit- und Tagesfilter sowie optionaler OCO-Logik richtet sich der EA an Trader, die ein strukturiertes, regelbasiertes System bevorzugen. 

Haftungsausschluss:

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.

Angehängt sind Screenshots des Backtests XAUUSD H 1 , Jahre 2024 und 2025, Simulierte Kontogröße 10.000 USD, ein Beispiel Preset welches dem Backtest zugrunde lag ist ebenfalls angehängt.


Trading-Prinzip (inkl. Tagesfilter)

  1. Referenz: Vortages-Kerze (D1)

    • Hoch und Tief der letzten vollständigen Tageskerze dienen als Breakout-Zonen.

  2. Breakout über Pending Orders

    • Buy Stop über dem Vortages-Hoch + Puffer.

    • Sell Stop unter dem Vortages-Tief + Puffer.

  3. Zeit- & Tagesfilter

    • Handel nur in einem frei definierbaren Zeitfenster (z. B. 07:00–22:00 Serverzeit).

    • Zusätzlich kann ein Tagesfilter aktiviert werden:

      • Handel nur an ausgewählten Wochentagen (z. B. nur Di–Do oder kein Montag/Freitag).

      • An nicht freigegebenen Tagen werden keine neuen Pending Orders gesetzt und vorhandene Pending Orders des EAs auf diesem Symbol gelöscht.

  4. OCO & Tageslimit

    • Optional: OCO-Logik (eine Seite triggert, andere wird gelöscht).

    • Optional: pro Tag und Symbol nur ein Trade (konservativer Modus) oder Re-Entry erlaubt.

  5. Stop Loss & Take Profit

    • SL außerhalb der Vortages-Spanne (mit Puffer).

    • TP wahlweise:

      • per CRV (RR_Ratio) oder

      • per ATR mit frei wählbarem Timeframe (D1, H4, H1, M15) und Multiplikator.

  6. Break-Even

    • Ein-/ausschaltbar.

    • Break-Even wird ab einem bestimmten Prozentsatz der Strecke Entry→TP ausgelöst.

    • SL wird dann auf Entry ± X Pips gezogen (bei Buy über Entry, bei Sell unter Entry).

Wichtige Features (inkl. Tagesfilter)

  • Transparente D1-Breakout-Logik

  • Risikobasierte Positionsgröße (Risk % vom Konto, automatisch berechnet)

  • ATR-TP mit wählbarem Timeframe (D1 / H4 / H1 / M15 etc.)

  • Break-Even nach X % des Wegs zum TP, SL auf Entry ± Offset-Pips

  • Zeitfilter (Handel nur innerhalb definierter Stunden)

  • Tagesfilter:

    • Einzeln konfigurierbare Wochentage (Mo–So)

    • Kein Handel an unerwünschten Tagen (z. B. Montags oder Freitags)

  • OCO-Logik (optional)

  • Tageslimit: maximal ein Trade pro Tag und Symbol (optional)

  • Spread-Filter & Broker-Level-Checks

  • MQL5-Market-konforme, saubere Implementierung mit CTrade


